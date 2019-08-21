Как основатели «Нэфис» борются за контроль над бизнесом перед приходом «Татнефти»

Акционеры «Нэфис» сделали все, чтобы доля нефтяников была небольшой, уверены финансовые аналитики

Фото: Максим Платонов (Михаил Сыровацкий и Ирек Богуславский)

Сооснователь и бенефициар ГК «Нэфис» Ирек Богуславский согласился выйти из капитала компании и, скорее всего, не сможет напрямую влиять на позицию кредитора — «Татнефти» — при финансовом оздоровлении группы. Тем временем один из трех бенефициаров группы, Наталья Клячина, напротив, добивается контроля над «Нэфис Косметикс» и Казанским жировым комбинатом. По мнению экспертов «Реального времени», таким образом акционеры «Нэфис» делают все, чтобы сохранить контроль над бизнесом после вхождения в капитал компании ее основного кредитора — группы «Татнефть».

Акционеры ГК «Нэфис» «продались» своему партнеру

Накануне финансового оздоровления бенефициары ГК «Нэфис», накопившей к концу прошлого года гигантский долг в 30,9 млрд рублей, сделали ход конем, чтобы оставить себе шанс остаться в капитале подконтрольных предприятий. Наталья Клячина, одна из трех крупных акционеров «Нэфис Косметикс» и Казанского жирового комбината, направила два ходатайства в ФАС РФ. До сих пор она была известна как член команды Богуславского и занимала пост заместителя гендиректора по маркетингу «Нэфис Косметикс». В ходатайствах она запросила разрешения на выкуп акций у своих партнеров — основателя группы Ирека Богуславского и Михаила Сыроватского, генерального директора Казанского маслоэкстракционного завода. Об этом сообщил «Коммерсант».

В первом ходатайстве Наталья Клячина просила разрешения на приобретение 30,26% акций Казанского жирового комбината у действующих владельцев. Судя по данным системы «СПАРК-Интерфакс», Клячина является одним из крупнейших акционеров КЖК — ей принадлежит 44,5% акций. Еще 24,56% акций — в руках Ирека Богуславского, 13,5% — у Дмитрия Самаренкина, председателя совета директоров КЖК, еще 3,64% — у Михаила Сыроватского. 5 августа антимонопольная служба направила Клячиной положительный ответ за подписью заместителя руководителя службы Виталия Королева. Из ответа ФАС следует, что после проведения сделок по выкупу бумаг у трех партнеров Клячина станет главным владельцем КЖК — ей будет принадлежать 77,99% акций. Сам завод находится в неплохом экономическом положении. По итогам 2018 года комбинат показал выручку в 8,4 млрд рублей, но получил убыток в 133,6 млн рулей.

В первом ходатайстве Наталья Клячина просила разрешения на приобретение 30,26% акций Казанского жирового комбината у действующих владельцев. Фото Максима Платонова

Во втором ходатайстве Клячина запросила у антимонопольной службы разрешение на выкуп 49,3% голосующих акций АО «Нэфис Косметикс». Как следует из ее заявления, сейчас ей принадлежит 26,3% акций предприятия по выпуску стиральных порошков и моющих средств. Продавцами выступят Ирек Богуславский и Михаил Сыроватский, которые в общей сложности владеют 49,3% акций предприятия. Но если смотреть базу «СПАРК-Интерфакс», то у Сыроватского символический пакет в 5%. Ожидается, что в конце августа она получит положительный ответ ФАС РФ.

«Татнефть» не сможет проглотить «Нэфис» целиком

Аналитики единодушны, что бенефициары собрали акции в единый кулак, чтобы избежать размывания их доли во время предстоящей конвертации долгов в акции кредитора. Как известно, в декабре 2018 года «Татнефть» выкупила долги Группы компаний «Нэфис» в размере 30,9 млрд рублей. «Группа заключила сделку по приобретению у ряда российских банков, контролируемых государством, прав требования по кредитным соглашениям к компаниям группы «Нэфис», ведущего российского производителя бытовой химии и масложировой продукции, — сообщила в своем отчете компания в марте этого года. — Сложности, которые испытывал «Нэфис», приведшие к ухудшению его финансового положения в последние годы, были связаны со слишком агрессивными планами по развитию и операциям с финансовыми организациями, которые впоследствии утратили устойчивость», — указано в отчете. Иными словами, компания вела слишком агрессивную политику, которая едва не погубила ее.

Дисконт при выкупе кредитов «Нэфис» составил около 30%. «Татнефть» приняла на себя права требования банков на 21,5 млрд рублей, но какую сумму из этого она согласится конвертировать в акции, остается неизвестным. «Эта операция (по финансовому оздоровлению предприятий) со многими неизвестными: неясно, какая доля миноритариев воспользуется офертой и продаст Клячиной свои акции. Да и до конвертации дело может не дойти (сейчас есть лишь риски такой конвертации). И неизвестно, какую часть долга «Татнефть» захочет конвертировать в акции. Равно как и какую часть долга «Нэфис» успеет погасить сам. Подсчитать, какую долю может получить «Татнефть», не представляется возможным», — считает аналитик ФИНАМ Алексей Коренев.

Но зато бенефициары «Нэфис» сделали все, чтобы «Татнефть» не смогла проглотить их целиком. «Тут вопрос в желании снизить риски размытия долей акционеров из-за консолидации у «Татнефти» кредитов компании почти на 31 млрд рублей и возможности конвертации этих кредитов в акции. Правда, следует учитывать, что если ФАС одобрит сделку и г-жа Клячина приобретет 49,3% акций «Нэфис», то в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона об акционерных обществах 208-ФЗ она будет обязана объявить для остальных держателей акций обязательную оферту», — отметил Алексей Коренев.

Почему активы оформляются на Клячину, а не на Богуславского, — загадка. «Быть может, между ними существует такая договоренность. А быть может, Богуславскому этот актив стал неинтересен. Почему? Тут тоже может быть тысяча вариантов. Может, он хочет сосредоточиться на какой-то иной деятельности, тем более что производство соусов и майонезов не растет и вряд ли сулит хорошие прибыли. А может, он хочет минимизировать свои риски в связи с высокой долговой нагрузкой ГК «Нэфис», — строят догадки аналитики. — В любом случае сейчас делается все возможное, чтобы доля участия «Татнефти» в акционерном капитале была как можно меньшей».

Если ФАС одобрит сделку и г-жа Клячина станет владелицей 75% акций группы компаний, то она в течение 35 суток должна будет объявить оферту, которая должна быть проведена в течение 70 суток, и в итоге ее доля еще более увеличится.

Бенефициары «Нэфис» сделали все, чтобы «Татнефть» не смогла проглотить их целиком. Фото tatarstan.ru

Что касается ценовой рыночной конъюнктуры, то момент для покупки ГК «Нэфис» невозможно назвать ни плохим, ни хорошим. «Сказать, что цены сейчас очень низкие, никак нельзя. Более того, впереди вполне возможно разворачивание определенного экономического кризиса в течение полугода-полутора лет, что вызовет с одной стороны падение цен на практически все активы, а с другой — и платежеспособность тех, кто собирается активы приобретать. Сказать, что отечественные активы переоценены, тем более нельзя. Да и производство майонезов и соусов в целом стагнирует, так что ждать от сделки каких-то быстрых результатов в финансовом плане тоже не приходится», — отмечают эксперты. Что касается АО «Казанский жировой комбинат», то оно входит в Группу компаний «Нэфис», и его покупка, скорее всего, является частью общей сделки.