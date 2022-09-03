Почетный нефтяник Игорь Кабанов: «Я — счастливый человек, мне повезло с профессией»

О чем думают нефтяники в свой профессиональный праздник

Сегодня в Нижнекамске с размахом отмечают День нефтяника. Для Татарстана это точно один из главных профессиональных праздников. О своей профессии, ярких событиях, которые она подарила, учителях и «университетах» в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает почетный нефтяник «Татнефти», завершивший свой трудовой путь в качестве начальника цеха ЦКППН-1 НГДУ «Лениногорскнефть» компании, прошедший Афганистан и награжденный медалью «За отвагу», воин-интернационалист, лауреат премии ВЛКСМ, обладатель множества почетных грамот и благодарностей, ветеран труда и лучший организатор производства (есть такое звание) Игорь Кабанов.



«Остановка по требованию» определила мечту

Моя судьба была предопределена в 1956 году, когда я еще не родился. Мой отец возвращался из армии, в Бугульме вышел из вагона, чтобы купить сигарет, и увидел объявление: «Требуются слесари в НПУ «Бугульманефть». До армии он успел окончить Бугурусланский нефтепромысловый техникум, имел специальность техник-механик и успел поработать по этой специальности на Сахалине.

Деда с бабушкой в живых уже не было, а НПУ, как оказалось, руководил тот самый человек, под началом которого отец работал на Сахалине, — и он остался. Спустя 2 года он встретил мою маму (она казанская, но всю жизнь проработала в «Лениногорскнефти» — заведовала здравпунктом. А в 1960-м родился я.

В школе мои сверстники мечтали стать космонавтами, летчиками, милиционерами — мечты менялись. Мечтал и я о разных профессиях, но к 10-му классу наступила ясность, я вполне осознанно поступил в Московский институт нефтяной и газовой промышленности, выбрал специальность «Разработка нефтяных и газовых месторождений». Закончил вуз, стал горным инженером.

Вьетнам научил учиться



Так получилось, что вся моя трудовая биография связана с «Татнефтью». И это здорово. Потому что мне везло на руководителей, на наставников. От каждого я что-то брал, становился богаче.

Только один эпизод в моей жизни был, когда я работал далеко от Лениногорска. В 1992 году мне предложили поработать во Вьетнаме, на совместном российско-вьетнамском предприятии «Вьетсовпетро». Там я проработал 4,5 года, приехал мастером, а уезжал начальником морской стационарной платформы, зная и умея намного больше, чем когда приехал.

Бурение, капремонт, автоматизация энергетическое обеспечение платформы — отвечал за все. Я сдавал в институте экзамен по предмету «Бурение», но с нюансами не был знаком. А добыча нефти на море — это вообще очень сложное дело. Я отвечал за работу 300 человек, ошибок допускать было нельзя, так что пришлось брать учебники в руки, добирать знания. И потом учиться постоянно приходилось. Технологии ведь постоянно совершенствуются, многое меняется, и этому уровню надо соответствовать.

«Наградили всех, а поносить дали мне»

Поездке во Вьетнам я обязан очень знаменательной встречей — мне повезло там познакомиться с первым наркомом нефти — министром нефтяной промышленности СССР, а в последствии председателем Госплана Николаем Байбаковым. Мы внедрили новшество — бескомпрессорный газлифт для увеличения нефтеотдачи пластов. И вот на презентацию работы этого оборудования он на нашу платформу и прилетал.

Мне вообще везло на встречи с интересными и замечательными людьми. В середине 80-х на нашем участке, где я был оператором по добыче, работал очень серьезный ученый профессор КГУ Николай Николаевич Непримеров — он занимался проблемой повышения нефтеотдачи пластов. Наша бригада участвовала в его работе, мы давали рацпредложения. И так получилось, что в 1985 году я за эту работу получил премию Ленинского комсомола.

Но надо понимать, что участвовали мы в этой работе всей бригадой, поэтому считаю, что заслужили ее мы все вместе, всем коллективом. В одиночку ты ведь ничего не можешь. Как говорил Рафаиль Саитович Нурмухаметов, «наградили всех, а поносить дали мне». Это касается всех моих наград: я считаю, что, конечно, моя заслуга в них есть, но сами награды — коллективные.

«Я ничего не стал бы менять в жизни»

В каждой профессии возникают непростые ситуации. Везде нужна светлая голова и понимание того, что ты делаешь и как. И в той, которую выбрал я, с кондачка решать никогда и ничего нельзя. Поэтому и учиться приходилось всю жизнь. Но случись возможность начать все с начала — другую профессию я точно не выбрал бы. И место работы не стал бы менять. И ничего не стал бы менять в жизни.

Ни разу не было, чтобы мне в чем-то не повезло, чтобы меня недооценили, и если когда-нибудь что-то происходило, на мой взгляд, неправильно, то спустя время всегда приходило понимание — так и должно было быть.

Я вообще счастливый человек. Мне повезло и с профессией, и с местом работы, и с коллективом, и с руководителями всегда везло. Повезло с семьей — у меня прекрасная жена, дети, внуки. Я построил дом, посадил не одно дерево и воспитал двоих сыновей — и ничего бы не хотел поменять.

Игорь Кабанов, фото: veterans.tatneft.ru