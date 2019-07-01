Генералы уходят на покой: Леонид Алехин покинул пост главы ТАНЕКО

Что кроется за «тихой» отставкой главного строителя стратегического нефтеперерабатывающего предприятия «Татнефти»

Кадровая ротация в высшем топ-менеджменте крупных татарстанских компаний, начавшаяся с телекоммуникационной отрасли, дошла до ТЭК. После окончания годовых собраний акционеров «Газпрома» и «Татнефти» стало известно об уходе «вечного» шефа газотранспортных магистралей в республике 66-летнего Рафката Кантюкова и главного строителя ТАНЕКО 63-летнего Леонида Алехина. В отличие от почетных проводов «газового короля», уход Алехина прошел тихо и незаметно. В причинах разбиралось «Реальное время».

Алехин ушел без торжественных проводов



Гендиректор ОАО «ТАНЕКО» Леонид Алехин оставил свой пост 17 июня, за несколько дней до годового собрания акционеров «Татнефти», рассказали источники в ТАНЕКО. К моменту ухода ему исполнилось 63 года, но, несмотря на возраст, он был полон сил работать и достраивать ТАНЕКО. По словам источников в компании, из-за принципиальных расхождений он подал заявление об уходе, а церемония с проводами на пенсию не проводилась, Алехин ушел тихо. В пресс-службе «Татнефти» подтвердили отставку, сообщив, что он написал заявление об уходе в связи с достижением пенсионного возраста.

Формально он остается членом совета директоров ТАНЕКО и даже недавно был на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». 26 июня и.о. гендиректора ТАНЕКО был назначен Айдар Хисматуллин, заместитель генерального директора (по эксплуатации) — директор нефтеперерабатывающего завода. Кто придет ему на смену и когда случится назначение гендиректора ТАНЕКО, в компании не сообщили. Пресс-служба «Татнефти» на запрос «Реального времени» пока не ответила.

Наше издание также пыталось связаться с Леонидом Степановичем, но в его окружении передали, что он не готов комментировать свой уход.

Официально не все собеседники издания подтверждают версию ухода Алехина из-за разногласий. Так, Александр Бабынин, директор ООО «Инко-ТЭК», утверждает, что уход лидера ТАНЕКО был плановым и не связан с конфликтами:

— Не его сняли, а он ушел. Перед этим он последние два года отпрашивался у президента и у Маганова. Эта вещь (уход с поста гендиректора, — прим. авт.) — абсолютно плановая, и Степаныч отошел от снаряда весь в почете. Наиль Ульфатович проводил Степаныча с сожалением, — подчеркнул Бабынин.

По его словам, он не просто ушел из компании, а запустил перед этим пять заводов. «При Степаныче завод превратился в лучший нефтеперерабатывающий завод РФ. Он зашел, когда на ТАНЕКО был ЭЛОУ-АВТ и висбрекинг, а сейчас это завод с глубочайшей переработкой нефти и с максимальным выходом светлых нефтепродуктов. И все это построено при нем. В этом очень большой его вклад, — рассказал он.



«Татнефть» сокращает инвестиции в ТАНЕКО

Как уже рассказывало «Реальное время», с этого года «Татнефть» начнет в плановом режиме сокращать инвестиции в ТАНЕКО в связи с завершением строительства комплекса. На годовом собрании акционеров «Татнефти» гендиректор Наиль Маганов сообщил, что в прошлом году были введены в строй пять новых технологических установок: изомеризации нафты, гидроочистки дизельного топлива и керосина, комплекс производства ароматики и второй ЭЛОУ-АВТ мощностью 6 млн тонн в год. Освоено порядка 29 млрд рублей.



В июне на нефтеперерабатывающем комплексе «Татнефти» началось комплексное опробование установки ЭЛОУ-АВТ-6 с блоком вакуумной перегонки остатка висбрекинга, был получен первый прямогонный бензин. Вообще, план развития проекта ТАНЕКО рассчитан до 2026 года.

С этого года «Татнефть» начнет в плановом режиме сокращать инвестиции в ТАНЕКО в связи с завершением строительства комплекса. Фото Максима Платонова

При этом Леонид Алехин останется консультантом «Татнефти» в вопросах эксплуатации ТАНЕКО и в строительстве нефтегазохимического комплекса.

— Инвестиции будут планово сокращаться в свете того, что завод уже достроен. Осталось довести несколько объектов. Завершается строительство установки каталитического крекинга, сейчас идет строительство установки гидроочистки средних дистиллятов, должна быть запущена установка гидроконверсии, обсуждается строительство второго гидрокрекинга. Там много что есть строить, но инвестиции идут на сокращение, потому что основное количество объектов все равно построено, — отметил Александр Бабынин.



«После 60 лет человек должен делиться знаниями»

С 2010 года было переработано более 60 млн тонн нефтяного сырья. В 2018 году это принесло «Татнефти» дополнительный доход в 14 млрд рублей.

«Дополнительная маржа за счет прироста нефтепереработки составила 14 млрд рублей, или 1 800 рублей на 1 тонну переработанной нефти», — сказал Наиль Маганов. Маржинальность ТАНЕКО может вырасти за счет внешних факторов. Как сообщил Маганов, по решению международных организаций, с 1 января 2020 года вводятся ограничения по содержанию серы в топливе, что приведет к доходности продаж средних дистиллятов и дизельного топлива.

После завершения строительства ТАНЕКО «Татнефть» бросит ресурсы на строительство нефтегазохимического комплекса. До 2023 года компания планирует построить и ввести в эксплуатацию первую линию нефтегазохимического комплекса. «Мы планируем увеличение прибыльности за счет высокомаржинальных продуктов нефтегазохимии, включая импортозамещение: это широкий ассортимент пластиков и продукции, которая ранее не производилась в РФ», — рассказывал Маганов.



Но нефтегазохимический комплекс Алехин строить не будет, по словам Бабынина: «Когда тебе за 60, сложно уже строить, а побыть экспертом — почему бы и нет. После 60 лет человек должен делиться знаниями».

Луиза Игнатьева