Скончался экс-депутат Госдумы и бывший глава Альметьевского района Ришат Абубакиров

Сегодня утром в возрасти 60 лет умер экс-депутат Госдумы РФ и бывший глава Альметьевского муниципального района Татарстана Ришат Абубакиров.

Гражданская панихида состоится сегодня в 10.00 во Дворце культуры «Нефтьче», передает «Алшьметьевск-ТВ». О причине смерти Абубакирова не сообщается.

Ришат Абубакиров родился 4 июля 1959 года в деревне Новое Каширово Альметьевского района. Окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство» (1981). В 1981-1983 гг. служил в рядах Советской Армии в военном строительстве мастером, прорабом. В период с 1983 по 1990 гг. занимал различные должности в партийной структуре Альметьевского района.

В 1990-1992 гг. — помощник генерального директора, начальник отдела общественных связей, затем руководитель аппарата — заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» (1992-2000); заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию (2000-2001).

В 2001-2005 гг. — председатель Альметьевского объединенного Совета народных депутатов, глава администрации Альметьевского района и города Альметьевска. С января 2006 года по декабрь 2011 года — глава Альметьевского муниципального района, председатель Совета Альметьевского муниципального района, глава города Альметьевска, председатель Альметьевского городского Совета.

В 2011 году Абубакиров был избран депутатом Госдумы России шестого созыва.

Является почетным гражданином Альметьевского района и города Альметьевска.