«Жил для людей, человек с большой буквы». В Альметьевске прошла панихида по Ришату Абубакирову

В Альметьевске завершилась гражданская панихида по экс-главе Альметьевского района и экс-депутату Госдумы от Татарстана Ришату Абубакирову. О его смерти в возрасте 60 лет стало известно сегодня утром.

На панихиде присутствовал глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, который от имени президента РТ Рустама Минниханова выразил соболезнования. «Жил для людей, много сделал для нефтяной столицы, в целом для Татарстана», — охарактеризовал Мухаметшин усопшего.

Также на панихиде присутствовал глава Минсвязи РТ, а еще недавно — глава Альметьевского района Айрат Хайруллин, который назвал Абубакирова «человеком с большой буквы». «Несмотря на то, что сам болел, оказывал помощь людям с ограниченными возможностями здоровья», — приводит его слова издание «Знамя труда»

Заместитель генерального директора по общим вопросам ПАО «Татнефть» (где некогда работал Абубакиров) Рустам Мухамадеев добавил: в компании «всегда гордились, что такой человек работал в «Татнефти».