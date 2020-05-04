Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студентки кафедры охраны природы биофака КГУ, 1979 год

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Фото: из личных архивов автора

Сейчас, когда об экологии и необходимости природоохранных мероприятий говорится постоянно и на всех уровнях, многие уже и не помнят о том, что первая в СССР специализированная кафедра, где изучались вопросы антропогенного воздействия на природные экосистемы — кафедра охраны природы, была создана именно в Казани, на биологическом факультете КГУ.

Так получилось, что высшая школа официально заинтересовалась экологией и выделила под нее отдельные учебные планы, начала готовить специалистов именно в области охраны природы и сохранения ее богатств только в 1969 году. Этому предшествовала огромная работа казанских биологов. Заслуга организации кафедры в Казани (а значит — и выбивания под нее квот, и получения многочисленных разрешений, и согласований на самом высшем уровне, и разработка учебных программ и планов) принадлежит профессору Виктору Алексеевичу Попову. Он первым добился того, чтобы в советских вузах начали готовить именно специалистов этого профиля. Попов был зоологом, да и экология как таковая в те времена относилась к кластеру классических биологических наук. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно на биологическом факультете возникла новая кафедра.

Виктор Алексеевич Попов — создатель и первый руководитель кафедры охраны природы КГУ

Кафедру организовали в 1969-м. Осенью 1970 года ей выделили место в главном здании университета. Усилиями немногих энтузиастов на кафедре разработали учебный план специализации «Охрана природы», а готовить здесь начали специалистов в области рационального природопользования и охраны окружающей среды. Подготовленный план впоследствии положили в основу государственного образовательного стандарта по направлению «Экология», который позже развили в направление «Экология и природопользование».

Но все это было позже. А в первое десятилетие существования кафедры ей предстояло набирать обороты. Активнейшее участие в ее становлении принимали специалисты недавно созданного Волжско-Камского государственного заповедника (в создании которого Попов принимал самое деятельное участие). В 1971 году в заповеднике была организована стационарная база, на которой студенты кафедры впоследствии проходили учебно-полевую практику.

Очень много внимания на кафедре уделялось просвещению в области охраны природы. Университетская служба охраны природы (СОП) была одной из первых в Союзе: СОПовцы помогали охранять заповедные зоны и даже ловить браконьеров, следили за порядком в лесах, занимались просвещением (читали лекции в школах и на предприятиях от общества «Знание», писали статьи в СМИ). С 1977 года казанская студенческая дружина был координатором междружинного отряда «Заповедники», в составе которого работали студенты из 27 вузов СССР.

Научная работа в 1970-х велась в основном по накоплению экологических знаний, но потом наступила пора реальной работы: так, именно специалисты кафедры охраны природы в 1980 году осуществили первый в СССР уникальный гидротехнический эксперимент по оздоровлению озер Кабан, которые к тому времени больше были на грязные, отвратительно пахнущие лужи, чем на природные водоемы.

В 1980 году, через полгода после своего семидесятилетия умер основатель кафедры, Виктор Алексеевич Попов. Прямо на рабочем месте: читал лекцию, плохо себя почувствовал (у него было больное сердце). Он отпустил студентов, принял лекарство, попросил воды. Сотрудники вызвали скорую, однако спасти профессора медики не успели.

Но его детище, его кафедра показала свою эффективность, первопроходцы высшего экологического образования в стране совершили огромный подвиг. И именно из нее в 1989 году был выделен экологический факультет — он тоже стал первым в СССР.