Сафин Ленар Ринатович
Общая информация
Родился 11 февраля 1969 года в г. Арске ТАССР.
Образование:
1993 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «правоведение» )
2000 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «менеджмент» )
Владеет английским языком.
Трудовая деятельность:
В 1993 — 1995 гг. — ассистент кафедры истории и права КФЭИ.
В 1995 — 1998 гг. — старший преподаватель кафедры уголовного права КГУ.
В 1998 — 2008 гг. — доцент кафедры уголовного права и криминологии КГУ.
В 2008 — 2009 гг. — заместитель директора по экономике и финансам ГУ «Главтатдортранс».
В 2009 — 2010 гг. — директор ГУ «Главтатдортранс».
С 2010 г. — министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 31а
- Телефон: (843) 291-90-10
- Email: mindortrans@tatar.ru
- Сайт: mindortrans.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018