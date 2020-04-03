«Безопасность превыше всего»: полная дезинфекция, забота о сотрудниках и производство антисептика на «ТАНЕКО»

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»/Радик Кутушев

Компания «Татнефть» выбрала проактивную позицию в противодействии распространению коронавируса, своевременная оценка потенциальной опасности позволила повысить бдительность сотрудников и подготовиться к особому режиму работы. На примере «ТАНЕКО» можно убедиться, как беспрецедентные меры профилактики и контроля позволяют противостоять инфекции и продолжать выпуск востребованной продукции.

Утренний рейд

Работники «ТАНЕКО» добираются на работу на вахтовых автобусах, которые перед выездом на маршрут тщательно дезинфицируются. По расписанию в 5.40 начинается первый рейс, значит, ровно в 5 автобус заезжает на автомойку. Как отметил генеральный директор АО «Нижнекамское ПАТП-1» Марат Галиахметов, в коллективе достигнуто полное понимание необходимости соблюдения строгих мер безопасности: «Ежедневно после влажной уборки салона автобусы полностью обрабатываются хлорсодержащими растворами, одобренными Роспотребнадзором. В межрейсовое время водители дезинфицируют окна, кресла, уделяя особое внимание поручням».

В межрейсовое время водители дезинфицируют окна, кресла, уделяя особое внимание поручням

И вот автобус готов забрать первых пассажиров, танековцы проявляют сознательность, поэтому надевают маски. При посадке всем бесконтактно измеряют температуру, а также распыляют на руки антисептик. Эта обязательная утренняя процедура уже стала привычной. Чтобы добраться до рабочего места, сотрудникам еще трижды измерят температуру. На проходной работает тепловизор, который в автоматическом режиме выдает результат. Поэтому людской поток в привычном темпе проходит через турникеты. Если прибор зафиксирует превышение температурного порога, то на мониторе компьютера произойдет световая и звуковая индикация. У человека дополнительно измерят температуру пирометром. Если результаты совпадут, то он будет направлен в медпункт, который работает круглосуточно.

«Рабочий день сменного персонала начинается с замера температуры, обработки рук антисептиком у входа в производственное помещение, — знакомит с распорядком заместитель начальника цеха гидроочистки сернистых нефтепродуктов Загир Арсланбаев. — Через десять минут после нормализации температуры тела и окружающей среды производится замер температуры повторно. Все результаты записываются в специальный журнал. В цехе у нас нормальная обстановка, работаем в штатном режиме».

Полностью согласен с коллегой начальник смены производства по первичной переработке нефти Тагир Исламгалеев: «Мы работаем в центральной операторной, на смене — 25 человек. Все обеспечены масками. И в остальном полностью соблюдаем требования по борьбе с коронавирусом, непривычно, но отказались от рукопожатий. Сейчас безопасность превыше всего».

Разумная предосторожность

Компания «Татнефть» первой перешла на режим противодействия распространения коронавирусной инфекции.

— Наша задача защитить коллектив и не допустить проникновение вируса на предприятие, — с уверенностью говорит генеральный директор «ТАНЕКО» Илшат Салахов. — С этой целью мы выполняем план профилактических и противоэпидемических мероприятий, разработанный с учетом распоряжений, принятых на государственном и республиканском уровне, а также внутренних документов «Татнефти». Для координации всех действий, касающихся недопущения распространения коронавирусной инфекции, сотрудничаем с руководителями администрации Нижнекамска во главе с Айдаром Метшиным. Наша компания приняла активное участие в создании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в городе.

— Наша задача защитить коллектив и не допустить проникновение вируса на предприятие, — с уверенностью говорит генеральный директор «ТАНЕКО» Илшат Салахов

В «ТАНЕКО» вовремя отреагировали на ситуацию с распространением коронавируса и приостановили командировки персонала за рубеж, а также ограничили передвижение внутри страны. Также была проведена работа с отпускниками, которым рекомендовали отказаться от выезда за пределы Татарстана. В период с февраля по март взяли под контроль 25 человек, которые находились в деловых и личных поездках. В обязательном порядке они перешли на режим самоизоляции, в настоящее время больше половины сдали тест на коронавирус — результат отрицательный.

Учитывая непростую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в мире, руководство «ТАНЕКО» продолжает принимать упреждающие меры для защиты персонала. Так, после 8 марта сотрудники, профессиональные обязанности которых не влияют на обеспечение безопасного технологического процесса, перешли на дистанционный режим работы. ИТ-специалисты «ТАНЕКО» оперативно организовали доступ к рабочим информационным системам с домашних компьютеров персонала.

Чтобы быть готовыми к возможным вызовам здоровью коллектива, рядом с проходной «ТАНЕКО» были подготовлены специальные боксы для медпункта и изолятора. «Они могут потребоваться в случае введения карантина и ограничения контактов с другими людьми при выявлении симптомов заболевания, — поясняет руководитель службы охраны труда Фарида Мухтаева. — Здесь имеется все самое необходимое для диагностики состояния здоровья и временной изоляции работника до прибытия скорой помощи».

Чтобы быть готовыми к возможным вызовам здоровью коллектива, рядом с проходной «ТАНЕКО» были подготовлены специальные боксы для медпункта и изолятора

На «ТАНЕКО» во всех производственных помещениях, а также в офисе поставили бесконтактные диспенсеры с антисептиком, бактерицидные облучатели, предназначенные для обеззараживания воздуха. Только после санитарной обработки, которую проводят на КПП сотрудники газоспасательного отряда «ТАНЕКО», на территорию предприятия могут заехать легковые и грузовые автомобили.

Контроль над ситуацией

Компания «ТАНЕКО» входит в топливно-энергетический комплекс России и является объектом стратегической безопасности. «Бесперебойное снабжение нефтепродуктами важно для нашей республики и всей страны, — говорит генеральный директор АО «ТАНЕКО» Илшат Салахов. — Поэтому объемы переработки не снижены, выпускается качественная продукция и обеспечивается своевременная отгрузка потребителям».

Для борьбы с коронавирусом на «ТАНЕКО» не только усилили меры безопасности, но и запустили новое производство по изготовлению антисептического раствора. В настоящее время выпускается 5 тонн дезинфицирующего средства в сутки. Этого объема достаточно для обеспечения структурных подразделений «Татнефти». Чтобы при необходимости увеличить производство и заниматься реализацией антисептика сторонним потребителям, необходимо получить декларацию на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции. В «ТАНЕКО» не сомневаются в положительном решении этого вопроса, потому что антисептик выпускается по рецептуре, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.

Для борьбы с коронавирусом на «ТАНЕКО» не только усилили меры безопасности, но и запустили новое производство по изготовлению антисептического раствора

— Хорошо, что «ТАНЕКО» продолжает работать. Это позволяет экономике дышать, гарантирует выплату зарплат, сохранение социальных льгот. Одним словом, дает уверенность в завтрашнем дне, — говорит Илшат Салахов и призывает всех быть ответственными по отношению к своему здоровью. — Мы уверены, что при строгом выполнении всех рекомендаций волна вспышки, которая наблюдается по всему миру, нас не затронет. Необходимо проявить сознательность, обеспечить сохранность семей, своих родных и близких, чтобы мы спокойно могли работать, отдыхать и планировать свою жизнь.

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