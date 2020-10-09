ФГАОУ ВО Казанский Приволжский Федеральный Университет
Общая информация
Университет был образован 5(17) ноября 1804 года.
К основным подразделениям К(П)ФУ относятся:
Институт экологии и природопользования
Институт геологии и нефтегазовых технологий
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского
Институт физики
Химический институт им. А.М. Бутлерова
Юридический факультет
Институт вычислительной математики и информационных технологий
Институт филологии и межкультурной коммуникации
Институт психологии и образования
Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта
Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем
Институт фундаментальной медицины и биологии
Инженерный институт
Институт международных отношений
Высшая школа бизнеса
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций
Институт управления, экономики и финансов
Высшая школа государственного и муниципального управления
Центр корпоративного обучения
IT-лицей-интернат КФУ
Лицей имени Н.И. Лобачевского
Подготовительный факультет для иностранных учащихся
Приволжский центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
Медико-санитарная часть ФГАОУ ВО КФУ
Центр цифровых трансформаций
Институт передовых образовательных технологий
В структуру Университета входят 2 филиала: Набережночелнинский институт КФУ и Елабужский институт КФУ.
Численность обучающихся по основным образовательным программам высшего образования по состоянию на 01.10.2020 г. составляет 49451 человек (с учетом филиалов).
Руководитель — Гафуров Ильшат Рафкатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420008, ул. Кремлевская, 18
- Телефон: (843) 292-69-77
- Email: public.mail@kpfu.ru
- Сайт: https://kpfu.ru/
Дата последнего обновления: 09.10.2020