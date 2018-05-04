Сафин Ленар Ринатович

Общая информация

Родился 11 февраля 1969 года в г. Арске ТАССР.

Образование:

1993 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «правоведение» )

2000 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «менеджмент» )

Владеет английским языком.



Трудовая деятельность:



В 1993 — 1995 гг. — ассистент кафедры истории и права КФЭИ.

В 1995 — 1998 гг. — старший преподаватель кафедры уголовного права КГУ.

В 1998 — 2008 гг. — доцент кафедры уголовного права и криминологии КГУ.

В 2008 — 2009 гг. — заместитель директора по экономике и финансам ГУ «Главтатдортранс».

В 2009 — 2010 гг. — директор ГУ «Главтатдортранс».

С 2010 г. — министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Дата последнего обновления: