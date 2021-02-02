«Фактор сезонности исключать нельзя» — почему подорожал ряд продуктов

Уже в первом месяце года продовольственная инфляция составила 2,29% (январь к декабрю) и 10,5% в годовом выражении

Рост цен на мировых рынках, сезонный фактор и вспышка птичьего гриппа — далеко не полный перечень причин подорожания продуктов в России, говорят эксперты. «Сейчас цены на зерно на мировом рынке очень высокие. Соответственно, производителям зерна выгоднее продавать товар на внешних рынках, что создает локальный дефицит на внутреннем рынке. Это влечет повышение цен» — отметил профессор Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох. Подробнее — в материале «Реального времени».



Сезонное подорожание овощей и фруктов



Уже в первом месяце продовольственная инфляция, по данным собственного исследования «Реального времени», составила 2,29% (январь к декабрю) и 10,5% в годовом выражении. Традиционно драйверами роста стали свежие овощи, на которые влияет сезонность (пик зимы). Так свежие огурцы подорожали на 13%, свекла — 19,7%, морковь (мытая) — 17%, лук репчатый — 19,5%. Важным вкладом в рост цен является валютный курс, т. к. многие фрукты да и овощи поставляются из-за рубежа. Самые дешевые яблоки подросли в стоимости на 10,4%, до 86,6 руб./кг, апельсины на 11,7%, с 89,45 руб./кг до 99,92 р/кг, бананы на 18,4%, а вот лимоны немного подешевели (-4%), до 103,2 руб./кг.

Регуляторные меры, принятые правительством России, отразились на стоимости некоторых продуктов: сахарный песок подешевел за месяц на 2,6%, до 44,48 руб./кг, масло растительное показало месячное снижение на 3,1%. В трех из четырех наблюдаемых магазинах немного снизились в цене куриные яйца. Общее среднее снижение составило 5,3%.

Из молочных продуктов следует отметить рост на творог (обезжиренный) — 2%, маргарин вырос на 14,8%, сыр — 3,6%. Из круп выделился горох (+12%).

Традиционно драйверами роста стали свежие овощи, на которые влияет сезонность . Фото: realnoevremya.ru

Картофель — на 41,6% дороже, сахар — на 70,1%



При рассмотрении цен «в годовом масштабе» (год к году) положительная динамика цифр начинает удручать: картофель показал прирост цены на 41,6% (с 16,764 руб./кг до 23,70 руб./кг), свекла — 32,24%, морковь — 18,64%, лук — 19,6%. Хлеб «Сельский» подорожал на 17%, батон «Нарезной» на 15,8%. Драйверами роста среди фруктов стали все те же апельсины (53,9%), бананы (23,6%) и груши (21,6%).

Среди мясных продуктов наблюдается рост на свинину без кости (33%). Цены на сахар хоть и удалось стабилизировать, однако в годовом выражении рост по-прежнему дикий — 70,1% (на 30.01.2020 средняя цена за кг была 26,14 руб., на 29.01.2021 — 44,48 руб.).



По молочным продуктам задают темп все тот же творог (9,48%), маргарин (14,8%) и сыр с маслом (12,2% и 7,5% соответственно). Цены на растительное масло за год добавили 12%, при «ручном сдерживании». Добавим «перчинку» на «десерт» — черный молотый перец вырос за год более чем на 20%, а черный чай — на 14,9%.

Стоимость продуктовой корзина на 01.02.2021

Темп прироста за год Темп прироста за месяц Наименование товара СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО МАГАЗИНАМ ЗА КГ на 29.01.2021 СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО МАГАЗИНАМ ЗА КГ НА 30.12.2020 СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО МАГАЗИНАМ ЗА КГ НА 30.01.2020 4,83% 9,01% Фасоль 224,86 206,27 214,49 17,60% 11,98% Горох 91,99 82,15 78,23 36,89% 1,50% Мука 50,70 49,95 37,04 -33,01% 3,39% Рис 123,30 119,26 184,06 -20,64% -0,95% Гречка 119,67 120,82 150,80 15,86% 5,19% Батон 96,24 91,49 83,06 17,00% 0,33% Хлеб «Сельский» 58,99 58,80 50,42 27,96% 3,58% Макароны 128,57 124,13 100,48 41,59% 9,34% Картофель 23,70 21,67 16,74 -15,78% 5,01% Капуста свежая (кочан) 13,62 12,97 16,17 0,65% 11,15% Капуста квашеная 125,60 113,00 124,80 4,62% 13,03% Огурцы свежие 169,95 150,35 162,44 -6,49% 1,05% Помидоры свежие 147,20 145,67 157,41 32,24% 19,71% Свекла 36,45 30,45 27,56 18,64% 16,96% Морковь (мытая) 53,45 45,70 45,05 19,63% 19,52% Лук репчатый 28,32 23,70 23,67 6,05% -4,28% Укроп 442,41 462,19 417,19 15,28% -5,70% Болгарский перец 227,45 241,20 197,30 17,92% 10,37% Яблоки 86,60 78,46 73,44 53,91% 11,71% Апельсины 99,92 89,45 64,92 0,96% -3,96% Лимоны 103,20 107,45 102,21 23,63% 18,41% Бананы 83,29 70,35 67,37 21,59% 3,73% Груши «Конференц» 194,45 187,45 159,92 70,16% -2,63% Сахар 44,48 45,68 26,14 -15,46% 50,69% Конфеты (шоколад) 689,94 457,86 816,08 -4,98% -13,23% Печенье 211,71 243,99 222,82 -0,21% -1,41% Говядина 471,91 478,66 472,90 33,41% 36,90% Свинина 338,47 247,24 253,70 11,74% -4,11% Курица 123,70 129,00 110,70 -6,49% -26,18% Минтай свежеморож. 170,82 231,40 182,67 8,87% -4,00% Сельдь (пресервы) 331,14 344,95 304,17 2,65% -0,38% Молоко 2,5% 41,32 41,48 40,26 -6,68% -3,15% Сметана 20% 170,77 176,32 182,99 7,54% -4,21% Масло сливочное 72,5% 512,97 535,54 477,00 9,48% 1,99% Творог обезж. 261,81 256,69 239,13 12,24% 3,63% Сыр 439,92 424,50 391,95 42,70% -5,32% Яйца 1 кат. 10 шт. 71,60 75,62 50,17 14,79% 14,84% Маргарин 137,88 120,06 120,11 12,03% -3,12% Масло растительное 109,81 113,35 98,02 45,40% 0,00% Соль (мелкая) 20,17 20,17 13,87 14,91% 27,89% Чай 965,50 754,92 840,25 -3,50% 2,05% Лавровый лист 9765,33 9569,00 10120,00 20,15% 30,82% Перец черный молотый или горошком 3188,50 2437,25 2653,75

Высокие цены на зерно и падение рубля

Профессор Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета, доктор экономических наук Игорь Кох, объясняя рост цен на основные продукты питания, выделил сразу несколько факторов. Один из них — девальвация рубля.



— За прошлый год рубль подешевел на 20 процентов, поэтому и цены на многие продукты выросли. Ведь часть из них импортная или производится с использованием импортного оборудования, семян, технологий, — отметил ученый в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Еще один фактор — сезонность. «Зимой чаще всего происходит подорожание некоторых видов продовольственных товаров: молочной продукции, яиц, овощей. Так что фактор сезонности исключать нельзя», — считает процессор КФУ. Кроме того, по словам Игоря Коха, торговые сети, как правило, стараются компенсировать некоторое снижение спроса в период новогодних праздников повышением цен. Также сказываются потери, связанные с предновогодними и посленовогодними скидками.



Важным фактором в росте цен стали и возросшие затраты самих сельхозпроизводителей. «Сейчас цены на зерно на мировом рынке очень высокие. Соответственно, производителям зерна выгоднее продавать товар на внешних рынках, что создает локальный дефицит на внутреннем рынке. Это влечет повышение цен», — считает профессор КФУ.



По словам собеседника, в начале года традиционно наблюдается достаточно резкий всплеск инфляции, который в дальнейшем притормаживается.



«Когда начинается ажиотаж, продавец всегда думает: «Пришел мой час»

Заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев отметил, что цены на продукты питания зависят от многих факторов — в первую очередь погодных.



— Погодные условия, которые сложились в прошлом году в южных регионах Российской Федерации — в Ставрополе, Краснодаре, Ростове, Волгограде, которые являются хлебосольными регионами, а в них была засуха, сказали свое слово в росте цен на продукты питания, — отметил парламентарий в беседе с «Реальным временем».

По его мнению, основное звено, которое все определяет, — это зерно и сопутствующие товары. И если цена на ГСМ держится примерно на одном уровне, то стоимость удобрений и средств защиты от вредителей, во-многом зависящая от волатильности доллара, подросла. Кроме того, значительно выросли цены и на зерно.



По словам Тахира Хадеева, для сытной жизни нам всегда нужна хорошая погода. Тем более в этом году отмечается столетие массового голода в Поволжье. «Самое главное — в магазинах продукция есть. Это очень важно. Работа идет. Наши сельхозпроизводители очень серьезно готовятся», — подчеркнул он.



По мнению собеседника, зачастую рост цен на одни товары инерционно влечет за собой повышение стоимости других, хотя для этого вроде бы и нет видимых причин. «Просто человеческая психология так начинает срабатывать и работает против себя, — убежден Тахир Хадеев. — Когда начинается ажиотаж, продавец всегда думает: «Пришел мой час».



При этом депутат Госсовета РТ не видит значительного прямого влияния пандемии новой коронавирусной инфекции на рост цен. Тахир Хадеев отметил, что сейчас среднестатистический россиянин делит свои доходы на три основные статьи расходов — питание, квартплата и лечение (для старшего поколения).



Тахир Хадеев отметил, что сейчас среднестатистический россиянин делит свои доходы на три основные статьи расходов — питание, квартплата и лечение. Фото: Максим Платонов

По мнению Хадеева, следует меньше экспортировать продукции за рубеж. «В федеральном центре на это следует обращать особое внимание. Конечно, выгодно продавать за рубеж при таком курсе доллара. В этом случае должны работать рыночные механизмы, Федеральная антимонопольная служба. Они должны мониторить, какой запас зерна у нас остается. Продавец думает о наживе. А человек, занимающий государственный пост, обязан должным образом подходить к этой проблематике. Еда — это очень щепетильная тема», — резюмировал собеседник.