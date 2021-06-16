Синоптики о лете в Татарстане: «Температура будет выше нормы»

Метеорологи КФУ прогнозируют умеренную жару и объясняют, почему комаров в этом году меньше

Фото: Максим Платонов

Умеренно знойное лето обещают синоптики Татарстану, при этом исключая возможность повторения аномальной жары 2010 года. Метеорологи КФУ считают, что в целом температурный фон и количество осадков будут в пределах нормы, иногда с небольшим превышением. Тренд был задан еще в мае, когда температура воздуха в Казани побила исторический максимум, а лето пришло на месяц раньше. Также ученые поспешили успокоить аграриев и садоводов — июньских заморозков опасаться не стоит — прогрев почвы достаточно высокий. Зато сотрудникам ГУ МЧС РФ по РТ придется быть наготове — в некоторых районах республики пожароопасность может достигать 5-го класса. Подробности о летней погоде — в материале «Реального времени».

В изменении климата виноват человек

Дискуссии об изменении климата выходят на первый план. Эту проблему в числе других обсудят на встрече в Женеве президенты России и США. По подсчетам ученых, с 1900 года глобальная температура поднялась на 1,2 градуса Цельсия. Это очень много и сильно настораживает специалистов, сообщил на брифинге в Казани завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.



Основная причина повышения температуры воздуха — действие антропогенных факторов или, говоря простым языком, деятельность человека. Бурный рост промышленности повысил и концентрацию углекислого газа в атмосфере. За последние 800 тысяч лет и до начала индустриальной эпохи его уровень был не выше 280 частей на миллион. Пять лет назад он побил рекорд, перевалив за 403 части на миллион, а по состоянию на 2021 год — уже 420 частей на миллион. Поэтому неудивительно, что температура в последние годы устремляется лишь вверх.

По мнению ученого, если тенденция сохранится, к концу столетия в стране станет жарче на 5 градусов. Фото kpfu.ru

Начиная с 2015 года и каждый последующий, отмечаются новые температурные рекорды. Таким стал прошедший май, пояснил Переведенцев. Уже с 9 мая в республике началось раннее лето. Причина — экстремальные температуры, которые были зафиксированы впервые за 130 лет.

За 10 лет скорость повышения температуры на Земле, сообщил он, составила 0,2 градуса, соответственно за 100 лет — это плюс 2 градуса. В России десятилетний показатель составляет почти полградуса. По мнению ученого, если тенденция сохранится, к концу столетия в стране станет жарче на 5 градусов. Еще выше — почти в три-четыре раза — растет температура в Арктике, к которой в последнее время приковано внимание во всем мире.

Африканские комары и другие климатические «сюрпризы»

Беспокоит климатологов и дефицит осадков в России, а также их качество. Сейчас в стране — это всего 25 мм при прежней летней норме в 60 мм. Недобор осадков фиксируется не только на европейской территории, но и в Западной Сибири. Если говорить о Татарстане, тут, к счастью, метеорологи отмечают превышение нормы, но не столь значительное.

Чего стоит опасаться, так это природных явлений, которые наносят ущерб, как недавний шквалистый ветер в Арске и град в Сармановском районе. Кстати, кучевые облака — это не только красиво, но и опасно — они несут с собой ливни и град. Больше стало смерчей и ураганов, сетует Переведенцев, это так называемые мезомасштабные климатические системы. Причем, последствия изменения климата — это не только жара или разрушающие природные стихии, но и новые животные и насекомые. Сегодня в России уже можно встретить африканских комаров, заметил завкафедрой метеорологии.

Зато отсутствие большого количества дождей избавило жителей Татарстана от назойливых комаров. Фото: kzn.ru

Нехватка дождей в начале лета, когда идет вегетативный период, сказывается на урожае. Вегетативный период растений увеличивается, поскольку лето наступает раньше, а весна по этой причине сокращается, например, как было в этом году. Раннее лето привело к переменам и в фенологической составляющей — так в мае началось одновременное бурное цветение сирени, черемухи, рябины, при том что обычно эти кустарники цветут с разницей не менее двух недель. А в начале июня в лесах в нескольких районах республики появились грибы, характерные для середины июля. К тому же намного раньше времени начался сезон тополиного пуха. Жаркий май создал идеальные условия для цветения и завязи плодово-ягодных растений и деревьев.

Зато отсутствие большого количества дождей избавило жителей Татарстана от назойливых комаров — их в этом году заметно меньше, отметил доцент кафедры метеорологии КФУ Тимур Аухадеев. Он объяснил это тем, что для их размножения нужны мелкие водоемы — лужи, озерца, а их нет, поскольку нет обильных осадков, а в крупных водоемах комары не размножаются — их личинки съедают рыбы и лягушки.

В пределах нормы, но выше обычного

Экстремальной жары, как летом 2010 года, не будет, считает Юрий Переведенцев. Тогда температура воздуха по причине долгого нахождения антициклона на территории республики, поднималась до отметки +40 градусов и выше. Сейчас же характерна цикличность: если накануне было жарко, +27 градусов и высокая, порядка 70%, влажность — влияние оказывал восточный антициклон. А вот сегодня, в ночь на четверг, придут холодный атмосферный фронт и температура воздуха немного понизится, но будет характерной для июня. Затем же снова придет жара.

В целом летняя погода, считают ученые КФУ, в Татарстане будет в пределах нормы — это касается и количества осадков, и температуры, причем иногда с превышением, но не ниже:



— То, что температура будет выше нормы — сомневаться не приходится, у нас май был с экстремальными температурами. Что касается осадков — дай бог, чтобы набралась норма. Пока еще ниже нормы и не очень видно по карте, чтобы у нас осадки прибывали, а они очень нужны для начала вегетационного периода. Среднесуточная температура в июне должна быть на уровне 18-19 градусов, а к концу месяца +20, но она выше, на 4-5 градусов. А осадков мало, только один день прогнозируется. Июнь месяц не покажет нам ниже нормы.

Теплая и засушливая погода грозит сохранением пожароопасного периода в Татарстане. Фото bavly-tat.ru

В июле, по прогнозам, среднесуточная температура ожидается в пределах 20 градусов тепла, а осадки составят порядка 70 мм, в основном это будут ливневые осадки. Август также не обещает аномалий: температура составит порядка 17,5 градуса тепла и около 50 мм осадков.

Теплая и засушливая погода грозит сохранением пожароопасного периода в Татарстане. Аухадеев предупредил, что в некоторых районах можно ожидать даже 5-й класс опасности — это наивысший класс пожара, создающий чрезвычайную ситуацию из-за малейшей неосторожности с огнем в лесу.

Заморозков не ждать, а прогноз на урожай — 40 центнеров с гектара

Во время весенней посевной аграрии опасались, что всходы не будут дружными, а урожай низким, сегодня же отмечают, что серьезных потерь не было, сообщил Тимур Аухадеев. Грамотные агротехнические мероприятия, в том числе боронование, которое помогает сохранить влагу в почве, позволят вырастить неплохой урожай. Между тем, как писало «Реальное время», сами аграрии давали не самые обнадеживающие прогнозы. По их мнению, аномально жаркий май и отсутствие дождей могут сократить урожай на 10—15%.

— По прогнозам ученых Института экологии и природопользования, нынешнее состояние почвы и культур, с учетом частичного пересева озимых культур, позволяет вынести прогностическое значение, на которое реально выйти, — это 40 центнеров с гектара, — заявил доцент кафедры метеорологии КФУ Тимур Аухадеев.

Снега в этом году в Татарстане выпало достаточное количество, чтобы пропитать талой водой почву. Фото agro.tatarstan.ru

По мнению Юрия Переведенцева, это «очень неплохой показатель для нашей территории». Снега в этом году в Татарстане выпало достаточное количество, чтобы пропитать талой водой почву, которая сохранялась в земле на период посевной и вегетативного периода — это и стало, по его словам, спасением для будущего урожая.

Годом потерь для аграриев Татарстана стал 2010 год, жара и засуха привели к тому, что с полей республики собрали всего 700 тысяч тонн зерновых против обычных 5-6 млн тонн зерна. Тогда пострадали более 21 тыс. хозяйств, а посевы различных культур погибли на площади более чем 13 млн гектаров. В результате агропромышленный комплекс республики понес ущерб почти в 42 млрд рублей.

Аналогичная ситуация с погодой складывается и в соседней Башкирии. Засушливая погода может нанести ущерб аграриям этого региона.



Садоводам и сельхозпроизводителям Татарстана уже не стоит опасаться заморозков, их точно не будет — заверили метеорологи КФУ. Как считает Юрий Переведенцев, почва достаточно прогрелась, и температура воздуха достаточно высокая. Тем более заморозки на почве — явление для июня редкое. В последний раз они были зафиксированы на территории Татарстана 7 июня 1979 года и 5 июня 1981 года.