Евгений Примаков: «Безобразие, что школьников старших классов пытались затянуть в паскудство»
Внук известного политического деятеля и экс-премьера России Евгения Примакова высказал отношение к акции молодых «навальнистов»
Евгений Александрович Примаков — руководитель Россотрудничества, российский журналист, политический деятель и внук бывшего российского премьер-министра Евгения Максимовича Примакова — посетил Казань. Накануне вечером он встретился с руководством Казанского федерального университета, Торгово-промышленной палаты Татарстана и Министерства по делам молодежи республики, что неслучайно, поскольку ведомство Примакова уделяет особое внимание работе с молодежью. По окончании встречи глава Россотрудничества дал блиц-интервью «Реальному времени».
Россотрудничество уделяет особое внимание работе с молодежью. Ежегодно в рамках программы учебно-образовательных поездок по историческим местам страны «Здравствуй, Россия!» почти 2000 молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств приезжают в Россию. Евгения Примакова — главу федерального агентства и внука легендарного политического деятеля — в Казани сопровождал татарстанский вице-премьер Василь Шайхразиев. На встрече присутствовал двукратный призер Олимпийских игр в водном поло, бывший депутат Госдумы России от Татарстана Ирек Зиннуров, который недавно был назначен руководителем Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) Россотрудничества в Баку.
— Евгений Максимович, ваш дед был в Казани 12 раз в разные моменты политической карьеры. А вы сколько раз приезжали? Какова цель вашего визита? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».
— Я, наверное, в третий. Второй раз я был в 2018 году, когда проходила компания по выборам президента и был доверенным лицом Владимира Путина. Приезжал и участвовал в дебатах на ГТРК «Татарстан». Сейчас я приехал для того, чтобы наладить взаимодействие с республикой.
Одна из задач Россотрудничества — это продвижение научных, образовательных и экономических инициатив регионов, а Татарстану есть что показать. Ради этого пришел в ТПП. Если говорить о продвижении региона и высокотехнологичных производствах, нам нужно предоставлять площадки Россотрудничества, или так называемые «Русские дома», для того, чтобы продвигать за рубежом.
— Есть конкретные планы и предложения?
— Вот сейчас я как раз и приехал их обсуждать, только был в министерстве по делам молодежи. Там у нас несколько интересных идей. Но я тоже еще опыта набираюсь у Татарстана. Есть несколько интересных историй, которое запустило Минмолодежи. И нам бы хотелось подобные вещи делать в наших представительствах за рубежом. А именно, создавать центры, привлекающие молодежь.
А вообще, надо понимать, что Россотрудничество должно не просто демонстрировать ценности, но и оказывать влияние на общественное мнение в мире, пропагандировать наши ценности по сохранению мира и добрососедства.
— Татарстан развивает проект 100 лидеров...
— Да, замечательно, мы будем его поддерживать.
— Можно ли говорить о масштабировании и федеральной поддержке?
— Ну смотрите, какого рода нужна поддержка. Если мы говорим — немедленно раздать денег… Татарстан и так является одним из лидеров в получении президентских грантов и других федеральных, например, фонд Горчакова на перспективные проекты, и мы готовы поддерживать.
Но мы сегодня говорили про мультипликацию в Минмолодежи, здесь Татарстан заинтересован в наших представительствах в разных форматах. Например, есть организация Исламского сотрудничества, есть заинтересованность в наших представительствах, которые находятся в исламских странах. У нас есть представительства в Тунисе, Марокко, Египте. А ждут нашу молодежь? Конечно!
Понимаете, за последние годы Россия заявила о себе достаточно привлекательно для молодежи и внешнего мира. Россия приобретает репутацию «материка адекватности», и не надо обращать внимание на недружелюбные завывания, которые разносятся из разных (внешних) кабинетов. В любой стране, если вы скажете, что вы из России, вам ответят «Вау!».
— Как вы оцениваете несанкционированные шествия молодежи, которые прокатились по стране?
— Слушайте, я писал об этом в соцсетях. Мне очень жаль, что какое-то количество людей, которые серьезно обеспокоены тем, что происходит в стране, были просто одурачены. Были использованы инструменты шкурной политической борьбы, вот это меня тревожит.
Люди имеют право на протест, другую точку зрения, на то, чтобы быть в оппозиции к существующей власти. Ну давайте в рамках закона! Есть процедура согласования. Нельзя, например, привлекать детей. Это безобразие, когда школьников старших классов пытались затянуть в паскудство.
комментарии
Мы учились в школе, когда Е. Примаков был одним из руководителей СССР.
В пример для юношей и девушек советская пропаганда ставила Гавроша (9 лет), членов Молодой Гвардии, которым было 16-17 лет