Фотомарафон «100-летие ТАССР»: коллектив объединения «Татнефть» во главе с В.Д. Шашиным, 1957 год

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Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть ПАО «Татнефть»)

Компания «Татнефть» носит имя Валентина Дмитриевича Шашина. Он работал здесь с 1953 по 1961 годы, и это при нем нефтяники из Татарии прославились не только по всей стране, но и по всему миру. Его инженерский и управленческий талант, работоспособность и глубокий ум положили фундамент благосостоянию не только татарской, но и всей советской нефтяной отрасли.

27 января 1953 года Валентин Шашин стал заместителем начальника объединения «Татнефть» по бурению. В 1965 году он стал министром нефтедобывающей промышленности СССР и был им до 1970 года. Потом министерство реорганизовали, и еще 7 лет — до 1977 года — Шашин был министром нефтяной промышленности гигантской страны.

Валентин Дмитриевич родился в 1916 году в Баку, в семье рабочего-нефтяника Дмитрия Шашина. Дмитрий Тимофеевич переехал сюда на заработки из Нижегородской губернии еще в 1913-м. Карьера Валентина началась очень буднично: окончил 8-летку, работал учеником токаря. В 1936 году закончил Ишимбайский нефтяной техникум и два года работал в тресте «Ишимбайнефть».

Талантливый юноша поступил в Грозненский нефтяной институт в 1939 году, но после первого курса перевелся в аналогичный вуз в Москве. Правда, оттуда нефтяной институт во время войны эвакуировался в Уфу, там Шашин и получил свой диплом инженера в 1943 году. После нескольких лет работы на башкирских нефтяных месторождениях Валентин Дмитриевич отлично себя зарекомендовал, и его указом министра нефтедобывающей промышленности Байбакова перевели в Татарию. Шашин стал одним из первых руководителей «Татнефти»: в 1953—56 годах — замначальника по бурению, а до 1960-го был начальником объединения.



В.Д. Шашин на открытии трамплина в Лениногорске. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Шашину удалось совершить почти невозможное: за несколько лет средние скорости бурения выросли вчетверо против 1950 года, и татарские нефтяники были передовиками в стране. Пока он руководил «Татнефтью», республика прославилась на всю страну, ее нефтяники были передовиками по всем показателям.



Этот человек был большим новатором: еще со студенческих времен он разрабатывал новые режимы бурения, чтобы увеличить и глубину, и скорость проходки. С 1956 по 1960 годы под его руководством «Татнефть» стала полигоном испытания передовых технологий. Благодаря индустриальному возведению буровых «Татнефть» в 4—5 раз смогла ускорить работы. Именно тогда добыча нефти в Татарии увеличилась в разы.



В Москву Шашина забрали в 1961 году: сначала он работал начальником Главного управления нефтяной и газовой промышленности СНХ РСФСР, а с 1965 года возглавлял всю советскую «нефтянку». Именно при нем произошел огромный рост добычи нефти: в Башкирии, Татарии, Западной Сибири, на Урале — везде развивались месторождения, строились новые вышки, производились все новые и новые разведочные работы. Шашин руководил подготовкой технологии добычи нефти на морском шельфе.

Валентин Дмитриевич Шашин. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Не забывал министр и «Татнефть»: он поддержал идею внедрения технологии винтового двигателя с низкими оборотами в бурении, что позволило не только повысить эффективность, но и снизило уровень травматизма нефтяников. Испытания его проходили в ТАССР, и тогда Валентин Дмитриевич лично приехал в Альметьевск, чтобы лично посмотреть в деле новый отечественный винтовой забойный двигатель.

Шашин пробыл на посту министра до самой смерти в 1977 году: он умер от тяжелой болезни. Его именем сегодня названа одна из крупнейших компаний Татарстана — ПАО «Татнефть», улицы в Лениногорске, Альметьевске, Мензелинске, Октябрьском, Ишимбае и буровое судно ледового класса для работ на шельфе.

Людмила Губаева