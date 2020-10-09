ФГАОУ ВО Казанский Приволжский Федеральный Университет

Общая информация

Университет был образован 5(17) ноября 1804 года.

К основным подразделениям К(П)ФУ относятся:

Институт экологии и природопользования

Институт геологии и нефтегазовых технологий

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского

Институт физики

Химический институт им. А.М. Бутлерова

Юридический факультет

Институт вычислительной математики и информационных технологий

Институт филологии и межкультурной коммуникации

Институт психологии и образования

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта

Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем

Институт фундаментальной медицины и биологии

Инженерный институт

Институт международных отношений

Высшая школа бизнеса

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

Институт управления, экономики и финансов

Высшая школа государственного и муниципального управления

Центр корпоративного обучения

IT-лицей-интернат КФУ

Лицей имени Н.И. Лобачевского

Подготовительный факультет для иностранных учащихся

Приволжский центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

Медико-санитарная часть ФГАОУ ВО КФУ

Центр цифровых трансформаций

Институт передовых образовательных технологий

В структуру Университета входят 2 филиала: Набережночелнинский институт КФУ и Елабужский институт КФУ.

Численность обучающихся по основным образовательным программам высшего образования по состоянию на 01.10.2020 г. составляет 49451 человек (с учетом филиалов).

Руководитель — Гафуров Ильшат Рафкатович.

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