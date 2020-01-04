От американского футуризма — до исторической «Казань Арены». Значимые спортсооружения десятых

Лучшая и худшая спортивная инфраструктура десятилетия

Фото: Максим Платонов

Спорт, как и время, не стоит на месте, и вместе с ним прогрессирует и спортивная инфраструктура. Новые возможности и технологии даже придают каким-то видам спорта новый угол зрения. За второе десятилетие на карте мира появилось немало знаковых сооружений, запомнившихся новыми архитектурными и функциональными решениями или историческими событиями, «под которые» они были возведены. Подробнее об этих объектах — в обзоре «Реального времени».

U.S. Bank Stadium, Миннесота, США. Стоимость: $1,06 миллиарда

Настоящая эпидемия обновлений стадионов в самой дорогой лиге мира случилась именно во втором десятилетии XXI века. Свои арены заново отстроили «Даллас» (АТ&Т), «Нью-Джерси» («Метлайф»), появился Levis Stadium в Сан-Франциско.

Бум стадионостроения в НФЛ продолжается по сей день — скоро откроются невообразимая арена в Лас-Вегасе и не менее крутой стадион в Лос-Анджелесе. Стоимость обоих проектов составит более 2-х миллиардов долларов.

Но мы расскажем о двух последних введенных в строй аренах американской лиги футбола — это новый стадион «Викингов» U.S Bank в Миннесоте, а также Mercedes-Benz Stadium в Атланте (штат Джорджия). Арены были открыты разницей в один год — в 2016-м и 2017-м соответственно.

С открытием «Ю Эс Банк» в северном штате Миннесота, где зимы почти так же суровы, как в средней полосе России, мир узнал о том, что строить стадионы можно не только красиво, но и учитывая все локальные особенности и превращая их в преимущества. Именно из особенностей местного климата исходили авторы проекта из архитектурной фирмы HKS, Inc.

Арену сложно назвать стадионом в классическом смысле — открытых мест тут практически нет, все пространство за и над трибунами закрыто полимерными панелями. Фото sports.ru

Акцент при строительстве был сделан на натуральном освещении и минимальном расстоянии между зрителями и полем. При проектировании предлагалось сделать крышу раздвижной, но в Миннесоте это посчитали излишним — футбольный сезон приходится на осень и зиму. Таким образом, арену сложно назвать стадионом в классическом смысле — открытых мест тут практически нет, все пространство за и над трибунами закрыто полимерными панелями.

Чтобы не возникало проблем во время сильных снегопадов, большая часть крыши обращена на юг и наклонена на 14 градусов. Более того, панели оборудованы датчиками давления: когда они показывают нагрузку выше нормы, крыша слегка «сдувается», что позволяет снегу скатиться вниз в накопители. Все осадки фильтруют, полученная вода используется в технических целях.

Mercedes-Benz Stadium, Атланта, США. Стоимость: $1,6 миллиарда

Вся Америка говорила, что арена «Викингов» — новое слово в строительстве, которое сложно будет когда-либо превзойти. Однако уже через год в штате Джорджия это случилось — открылся стадион с такими технологическими возможностями, каких в мире спорта просто никогда не было.

«Мерседес-Бенц Стэдиум» способен всего за несколько минут превращаться в полностью закрытый благодаря уникальной крыше из восьми лепестков.

В целом же арена представляет собой зеркальный восьмиугольник с раздвигающейся по кругу крышей. Здесь установлено самое большое в мире опоясывающее табло под самым «колодцем» крыши, кроме того, предусмотрены механические занавесы для верхнего яруса кресел для матчей по соккеру. «Мерседес-Бенц» стал стадионом с самым распространенным и мощным вайфаем в мире. Здесь 1000 точек доступа для зрителей на трибунах и 800 — в остальных помещениях, включая кафе.

Любопытно, что арена на 80% строилась за счет частных инвестиций — их вложил владелец сразу двух американских команд, «Атланта Фэлконс» (американский футбол) и «Атланта Юнайтед» (футбол), Артур Бланк, разбогатевший на франшизе магазинов «Все для дома».

Объекты Универсиады-2013, Казань, Россия. Общий бюджет Игр: 230 млрд рублей

Самое мощное развитие спортивной инфраструктуры во втором десятилетии века в России получили два нестоличных города — Казань и Сочи.

О постолимпиадном существовании сочинских объектов известно практически все — для футбольного «Фишта» и хоккейного «Большого» специально перевезли и создали с нуля команды, выступающие в высших лигах российского спорта, а на «Роза Хутор» любят отдохнуть высокопоставленные лица.

Деревня Универсиады заполняется приезжими студентами КФУ и Поволжской академии спорта и туризма. Фото Романа Хасаева

А вот что происходит с наследием Универсиады в Казани, за пределами столицы РТ известно мало. Всего во время Всемирных студенческих игр здесь было задействовано 64 спортивных объекта, половина из которых у города уже была.

Надо сказать, что программа наследия Универсиады действительно работает, и практически все объекты в том или ином объеме загружены — ни один из них не оказался заброшен, как это произошло, например, с волейбольным центром в Пекине или с олимпийской деревней в Турине.

Несколько спортивных сооружений перешли в общее пользование, многие отошли вузам. В спорткомплексах «Бустан» и «Москва», например, занимаются студенты КФУ, бассейн и стадион «Олимп» перешли в пользование КНИТУ-КАИ. Корты Академии тенниса на Оренбургском тракте практически всегда расписаны на день вперед, а летом здесь проходят турниры как по классическому теннису, так и по пляжному. На стадионе «Тулпар» и в одноименном спорткомплексе играют профессионалы регби, а также любители — футбола, баскетбола и волейбола. В спорткомплексе «Олимпиец» на Горьковском шоссе открыли волейбольную школу имени Екатерины Гамовой. Ну а деревня Универсиады заполняется приезжими студентами КФУ и Поволжской академии спорта и туризма.

Точную стоимость строительства всех объектов подсчитать сложно, однако власти РТ в 2013 году сообщали, что общий бюджет Игр (из разных источников) составил 230 млрд рублей. Сюда входят не только арены и сооружения, но и объекты городской инфраструктуры. Например, строительство той же деревни Универсиады обошлось в 14,4 млрд рублей, огромные деньги вложены в дороги.

Казанский стадион стал первой из двенадцати арен чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Фото Максима Платонова

«Казань Арена», Казань, Россия. Стоимость: 14,4 млрд рублей

Ровно в такую же сумму встал стадион «Казань Арена», на котором прошли церемонии открытия и закрытия Игр.

Объект заслуживает отдельного рассказа сразу по нескольким причинам. Во-первых, он стал первой из вновь построенных/реконструированных двенадцати арен чемпионата мира по футболу 2018 года. Во-вторых, «Казань Арена» стала первым стадионом в мире, который был использован в качестве бассейна на чемпионате мира по водным видам спорта FINA (проходил в столице РТ в 2015 году). В-третьих, арена может в полной мере называться «родителем» новой системы видеопомощи арбитрам в футболе.

Именно здесь во время проведения Кубка конфедераций 2017 года впервые в истории международных официальных турниров судьи прибегли к помощи VAR (она тестировалась как раз на КК-2017) и даже отменили благодаря ей гол. Это случилось в матче между сборными Португалии и Мексики (2:2) — в том эпизоде Криштиану Роналду ударил со штрафного в стенку, после чего Пепе добил отрикошетивший мяч в ворота мексиканцев.

«Казань Арена» может в полной мере называться «родителем» новой системы видеопомощи арбитрам в футболе (VAR). Фото Максима Платонова

Но на этом история не закончилась. По иронии судьбы, все на той же «Казань Арене» ровно через год VAR был задействован впервые в истории чемпионатов мира. 16 июня 2018 года проходил первый казанский матч ЧМ между будущими чемпионами — Францией и сборной Австралии. Именно тогда при помощи системы VAR судья принял решение назначить пенальти в ворота «соккеруз», который был реализован Антуаном Гризманном.

Наконец, нельзя не упомянуть, что на казанском стадионе был забит и лучший гол мундиаля-2018 по версии ФИФА. Его автором стал француз Бенжамен Павар (победный матч 1/8 финала с Аргентиной — 4:3).

Из последних знаковых событий на «Казань Арене» — церемонии открытия и закрытия чемпионата по рабочим профессиям World Skills 2019.

Стадионы футбольного ЧМ-2018. Стоимость: от 12,7 до 50 млрд рублей

После ввода в строй казанского стадиона, как грибы, стали вырастать и остальные арены предстоящего мундиаля. Сначала свой стадион ввел в эксплуатацию «Спартак» (2014), открылся после реконструкции под футбольную конфигурацию сочинский «Фишт», а потом и остальные объекты ЧМ-2018.

Как это нередко случается, некоторые из них оказались далеки от своих первоначальных проектов. Стадион «Нижний Новгород» вместо стен из полимерного покрытия получил фасад из мембранных «тряпочек», были упрощены проекты в Волгограде (все те же натяжные мембранные ткани вместо крыши) и Калининграде.

Зато удивила качеством и скоростью выполненных работ главная арена чемпионата мира — московские «Лужники». Реконструкцию здесь провели всего за два года — точно в срок, оставив исторический фасад, но полностью обновив саму чашу — были убраны беговые дорожки, а трибуны стали двухъярусными.

Самым припозднившимся стадионом мундиаля стала «Самара Арена», работа над которой шла вплоть до начала чемпионата мира. Фото Satory2001 / wikipedia.org

Самой неоднозначной из арен ЧМ-2018 стала екатеринбуржская, которую российские болельщики прозвали «ушастой». Местные власти решили не строить новый стадион, а в очередной раз реконструировать «Центральный». Это обошлось в 12,7 миллиарда рублей, в итоге в центре столицы Урала выросло сооружение с двумя высокими временными трибунами по бокам («ушами»), с которых открывается лучший вид на город, но совсем непонятно, что происходит на футбольном поле. Фасад же выполнен из металлической сетки, через которую большую часть года на арену проникает холодный воздух.

Ну а самым припозднившимся стадионом мундиаля стала «Самара Арена», работа над которой шла вплоть до начала чемпионата мира. Основным подрядчиком объекта было ПСО «Казань», сроки окончания работ не единожды переносились, а проект упрощался.

Стадионы, ставшие ненужными

Впрочем, это не самая худшая участь для стадионов чемпионата мира. В Самаре и Екатеринбурге хотя бы имеются футбольные клубы, выступающие в Российской премьер-лиге, так что арены обслуживаются и периодически так или иначе заполняются.

А вот некоторые объекты чемпионата мира, прошедшего в 2014 году в Бразилии, сегодня оказались в полузаброшенном состоянии. Например, «Арена Пантанал» в Куябе, которая обошлась бразильскому бюджету примерно в 230 миллионов долларов. Целесообразность строительства этого стадиона изначально вызывала сомнения, ведь в городе нет команд, играющих на высоком уровне. По стране даже проходили протесты против высоких расходов на ЧМ.

«Арена Пантанал» в Куябе обошелся бразильскому бюджету примерно в 230 миллионов долларов. Фото sports.ru

После окончания ЧМ репутация этого городского района сильно ухудшилась: здесь стали собираться наркоманы, бездомные и преступники. Одно время они даже ночевали в раздевалках стадиона. Местная администрация выставила пост охраны, но это не слишком помогло. В темное время суток жители Куябы стараются обходить стадион стороной.

В столице страны городе Бразилиа на стадион потратили еще больше — $900 миллионов. Коррупционные схемы, задействованные при строительстве, обнаружились уже после окончания мундиаля. Местный клуб не выбирается из четвертого бразильского дивизиона, так что обычно на 70-тысячной арене собирается около 500 человек и чуть больше тысячи — на топовые матчи.

Похожая участь может ожидать и пару стадионов в России. Изначально сомнительный проект с 45-тысячным стадионом в 320-тысячном Саранске уже трещит по швам — местная «Мордовия» прозябает в ПФЛ (третий по силе дивизион России), а свои матчи проводит на 10-тысячном стадионе «Старт» — аренда «Мордовии Арены» дорога и нецелесообразна, а болельщик на футбол не ходит. Пока ситуацию спасает «Тамбов», который проводит здесь свои матчи Премьер-лиги, однако, судя по всему, в следующем сезоне не будет в высшей лиге российского футбола и этой команды.

«Газпром Арена». Стоимость: оценки расходятся

Десятые годы запомнятся футбольной России и эпопеей строительства «Зенит Арены» (ныне — «Газпром Арена»).

К строительству стадиона на Крестовском острове в Петербурге приступили еще в 2007 году, проект для него подготовил японский архитектор Кисё Курокава. Изначально в Питере планировали, что местный «Зенит» начнет здесь свой первый сезон в 2010 году, а стоимость планировалась в пределах 6,7 млрд рублей.

Десятые годы запомнятся футбольной России и эпопеей строительства «Зенит Арены» (ныне — «Газпром Арена»). Фото A.Savin / wikipedia.org

Однако чем дольше шло строительство будущей «Газпром Арены», тем выше становилась ее смета. По официальным данным, стоимость строительства стадиона в Петербурге составила $43 миллиона, по неофициальным — до 50,8 млрд рублей.

Строительство арены закончилось лишь весной 2018 года, однако на первом же официальном матче «Зенита» раздвижная крыша протекала, а газон был в ужасном состоянии, на что указывал тогдашний наставник «сине-бело-голубых» Мирча Луческу. Не понравились первым лицам клуба, а по совместительству и «Газпрома», и ВИП-боксы стадиона.

Так что после окончания мундиаля в благоустройство и переоборудование «Газпром Арены» была дополнительно вложена кругленькая сумма.