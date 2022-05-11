«Найти бы золотую середину между принудиловкой и гарантированной работой»

Начну с плюсов. Во-первых, государство тратит деньги на подготовку специалистов и, наверное, должно получать от этого какую-то отдачу. Это, может быть, идет вразрез с такими принципами, которые действуют в Европе и других странах мира. Но у нас бюджетное образование. Если оно частное, за которое он сам платит, то он может решать сам, куда пойти работать получив диплом об окончании вуза. Но если студент обучается за счет государства, то, наверное, государство должно решать, куда оно потратило свои деньги. Я считаю, что это вполне нормальная практика и правильные запрос, который сегодня делают депутаты. Это же не первая инициатива, были подобные и раньше.

Я часто спорю с руководителями каких-то частных ветеринарных клиник, когда они получают себе специалиста, они говорят, вот он нам не нравится, что-то еще. Я говорю: «А что вы делаете для того, чтоб у вас был высококлассный сотрудник?». Они, в свою очередь, делают реверанс, приводят такой аргумент, что якобы достаточно того, что они платят государству налоги, поэтому государство за их счет готовит специалистов, которых клиники потом забирают. Здесь есть определенная логика. Но я все же думаю, что эти налоги не покрывают затраты на подготовку специалиста. Поэтому я сторонник того, чтобы данную систему трудоустройства по распределению вернули, считаю, что это правильно. И, если кто-то хочет иметь свободное распределение (когда я учился, если у выпускника красный диплом, он получал свободное распределение — это вроде такого бонуса), и если в дипломе 80% отличных оценок, студент волен сам выбирать, куда ему идти работать.

Система трудоустройства есть и сейчас, но выбирает сам выпускник вуза, и выбирает не из тех, что предлагает государство, а из тех, которые он хочет сам. Безусловно, советская система распределения имела свои плюсы, свое рациональное зерно в том, что когда ты закончил вуз, выбираешь не ты, а выбираешь из того перечня, что тебе предлагает государство. У нас в регионе это может быть Министерство сельского хозяйства, это может быть и Минсельхоз РФ, потому что у нас 60% поступающих на ветеринарную специальность приезжают из различных субъектов страны.

Конечно, эту инициативу, если ее хотят сделать законом, нужно шлифовать, обдумать все варианты, условия и другие позиции. Да, в ней есть очень много рационального, и я сторонник того, чтобы это было так: если какое-то предприятие хочет подготовить себе специалиста, оно может оплатить его обучение, и, пожалуйста, получит себе ценного работника. В свое время тоже были такие студенты, их называли «колхозные стипендиаты», которые учились за счет средств какого-то определенного предприятия. Сейчас такое тоже есть — это называется целевое обучение, но оно составляет всего лишь 10% — 20%.