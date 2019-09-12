«Татнефть» купила участок в НАО за почти 100 млн рублей

ООО «Татнефть-НАО» («дочка» ПАО «Татнефть») выиграло аукцион Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу на право пользования недрами на Ямботысском участке в Ненецком автономном округе. Компания предложила 96,5 млн рублей при стартовой цене 34,5 млн рублей.

Участок расположен в 95 км к западу от Воркуты (Коми). Через месторождение проходит нефтепровод, соединенный с магистральным нефтепроводом Усинск — Ухта — Ярославль. Площадь участка составляет 1,2 тыс. кв. км. Ресурсы по категории Д0 оцениваются в 1,2 млн тонн, Дл — 1,8 млн тонн, Д1 — 17 млн тонн, сообщает «Интерфакс».

Ранее «Татнефть» получила почти треть компании «СафПэт Актив», управляющей проектом по строительству в Татарстане производства терефталевой кислоты (ТФК) и термопластиков на ее основе.