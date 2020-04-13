«В России очень добрые люди»: как студент из Ирака стал COVID-волонтером в Казани

Студенты-иностранцы влились в ряды добровольцев, помогающих пожилым и одиноким татарстанцам

Фото: Татьяна Леухина

В Татарстане растет армия волонтеров, помогающих одиноким и пожилым гражданам с покупкой продуктов и лекарств во время самоизоляции. Среди добровольцев немало и иностранцев, временно проживающих в республике. Ранее мы рассказывали о студенте третьего курса Казанского федерального университета Карлосе дела Морене. Сегодня наша история — о студенте медицинского факультета КФУ Аммаре Хуссеине из Ирака. Корреспондент «Реального времени» отправился в его ежедневный рейд, чтобы увидеть, как будущий врач помогает старикам в Казани.

Студент из Ирака не только приносит продукты, но и дарит книги

Мы встречаемся с Аммаром возле входа в волонтерский штаб. Перед тем как пропустить в здание, корреспондента «Реального времени» просят обработать руки антисептиком и надеть перчатки и маску — это обязательная мера.

К 11 часам дня в штабе вовсю кипит работа. В одной из комнат ребята в красных куртках с логотипом «Волонтеры-медики» принимают заявки и готовятся их обработать. Молодые люди интересуются, в каких магазинах обратившиеся одинокие казанцы обычно делают покупки и по какой цене. На двери другого помещения висит указатель «Новички» — сюда приходят будущие добровольцы.

Для нас появилась заявка от пожилого мужчины. Мы с Аммаром и его напарником Никитой начинаем свой путь. В первую очередь заходим в аптеку за лекарствами. Назвав комбинацию цифр (номер заказа), фармацевт отдает препараты и чек. Взять его обязательно, ведь товары вручают человеку только с чеком. Купив лекарства, мы направляемся на рынок за фруктами и овощами. Продавец в продуктовом ларьке отдает нам яблоки, овощи, зелень. Следующая наша точка — зоомагазин. Здесь мы берем кошачий корм и траву для питомца. Купив все, мы наконец едем к человеку, оставившему заявку.

1 / 5 Татьяна Леухина

Татьяна Леухина

Татьяна Леухина

Татьяна Леухина

Татьяна Леухина

Нагруженные пакетами, ребята заходят в подъезд по своеобразному «коду-паролю» — номеру заявки. Ее знает только волонтер и человек, который обратился за помощью.

Поднимаемся на этаж, где нас радостно встречает заявитель Анвер. Аммар и Никита оставляют сумки у порога, передают чеки. Пожилой мужчина благодарит ребят и предлагает деньги — хотя бы на бензин, а его жена приглашает пройти в квартиру выпить чаю или взять с собой конфеты. Ребята отказываются: по инструкции ничего этого делать нельзя. Переводя деньги за покупки на карту, мужчина не забывает поинтересоваться, где мы взяли маски: сейчас их днем с огнем не сыщешь.

Также Анвер получил небольшой подарок от Аммара — книгу Габриэля Маркеса с его письмами и воспоминаниями:

— Это чтобы вы не скучали во время карантина, — объяснил студент.

Попрощавшись, мы довольными возвращаемся в штаб.

«Казань — особенно близка к моей культуре»

Аммар — студент медицинского факультета КФУ. Учиться в Казань приехал из Ирака. Молодой человек занимается добровольчеством уже неделю и за это время отработал 16 заявок.

На вопрос, почему он решил стать волонтером, Аммар отвечает просто: «Я сам будущий врач и помогать людям — моя профессия». Поэтому, по словам парня, оставаться дома в такой период «просто неудобно».



Самое сложное в работе для Аммара — языковой барьер и плохое знание города, несмотря на то, что в Казани он живет 4 года. У него пять братьев, трое из них также занимаются волонтерством в Ираке. В этой стране для граждан введен жесткий карантин, а волонтеры работают совместно с полицией и медиками. Но их труд не оплачивается — в культуре иракцев особенно почитают старших.

— Двое из братьев также имеют медицинское образование. Один — будущий лаборант, а другой — инженер медицинской техники, — рассказал Аммар.

Перед тем как приехать в Казань, студент успел побывать и в других российских городах и регионах: в Екатеринбурге, где изучал русский язык, а также в Башкирии, Оренбурге и Москве.

— Несмотря на то, что у нас (в Ираке, — прим. ред.) не такая сильная связь с Россией, как показывают и рассказывают, мне здесь очень нравится, тут очень добрые люди, — сказал он, подчеркнув, что Казань особенно близка к его культуре.

— Россия — это история, язык, культура, все науки и знания, которые я получил здесь. Тут у меня очень много друзей, близких. Я все это очень ценю и, наверное, это одна из причин, по которой я пошел работать волонтером, — поделился молодой человек.

В России Аммар впервые узнал, что такое 9 Мая и какой это важный праздник: «Для нас (в Ираке, — прим. ред.) в этот день закончилась Вторая мировая война, но я не знал, что именно СССР победил и это победа не только для России, но и для всего мира».

Рассказывая о своей будущей профессии и о том, где будет строить карьеру врача, Аммар отметил, что сейчас границы государств размываются и большую ценность имеют личные и профессиональные качества человека. Студент рассматривает оба варианта: вернуться работать медиком в Ирак или остаться на «второй родине» — в России.

Волонтеры Татарстана помогли более тысячи людей

Добровольцы работают в две смены - с 10:00 до 14:00 и с 14:00 до 18:00. Однако иногда это время растягивается: на одну заявку добровольцы могут потратить 40 минут, а иногда и 3 часа.

— У меня была одна заявка, я человеку купил все, потом отдал ему продукты. А он говорит: забыл вам сказать, мне еще кефир надо купить. Можно еще раз сходить в магазин? Ну, конечно, мы вышли, сходили еще раз, — вспоминает Аммар.

По словам координатора штаба ОНФ Дамира Нургалиева, каждый день они принимают свыше 100 заявок по всему Татарстану. В Казани более 60 человек в день обращаются за помощью к волонтерам. В штабе приняли и обработали более 1 тысячи заявок.

Аммар и Никита задействованы и в волонтерском штабе КФУ. «Мы сейчас «волонтерим» в клинике на Вишневского, делаем обзвон и консультируем всех пациентов старше 60 лет. Это 12 тысяч человек по району (Вахитовскому, — прим. ред.). На следующей неделе мы начнем разносить рецепты, покупать лекарства людям, которые не могут выйти из дома», — сообщил Никита.