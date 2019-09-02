«Татнефть» купит компании «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез»

ПАО «Татнефть» и ПАО «СИБУР Холдинг» заключили соглашение о намерениях по продаже татарстанской компании производственных и других активов в Тольятти. Они объединены юридическими лицами «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез».



Сделку планируется завершить до конца 2019 года.

Стоимость активов не уточняется. Они включают в себя производство различных видов синтетического каучука, применяемого для выпуска высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями, производство высокооктанового компонента топлива МТБЭ, производство бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфраструктуру индустриального парка, на территории которого работает ряд технологических компаний химического и других профилей, говорится на сайте СИБУРа.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» намерена продать АО «ТАНЕКО» два объекта недвижимого имущества — «экстрактивную дистилляцию сульфоланом» и «операторную технологических установок завода глубокой переработки нефти».