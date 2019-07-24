Как лабораторный корпус КФУ в Казани испортил вид на Кремль

Облицованное сайдингом здание в самом сердце города досталось вузу по наследству, но скоро университет обяжут сменить фасад

Казанский федеральный университет, по всей видимости, скоро обяжут участвовать в восстановлении исторического облика улицы Большой Красной в буферной зоне памятника ЮНЕСКО — Казанского Кремля. Причина тому — не вписывающийся в историческую зону фасад одного из его корпусов, обшитый дешевым сайдингом. Справедливости ради стоит отметить, что здание досталось КФУ по наследству. Дом №4 по Большой Красной, в котором ранее располагался отдел милиции, был передан университету, в нем разместили лабораторный корпус Института геологии и нефтегазовых технологий. О непростой истории здания и планах восстановления исторического облика этой части улицы — в материале «Реального времени».

Этот дом слепили из того, что было



Лабораторный корпус Института геологии и нефтегазовых технологий издали бросается в глаза: его убогий облик диссонирует даже с хрущевками и малопривлекательным многоэтажным новоделом — ТСЖ «Кремль», не говоря уже о кремлевских постройках и находящихся напротив него церкви Параскевы Пятницы и часовне иконы Богоматери «Всецарица».

По информации пресс-службы КФУ, в этом здании с момента его передачи правоохранительным ведомством ничего не поменялось. А МВД его «облагородило», как смогло, уже давно — обшило три хорошо видные с Большой Красной стены дома дешевым сайдингом, а первый этаж облицевало со стороны фасада серым мрамором.

Рядом с этим, мягко говоря, своеобразным зданием компания «Барс Инвест Груп» уже начала работы по строительству «итальянского квартала» — гостиничного комплекса Grande rosso, фасады которого должны повторять фасады домов, построенных в XIX веке по проектам Фомы Петонди, которые снесли в 2000-е годы.

Облик лабораторного корпуса Института геологии и нефтегазовых технологий диссонирует даже с хрущевками и многоэтажным новоделом, не говоря уже о кремлевских постройках и церкви Параскевы Пятницы.

По словам зампредседателя ТРО ВООПИиК Фариды Забировой, речь о том, чтобы немедленно обязать собственников убогого здания привести его фасады в более достойный и гармоничный вид, пока не ведется. Но это может быть сделано в рамках начавшегося восстановления линейки старинных фасадов по улице Большой Красной и начинающейся сейчас работы по актуализации проекта зон охраны Казанского Кремля:

— Мы будем переписывать зоны охраны и ужесточать режимы охраны. В результате многое попадет под запрет — тот же сайдинг, пластиковые окна, плоские кровли.

— Значит ли это, что надзорные органы выдадут КФУ предписание, обязывающее университет изменить внешний вид здания в соответствии с новыми требованиями? — уточнила корреспондент «Реального времени».

— Как минимум собственника здания обяжут это сделать, если он обратится за разрешением на реконструкцию.

«Мы будем переписывать зоны охраны и ужесточать режимы охраны. В результате многое попадет под запрет — тот же сайдинг, пластиковые окна, плоские кровли», — говорит Фарида Забирова. Фото Олега Тихонова

От монастыря до милиции — один дом

Как выяснилось, у здания, которое более 40 лет ассоциировалось у горожан и туристов исключительно с правоохранительным ведомством, на самом деле глубокие «церковные» корни.

По словам казанского краеведа Алексея Клочкова, «итальянский» квартал, который замыкало это здание, появился после пожара 1842 года. Изначально многие здания были выстроены в стиле барокко, но в ходе восстановительных работ, по проектам в том числе и известного казанского архитектора Фомы Петонди, они обрели современный на тот период классический облик.

— Последним в их ряду стоял дом №4, — рассказал «Реальному времени» Алексей Клочков. — Но это другой дом, он был снесен в начале 2000-х. А здание, о котором идет речь, это бывший дом №2 по Большой Красной. Он зигзагообразный в плане и состоит из двух частей. Основная, которая находится в глубине двора, выполнена из красного кирпича. Это дореволюционная постройка, она принадлежала Казанско-Богородицкому монастырю, и до 1928 года там располагались золотошвейные мастерские. Затем в этом доме разместили детсад — это был старейший детский садик Казани. Уже после того, как здание было передано МВД, у него появился пристрой.

По информации пресс-службы МВД по РТ, пристрой, о котором идет речь, был возведен в 1971 году. До 2005 года в здании располагался отдел вневедомственной охраны, а с 2005 по 2016-й — Управление по работе с личным составом, а попросту говоря, отдел кадров. Когда освобожденное полицейскими здание перешло в ведение КФУ, не смогли уточнить ни в полиции, ни в университете.

У здания, которое более 40 лет ассоциировалось у горожан и туристов исключительно с правоохранительным ведомством, на самом деле глубокие «церковные» корни, поясняет Алексей Клочков

«Лучше бы не трогали»

В пресс-службе КФУ не смогли пока уточнить, имеются или у университета планы относительно реконструкции здания на Большой Красной, полученного от МВД. По получении ответа на запрос «Реального времени» эта информация будет опубликована.

Однако Фарида Забирова выразила опасения, что если КФУ займется «восстановлением» исторического облика бывших золотошвейных мастерских, это выйдет истории боком:

— Лучше бы не трогали! КФУ набрал очень много исторических зданий в центре города, а с задачей реставрации и реконструкции не справляется. Достаточно сказать о здании Казанского финансово-экономического института, где вместо прекрасных деревянных филенчатых дверей умудрились поставить металлические, с окошечками, чтобы наблюдать за преподавателями и студентами — прямо как в тюрьме! Исчезли дверные ручки, которые создавались по специальным рисункам — была прорисована каждая деталь! Был изуродован вестибюль главного входа и многое другое.

Вид с Кремлевского холма в 1920-е годы. Фото А.Бренинга

Адрес есть — дома нет и не будет

Настоящий же дом №4 — это снесенный в начале 2000-х одноэтажный дом, где в 30-е годы прошлого века жила семья известной поэтессы Вероники Тушновой, той самой, на стихи которой были написаны хиты Аллы Пугачевой «Ты знаешь, все еще будет» и «Не отрекаются, любя».

— Этот дом еще долгое время называли профессорским, — вспоминает Алексей Клочков, живший в доме №10 по Большой Красной. — Отца поэтессы — профессора Казанского ветеринарного института Михаила Павловича Тушнова в ветакадемии помнят до сих пор. А дом был непрезентабельный — одноэтажный, низенький. Его восстанавливать не будут.