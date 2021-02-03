Евгений Примаков: «Безобразие, что школьников старших классов пытались затянуть в паскудство»

Внук известного политического деятеля и экс-премьера России Евгения Примакова высказал отношение к акции молодых «навальнистов»

Фото: Ринат Назметдинов

Евгений Александрович Примаков — руководитель Россотрудничества, российский журналист, политический деятель и внук бывшего российского премьер-министра Евгения Максимовича Примакова — посетил Казань. Накануне вечером он встретился с руководством Казанского федерального университета, Торгово-промышленной палаты Татарстана и Министерства по делам молодежи республики, что неслучайно, поскольку ведомство Примакова уделяет особое внимание работе с молодежью. По окончании встречи глава Россотрудничества дал блиц-интервью «Реальному времени».

Россотрудничество уделяет особое внимание работе с молодежью. Ежегодно в рамках программы учебно-образовательных поездок по историческим местам страны «Здравствуй, Россия!» почти 2000 молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств приезжают в Россию. Евгения Примакова — главу федерального агентства и внука легендарного политического деятеля — в Казани сопровождал татарстанский вице-премьер Василь Шайхразиев. На встрече присутствовал двукратный призер Олимпийских игр в водном поло, бывший депутат Госдумы России от Татарстана Ирек Зиннуров, который недавно был назначен руководителем Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) Россотрудничества в Баку.

— Евгений Максимович, ваш дед был в Казани 12 раз в разные моменты политической карьеры. А вы сколько раз приезжали? Какова цель вашего визита? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».

— Я, наверное, в третий. Второй раз я был в 2018 году, когда проходила компания по выборам президента и был доверенным лицом Владимира Путина. Приезжал и участвовал в дебатах на ГТРК «Татарстан». Сейчас я приехал для того, чтобы наладить взаимодействие с республикой.

Одна из задач Россотрудничества — это продвижение научных, образовательных и экономических инициатив регионов, а Татарстану есть что показать. Ради этого пришел в ТПП. Если говорить о продвижении региона и высокотехнологичных производствах, нам нужно предоставлять площадки Россотрудничества, или так называемые «Русские дома», для того, чтобы продвигать за рубежом.



— Есть конкретные планы и предложения?

— Вот сейчас я как раз и приехал их обсуждать, только был в министерстве по делам молодежи. Там у нас несколько интересных идей. Но я тоже еще опыта набираюсь у Татарстана. Есть несколько интересных историй, которое запустило Минмолодежи. И нам бы хотелось подобные вещи делать в наших представительствах за рубежом. А именно, создавать центры, привлекающие молодежь.

А вообще, надо понимать, что Россотрудничество должно не просто демонстрировать ценности, но и оказывать влияние на общественное мнение в мире, пропагандировать наши ценности по сохранению мира и добрососедства.



— Татарстан развивает проект 100 лидеров...

— Да, замечательно, мы будем его поддерживать.

— Можно ли говорить о масштабировании и федеральной поддержке?

— Ну смотрите, какого рода нужна поддержка. Если мы говорим — немедленно раздать денег… Татарстан и так является одним из лидеров в получении президентских грантов и других федеральных, например, фонд Горчакова на перспективные проекты, и мы готовы поддерживать.



Но мы сегодня говорили про мультипликацию в Минмолодежи, здесь Татарстан заинтересован в наших представительствах в разных форматах. Например, есть организация Исламского сотрудничества, есть заинтересованность в наших представительствах, которые находятся в исламских странах. У нас есть представительства в Тунисе, Марокко, Египте. А ждут нашу молодежь? Конечно!

Понимаете, за последние годы Россия заявила о себе достаточно привлекательно для молодежи и внешнего мира. Россия приобретает репутацию «материка адекватности», и не надо обращать внимание на недружелюбные завывания, которые разносятся из разных (внешних) кабинетов. В любой стране, если вы скажете, что вы из России, вам ответят «Вау!».

— Как вы оцениваете несанкционированные шествия молодежи, которые прокатились по стране?

— Слушайте, я писал об этом в соцсетях. Мне очень жаль, что какое-то количество людей, которые серьезно обеспокоены тем, что происходит в стране, были просто одурачены. Были использованы инструменты шкурной политической борьбы, вот это меня тревожит.

Люди имеют право на протест, другую точку зрения, на то, чтобы быть в оппозиции к существующей власти. Ну давайте в рамках закона! Есть процедура согласования. Нельзя, например, привлекать детей. Это безобразие, когда школьников старших классов пытались затянуть в паскудство.

1 / 28 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов