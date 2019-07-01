Генералы уходят на покой: Леонид Алехин покинул пост главы ТАНЕКО
Что кроется за «тихой» отставкой главного строителя стратегического нефтеперерабатывающего предприятия «Татнефти»
Кадровая ротация в высшем топ-менеджменте крупных татарстанских компаний, начавшаяся с телекоммуникационной отрасли, дошла до ТЭК. После окончания годовых собраний акционеров «Газпрома» и «Татнефти» стало известно об уходе «вечного» шефа газотранспортных магистралей в республике 66-летнего Рафката Кантюкова и главного строителя ТАНЕКО 63-летнего Леонида Алехина. В отличие от почетных проводов «газового короля», уход Алехина прошел тихо и незаметно. В причинах разбиралось «Реальное время».
Алехин ушел без торжественных проводов
Гендиректор ОАО «ТАНЕКО» Леонид Алехин оставил свой пост 17 июня, за несколько дней до годового собрания акционеров «Татнефти», рассказали источники в ТАНЕКО. К моменту ухода ему исполнилось 63 года, но, несмотря на возраст, он был полон сил работать и достраивать ТАНЕКО. По словам источников в компании, из-за принципиальных расхождений он подал заявление об уходе, а церемония с проводами на пенсию не проводилась, Алехин ушел тихо. В пресс-службе «Татнефти» подтвердили отставку, сообщив, что он написал заявление об уходе в связи с достижением пенсионного возраста.
Формально он остается членом совета директоров ТАНЕКО и даже недавно был на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». 26 июня и.о. гендиректора ТАНЕКО был назначен Айдар Хисматуллин, заместитель генерального директора (по эксплуатации) — директор нефтеперерабатывающего завода. Кто придет ему на смену и когда случится назначение гендиректора ТАНЕКО, в компании не сообщили. Пресс-служба «Татнефти» на запрос «Реального времени» пока не ответила.
Наше издание также пыталось связаться с Леонидом Степановичем, но в его окружении передали, что он не готов комментировать свой уход.
Официально не все собеседники издания подтверждают версию ухода Алехина из-за разногласий. Так, Александр Бабынин, директор ООО «Инко-ТЭК», утверждает, что уход лидера ТАНЕКО был плановым и не связан с конфликтами:
По его словам, он не просто ушел из компании, а запустил перед этим пять заводов. «При Степаныче завод превратился в лучший нефтеперерабатывающий завод РФ. Он зашел, когда на ТАНЕКО был ЭЛОУ-АВТ и висбрекинг, а сейчас это завод с глубочайшей переработкой нефти и с максимальным выходом светлых нефтепродуктов. И все это построено при нем. В этом очень большой его вклад, — рассказал он.
«Татнефть» сокращает инвестиции в ТАНЕКО
Как уже рассказывало «Реальное время», с этого года «Татнефть» начнет в плановом режиме сокращать инвестиции в ТАНЕКО в связи с завершением строительства комплекса. На годовом собрании акционеров «Татнефти» гендиректор Наиль Маганов сообщил, что в прошлом году были введены в строй пять новых технологических установок: изомеризации нафты, гидроочистки дизельного топлива и керосина, комплекс производства ароматики и второй ЭЛОУ-АВТ мощностью 6 млн тонн в год. Освоено порядка 29 млрд рублей.
В июне на нефтеперерабатывающем комплексе «Татнефти» началось комплексное опробование установки ЭЛОУ-АВТ-6 с блоком вакуумной перегонки остатка висбрекинга, был получен первый прямогонный бензин. Вообще, план развития проекта ТАНЕКО рассчитан до 2026 года.
При этом Леонид Алехин останется консультантом «Татнефти» в вопросах эксплуатации ТАНЕКО и в строительстве нефтегазохимического комплекса.
— Инвестиции будут планово сокращаться в свете того, что завод уже достроен. Осталось довести несколько объектов. Завершается строительство установки каталитического крекинга, сейчас идет строительство установки гидроочистки средних дистиллятов, должна быть запущена установка гидроконверсии, обсуждается строительство второго гидрокрекинга. Там много что есть строить, но инвестиции идут на сокращение, потому что основное количество объектов все равно построено, — отметил Александр Бабынин.
«После 60 лет человек должен делиться знаниями»
С 2010 года было переработано более 60 млн тонн нефтяного сырья. В 2018 году это принесло «Татнефти» дополнительный доход в 14 млрд рублей.
После завершения строительства ТАНЕКО «Татнефть» бросит ресурсы на строительство нефтегазохимического комплекса. До 2023 года компания планирует построить и ввести в эксплуатацию первую линию нефтегазохимического комплекса. «Мы планируем увеличение прибыльности за счет высокомаржинальных продуктов нефтегазохимии, включая импортозамещение: это широкий ассортимент пластиков и продукции, которая ранее не производилась в РФ», — рассказывал Маганов.
Но нефтегазохимический комплекс Алехин строить не будет, по словам Бабынина: «Когда тебе за 60, сложно уже строить, а побыть экспертом — почему бы и нет. После 60 лет человек должен делиться знаниями».
Справка
Леонид Алехин родом из Самарской области, в Казани получил высшее образование в КХТИ им. С.М. Кирова (1980 г.). В начале 70-х годов работал слесарем на предприятиях города Чапаевска, затем устроился в ПО «Нижнекамскнефтехим» и прошел путь от машиниста до зама главного инженера завода СКЭПТ. С 1991 по 1997 год руководил малым предприятием «Полиформ-термо». Еще три года был главным инженером, директором Нижнекамского филиала ОАО «ТАИФ» — «ТАИФ-НК». С 2000 по 2002 год возглавлял нижнекамский филиал ООО «Татнефть-Нижнекамск». В 2002 г. стал первым заместителем гендиректора, директором по производству ОАО «Нижнекамский НПЗ». Далее руководил заводом по производству полистиролов и переработке газового конденсата ОАО «Нижнекамскнефтехим». С 2003 по 2012 год был гендиректором ОАО «Казаньоргсинтез». С июня 2012 по 17 июня 2019 года — генеральный директор ОАО «ТАНЕКО».
Алехин имеет звания заслуженного химика РТ и РФ, является победителем республиканского конкурса «Руководитель года — 2004» в номинации «Лучший руководитель предприятия химии и нефтехимии». Награжден медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд», благодарственным письмом президента РТ.
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