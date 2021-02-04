КФУ станет конкурентом КГАСУ, открыв новый Институт для подготовки дизайнеров?

Источники: новое подразделение создадут на базе Центра промышленного дизайна, и возглавит его выходец КГАСУ Карина Набиуллина

Как стало известно «Реальному времени», Казанский федеральный университет планирует открыть новый Институт или Высшую школу промышленного дизайна на базе недавно созданного аналогичного Центра. По данным источников издания, возглавит новую структуру бывший сотрудник КГАСУ, а ныне руководитель центра промдизайна КФУ Карина Набиуллина. Тем самым фактически Казанский федеральный университет войдет в конкуренцию с Казанским госархитектурно-строительным университетом, открыв в регионе еще одну кузницу кадров по подготовке дизайнеров. Любопытно, что Набиуллина в КГАСУ возглавляла схожее подразделение — была директором Института архитектуры и дизайна до ноября прошлого года.



КФУ открыл Центр промдизайна. Новая цель — Институт?

Официально в Казанском федеральном университете пока не комментируют создание нового подразделения, лишь косвенно говоря о намеченных планах: «В данный момент еще ничто не решено окончательно. Все находится на стадии согласования», — сообщила «Реальному времени» директор департамента по информационной политике КФУ Ляйсан Абдуллина.



Впрочем источники «Реального времени», знакомые с ситуацией, сообщили, что речь идет о планах открыть в КФУ еще один Институт. Если инициатива получит зеленый свет у ректора Ильшата Гафурова, его создадут на базе университетского Центра промышленного дизайна. На должность руководителя Института промдизайна собеседники издания прочат главу центра Карину Набиуллину. Когда наш корреспондент с ней связался, преподаватель удивилась:

— Я даже не знаю, откуда вы узнали. Планы ведь даже не афишировались. Застали меня врасплох!



По словам Набиуллиной, многие вопросы по созданию Института промдизайна до сих пор в работе. Она назвала КФУ — огромной образовательной корпорацией, а все, что здесь проектируется, масштабным и качественным. Больше информации спикер обещала предоставить позднее, когда концепция нового подразделения будет полностью сформирована.

На должность руководителя Института промдизайна собеседники издания прочат главу центра Карину Набиуллину. Фото: Максим Платонов

Как удалось выяснить «Реальному времени», будет это Институт или Высшая школа промдизайна пока неизвестно — с точным форматом подразделения в КФУ еще не определись, говорят источники. Однако это будет высшее образование для дизайнеров. И скорее всего под Институт отдадут здание, где сейчас находится Центр промдизайна — на Левобулачной, 34.

На сайте самого КФУ есть сообщение, датированное 29 декабря 2020 года: тогда университет сообщил о создании «Центра развития промышленного дизайна». Создан он был «для обеспечения конкурентоспособности КФУ в области инновационной деятельности и образования путем создания интеллектуальной собственности КФУ на объекты, разработанные в рамках промышленного дизайна (с последующим получением патентов на изобретения, полезные модели или промышленные образцы), разработки и внедрения новых образовательных программ по подготовке высококвалифицированных кадров в области промышленного дизайна, графдизайна, веб-дизайна, их-дизайна, дизайна интерфейсов и бренд-дизайна».



«Прощаюсь с благодарностью»



Карина Набиуллина в разговоре с корреспондентом «Реального времени» не подтвердила, но и не опровергла свое назначение в КФУ, попросив немного времени для комментария. Но интересно, что Центр промышленного дизайна КФУ, созданный в конце прошлого года, находится по адресу Левобулачная, 34 — уже возглавляет Набиуллина.



Всего несколько месяцев назад новый сотрудник КФУ покинула свою альма-матер, уйдя с должности руководителя Института архитектуры и дизайна КГАСУ — то есть, подразделения, которому команда Ильшата Гафурова явно хочет создать конкурентный противовес.



Всего несколько месяцев назад новый сотрудник КФУ покинула свою альма-матер, уйдя с должности руководителя Института архитектуры и дизайна КГАСУ. Фото: instagram.com/nabiullina_karina

— По соглашению сторон сегодня был мой последний рабочий день в КГАСУ, позади 12 лет работы в качестве преподавателя, 9 лет на кафедре градостроительства, 4 года работы директором Института архитектуры и дизайна. Прощаюсь с благодарностью за опыт и приобретенные компетенции, — написала в ноябре 2020 года на своей странице в «Инстаграм» Карина Набиуллина.



Причины увольнения она не сообщала, но в университетской среде поговаривали об охлаждении в отношениях.

Центр промдизайна — временный

В положении о Центре развития промышленного дизайна» (ЦРПД КФУ), утвержденном ректором 26 декабря 2020 года, говорится, что его деятельность будет направлена на разработку, формирование и внедрение стратегии приоритетного развития обучения и инновационной деятельности в области промышленного дизайна.



Функционально Центр должен будет создавать, в том числе, интеллектуальную собственность КФУ на объекты, разработанные в рамках промышленного дизайна с последующим получением патентов. На момент создания Центра — он еще не имел внутренней структуры. Курировать его должен будет один из проректоров КФУ, но непосредственное руководство — осуществлять будет именно Карина Набиуллина (директор Центра с конца декабря 2020 года). Отдельно отметим, что сам Центр создан сроком лишь до 31 марта 2021 года, после чего, согласно положению ректора КФУ, он должен быть ликвидирован, реорганизован и переименован приказом Ильшата Гафурова.



До сих пор Карину Набиуллину мало что связывало с крупнейшим университетом Татарстана — на официальном сайте КФУ можно еще найти разве что новость от 2013 года о ее участии в программе мэра Казани Ильсура Метшина по предоставлению льготного жилья молодым ученым — она была представлена как член Совета молодых ученых и специалистов г.Казани (была зампредседателем этого совета в 2012-2014 годах).

В КГАСУ Набиуллина, в числе прочего, отвечала пару лет назад за работу так называемого BFFT.space, «креативного пространства», площадью 600 кв. м с лекционным залом на 150 человек, выставочной зоной, творческими студиями для проектной работы, столярными и макетными мастерскими, библиотекой и т.д. При его создании изучили опыт работы подобных пространств ведущих архитектурных школ Франции, Нидерландов и Швеции. «Хорошо, что ректор слышит наши инициативы, потому что самые «живучие» идут как раз снизу — от студентов», — комментировала тогда инициативу Набиуллина. Еще одна инициатива, «Ямьле Ил», позволила выезжать студентам КГАСУ в муниципалитеты, в результате чего три проекта вошли в перечень поручений к реализации — «в Казани это парк в Кировском районе, в Зеленодольске и Менделеевске — именно студенческие проекты». Этот опыт позволил Набиуллиной узнать, что из 43 муниципальных районов Татарстана только восемь имели главного архитектора с профильным образованием.

В КГАСУ Набиуллина, в числе прочего, отвечала пару лет назад за работу так называемого BFFT.space, «креативного пространства». Фото: Максим Платонов

— Мы обучаем бакалавров пять лет. Это на год больше, чем на остальных направлениях подготовки, потому что у архитекторов действительно очень высокая социальная ответственность. Предлагаем обучение в магистратуре два года. Профессиональный стандарт архитектора и градостроителя подразумевает, что после семилетнего обучения он еще не может быть полноценным и единственным автором своего проекта. Он должен как минимум два года работать под руководством опытного архитектора в команде. Молодой архитектор — это специалист в возрасте от 30-35 до 40 лет, — говорила Набиуллина, руководя архитектурным институтом в КГАСУ.



Казанский Кремль, аэропорт, ТЮЗ и другие проекты команды Набиуллиной

Карина Набиуллина известна взглядами, благоприятными для инвестора, и критичными по отношению, условно, к надзорным органам. Комментируя проблему застройки берегов Казанки газете «Реальное время», она в 2018 году отмечала, что «соблюдая все правила экологии, все нормы, что важно для горожан, инвестор не придет — если его [инвестора] душить и не давать ему простора, в том числе для получения дохода». И ссылалась на пример Нью-Йорка, где была принята программа, когда водный каскад, территорию, ранее недоступную жителям, начали благоустраивать: в результате получили 520 миль, где заложены функции и коммерческой недвижимости, и жилой недвижимости, но при этом сохранены и общедоступные для всех жителей функции набережной.

Главной архитектурной проблемой Татарстана Набиуллина считала отсутствие единого оператора, который мог бы взять на себя эту функцию — обеспечивать для горожан комфорт, соблюдать требования экологов и в тоже время привлекать инвесторов. Команда Карины Набиуллиной из КГАСУ также в свое время выиграла тендер на создание генплана Набережных Челнов. Из других проектов стоит вспомнить разработку концепции музеефикации здания присутственных мест Казанского кремля, разработку концепции оформления международного аэропорта «Казань» им. Тукая и создание типового проекта энергоэффективного многоквартирного дома для ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Летом прошлого года Карина Набиуллина представила президенту республики Рустаму Минниханову проект создания на базе ТЮЗа Театрально-культурного комплекса: предполагается, что он включит в себя летний амфитеатр, малый зрительный зал, площадки для творчества детей, театральное кафе и др.

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Лицом к инвесторам и обычным людям: почему ГЧП необходимо

Карина Набиуллина — сторонник идеи, что нужно обязательно прислушиваться к мнению жителей района, которому «грозит» интересный проект архитектора, и ее взгляд скорее направлен на «эргономику», удобство для обычных жителей: так, высказывая мнение о перестройке ТЦ «Кольцо» (сам старый проект вызывает, как известно, страшное возмущение у простых казанцев), она недоумевала, что конкурс на новый проект проводят лишь на отдельное здание, ведь гораздо важнее то, насколько жителям комфортно находиться в торговом центре:

— Я считаю, что нужно было объявлять конкурс на формирование градостроительного узла и рассматривать комплексно территорию.

Набиуллина также сторонник и государственно-частного партнерства, без которого, считает она, благоустроить территории в крупным городах, например, в Казани — будет невозможно:

— Средняя стоимость реализации проектов развития территории в Республике Татарстан такова: благоустройство 1 гектара — от 5 до 15 млн рублей, благоустройство 1 гектара с застройкой — от 300 до 400 млн рублей. Площадь исторического центра Казани — 2225 га… Распределение инвестиций при реализации инвестиционно-строительных проектов в РТ в среднем следующее: 20% — бюджеты различных уровней, 80% — частные инвестиции.

Николай Васильев советник министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Как любая идея, которая развивает специальное образование в какой-либо области, — это здорово. В КГАСУ есть дизайн архитектурной среды. Когда мы говорим о дизайне, который ближе к технике, к промышленному дизайну, мы понимаем, что это своя самостоятельная область. Конечно, они в какой-то степени роднятся, но материальная база, направление и результат отличаются. Например, дизайн пешеходных зон — одно, а дизайн промышленного производства — другое. Новое направление правильное, но надо иметь ввиду, что для этого должна быть соответствующая довольно серьезная база именно технологического свойства. Например, на Урале промышленный дизайн исторически развит. Мы производим автомобили и самолеты, однако понятно, что мы уступаем на рынке. Поэтому нужно подтягивать и промышленность. Хотя, скажем, итальянцы всегда держат марку по дизайну автомобилей, а производство сосредоточенно не там. Если база будет создана, будет здорово. Если появится конкуренция, то она тоже может пойти на пользу. Будут разные школы, которые будут подтягивать свой уровень. Идея сегодня востребована. Уровень специалистов должен быть высоким. Относительно качества дизайна нашей промышленной продукции, мы, к сожалению, традиционно всегда отставали.

Вячеслав Нилов бывший главный архитектор ПАО «КАМАЗ» и Набережных Челнов Любое начинание надо приветствовать, хотя к идее создания Института подхожу с сомнениями, ведь у нас в КГАСУ десятилетиями создавалась школа архитектуры и дизайна, правда, промышленный дизайн не сильно развит. Архитектура и дизайн, в том числе и промышленный дизайн, — это та область, которая подразумевает способности человека уметь рисовать, иметь стремления к живописи, скульптуре, к областям сугубо творческим. Для промышленного дизайна важно пространственное мышление. Создавать школу и формировать преподавательский состав художников, графиков — достаточно сложно. А без этого промышленный дизайн будет неполноценным. Специалистов в этой области не хватает. Объекты пространственного мира, который окружает человека, нуждается в дизайне. Одной кафедры будет недостаточно. Также архитектор или дизайнер должен иметь более глубокое гуманитарное образование.

Светлана Мамлеева архитектор, реставратор высшей категории ГУП «Татинвестгражданпроект» Институт промышленного дизайна нужен, потому что у нас промышленный дизайн никакой. Единственный вопрос, который возникает, где найдется столько преподавателей. Где найдутся специалисты в таком количестве? В КГАСУ осталось немного специалистов. В КГАСУ есть направления дизайна, реставрации, градостроительства, а промышленного дизайна, вроде бы нет. Я занимаюсь реставрацией. Если к промышленному дизайну подойти так же, как к реставрации, то настоящим специалистом можно стать, только участвуя в разработках и реализации проектов. Просто теоретически невозможно осилить эту профессию.

Айвар Саттаров заслуженный архитектор Татарстана, кандидат архитектуры, лауриат премии им. Габдуллы Тукая Промышленный дизайн — эстетическое оформление предметов массового производства. Специалистов промышленного дизайна у нас в стране можно пересчитать по пальцам. По большому счету и дизайна нет. Ну есть графический дизайн, а промышленного дизайна нет. В КГАСУ этим не занимаются. Идея создания такого Иститута замечательная. Но специалистов по промышленному дизайну в стране нет.