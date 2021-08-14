Анатолий Вассерман: «Человек, окончивший европейский институт, не имеет ни малейшего представления о мире»

Почему Вассерман требует отменить все реформы образования за 25 лет и чем Татьяну Черниговскую поразил Фарид Мухаметшин

Фото: Ринат Назметдинов

С 12 по 14 августа проходит онлайн-форум «100% Татарстан. Образование. Наука. Технологии. Рынок труда». На пленарной дискуссии «Жизнь — лучший учитель?» обсудили вопросы образования. Свое мнение по этому вопросу высказали звездные гости дискусии — Татьяна Черниговская, Анатолий Вассерман, академик Алексей Семенов. За что Вассерман ругает западное образование, чем Фарид Мухаметшин поразил Татьяну Черниговскую и как классическому образованию вступить в симбиоз с современными технологиями — в репортаже «Реального времени».

«Татарстан — в числе лидеров по подготовке специалистов»

К моменту начала форума число онлайн-слушателей перевалило за 16 тыс. человек. Только к дискуссии «Жизнь — лучший учитель?» присоединились жители 11 стран и 42 регионов России. Всего же форум пройдет на восьми площадках, а экспертами пожелали выступить 120 специалистов.

Для начала Фарид Мухаметшин сразу же предупредил собравшихся: в Татарстане с образованием все хорошо и 65% выпускников республиканских вузов находят работу уже в первый год после получения диплома. Правда, по специальности ли устраиваются молодые специалисты — не уточнил.

— Это уже немало, — говорил председатель Госсовета РТ. — Мы добываем нефть, начали ее перерабатывать у себя, у нас развиты нефтехимическая промышленность, самолето- и кораблестроение, сельское хозяйство — огромное количество специалистов требует экономика республики. Я могу уверенно сказать, что Татарстан — в числе лидеров по подготовке специалистов IT-направления и иных отраслей, связанных с цифровизацией экономики, социальной сферы. В процесс их подготовки мы включаем бизнес-сообщество и главных производителей Татарстана, чтобы молодые люди определились со своей профессией и получили знания и навыки, которые могут впоследствии использовать. Именно такая комплексная работа и будет сегодня обсуждаться на форуме.

Фарид Мухаметшин сразу же предупредил собравшихся: в Татарстане с образованием все хорошо и 65% выпускников республиканских вузов находят работу уже в первый год после получения диплома

Фарид Мухаметшин добавил, что сегодня с ностальгией вспоминает время, «когда «его величество учитель» выполнял не только образовательную, но и воспитательную функцию». По его мнению, именно так они служат личным примером, привлекая новые кадры в сферу образования:

— Мы вкладываем немалые средства, чтобы подготовка педагогов была на высшем уровне, а профессия пользовалась в обществе уважением. Меня очень беспокоит и школьная программа, особенно в отношении преподавания истории. Есть желающие, например, исказить итоги Великой Отечественной войны, умалить вклад нашей страны в великую победу. Эти вопросы поднимаются и родительским сообществом, — подчеркнул он.

А еще глава Госсовета РТ отметил, что при грамотно выстроенной образовательной системе не придется «увлекаться репетиторством».

Татьяна Черниговская: «Представьте себя в джунглях, уже без шерсти, клыков и когтей»

Многих участников на форум привлекло громкое имя ученого в области нейронауки и психолингвистики, доктора биологических, филологических наук Татьяны Черниговской. В последний момент выяснилось, что она не смогла приехать в Казань, но приняла участие в дискуссии онлайн. Причем спикер сразу же приветствовала участников словами сожаления и одновременно восхищения:

— Казань — замечательный город, КФУ — блестящий университет. Кроме того, я была поражена безукоризненным русским языком господина Мухаметшина. Не могу это не отметить, так как я отчасти филолог.

Татьяна Черниговская не смогла приехать в Казань, но приняла участие в дискуссии онлайн

Черниговская начала с простой истины: образование — основа человеческой цивилизации. Мы такие, какие есть, потому что кто-то из далеких предков осознал, что знания нужно передавать, рассказывает доктор наук. Она уверена: если будет неправильным образование, то и мир станет таким же.

— Это самое важное, потому что мы оказались в новом мире, он трудный и быстро меняется. Учиться надо не только детям, но и взрослым, причем всегда. Про современное общество говорят, что это сплошной стресс с высокой степенью неопределенности, и никто не может такого выдержать. Это все, конечно, так, но ведь так было всегда! Представьте себя в джунглях, уже без шерсти, клыков и когтей, когда вокруг полно врагов. Вот это стресс побольше сегодняшних, — заставила задуматься собравшихся доктор наук. Правда, и сегодняшний мир она сравнила для человека с попаданием на чужую планету или на дно океана, без надежды вернуться обратно.



Татьяна Черниговская отметила два принципиально новых вызова нашего времени.

Первое — скорость. На то, что раньше уходили тысячелетия, потом столетия, десятилетия или годы, теперь тратятся только дни. Человек только привык к своему смартфону, а через некоторое время требуется уже новая модель, без которой не выполнить ряд необходимых функций:

— Мне кажется, есть опасность, что мы как биологические существа не будем успевать за этой скоростью. Похоже, мы вошли в такую стадию нашей эволюции, когда время невероятно ускорилось. Как в книжке про Алису в Стране чудес — чтобы оставаться хотя бы на месте, надо все время бежать. Но стоит помнить, что стресс — не только отрицательный фактор, в некоторых дозах он полезен.

Что же касается конкуренции, Черниговская отметила, что сегодня не только люди конкурируют между собой, но им приходится тягаться и с программами искусственного интеллекта. Выиграть эту гонку человеку не под силу. Нужно просто принять, что мир все время меняется и научиться в нем жить.



Черниговская отметила, что сегодня не только люди конкурируют между собой, но им приходится тягаться и с программами искусственного интеллекта

Вторым вызовом современности Татьяна Черниговская назвала непредсказуемость. Мы привыкли использовать в познании причинно-следственные связи, а значит — прогнозировать. Мир же подсовывает нам «непредсказуемые» ситуации.

— Все это значит, что мы из своих учеников должны сформировать людей, не подверженных неврозам и психозам из-за мира, который невозможно рассчитать. Это значит, что школьные программы должны включать в себя не только огромное количество информации, размещенной в интернете — это можно сделать и без учителя. Но только он, учитель, может научить справляться с непривычными ситуациями, не впадать в депрессию, уныние и неврозы. Всем нам, вот уже 2 года преподающим дистанционно, это порядком надоело. Хочется живого общения, как и детям, и студентам, которые буквально кричат об этом. Конечно, без дистанционных предметов никуда, был бы катастрофический простой в образовании, но мы все еще люди и хотим жить на планете полноценно. Или же отдадим все в руки искусственного интеллекта. Тогда сами чем займемся? — задала риторический вопрос ученый.

И сама же на него ответила: человеческие качества, чувства должен воспитывать именно учитель, наставник. Есть навыки, которые не передаются через книжки. Все происходит из разговора учителя с учеником, наблюдений, копирования жестов и умений наставника...

«Моровое поветрие» с Запада

Перед выступлением Анатолия Вассермана его попытался поддеть один из модераторов дискуссии, журналист и телеведущий Станислав Натанзон. Он напомнил эрудиту его же фразу о том, что «накопленные за последние 30 лет знания необходимо обнулить». Знаменитый эрудит невозмутимо парировал: никто не будет отменять эти знания, а вот проведенные за последние три десятилетия реформы образования катастрофичны.

Станислав Натанзон напомнил Вассерману его же фразу о том, что «накопленные за последние 30 лет знания необходимо обнулить»

— Образование на протяжении всей истории человечества менялось в сторону формирования целостной картины мира. Чем лучше у вас она выстроена, тем легче учиться, а главное — пользоваться выученным. По ряду экономических и политических причин массовое образование западной Европы и Северной Америки уже полвека нацелено не на формирование, а на разрушение целостной картины мира. Человек, окончивший американскую очень среднюю школу или европейский институт, не имеет ни малейшего представления о мире. Для них мир — россыпь разрозненных фактов, ничем не связанных друг с другом. То же «моровое поветрие» уже четверть века пытаются насаждать и у нас. По счастью, большая часть школ, высших и средне-специальных учебных заведений пока сопротивляются, но и возможности сопротивления не бесконечны. Если тенденция сохранится, то и нас постигнет та же участь, когда людям можно «впарить туфту», вроде парниковой теории глобального потепления, и люди воспримут это как должное, — высказался Анатолий Вассерман.



А отвечая на основной вопрос дискуссии, он сообщил: жизнь, скорее, лучший экзаменатор. Как сказал классик, «история ничему не учит, но жестко спрашивает с тех, кто не выучил урок». Ответил он и Татьяне Черниговской на ее утверждение об опасности конкуренции с искусственным разумом. По мнению Вассермана, этого не произойдет, так как развитие происходит из взаимодействия с внешним миром. Такая возможность есть только у человека, а значит, искусственный разум нам тут не конкурент. Кто же главный тогда в этом тандеме? Главных нет, считает интеллектуал. Важно, чтобы искусственный интеллект «понял» важность и полезность взаимодействия с естественным — и наоборот.

А вот в части реформ образования Вассерман был категоричен:

— Что касается развития образования, беда в том, что оно сейчас объявлено сферой услуг. С моей точки зрения, оно относится к группе «А» — в советское время так обозначалось «производство средств производства». Самое дефицитное средство производства — человек и человеческое общество, все остальное несравненно проще создать. Если подходить к образованию, как, собственно, и к здравоохранению, с точки зрения группы «А», то станет очевидно, что все преобразования за последние 25 лет стоит отменить, так как они ухудшают качество производимой продукции!

Анатолий Вассерман: «Самое дефицитное средство производства — человек и человеческое общество, все остальное несравненно проще создать»

«Прочь бумагу, прочь перо»?

Ярких мыслей и особенных мнений на дискуссии было высказано немало. Так, академик РАН Алексей Семенов одобрительно отозвался о «насаждении цифровых технологий»:

— На самом деле, мы давно живем в симбиозе с ними. Школам нужно перестать сопротивляться им. Взять сочинения, например — долго не хотели, да и не везде принято было писать их на клавиатуре. Теперь ситуация начала улучшаться — в 60% школ принимают напечатанные сочинения.

Жаль только, спикер не вспомнил, что именно каллиграфия, которую сейчас за рубежом вводят повсеместно, формирует в мозгу новые нейронные связи. Долой чистописание как пережиток прошлого?



Ректор КФУ Ильшат Гафуров поделился информацией о том, что больше 20% студентов университета — иностранные граждане. Из 50 тыс. студентов — 11 тыс. человек приехали из 106 стран, что говорит о востребованности образовательных программ вуза как в нашей стране, так и за рубежом. Он отметил, что все активности КФУ соизмеряются с потребностями общества, государства и бизнеса.

— Если вуз будет востребован этой «тройкой», то он сможет устойчиво развиваться. Это важно для конкуренции на рынке образования. И не только в России, но и в мире, — уверен ректор.

Ильшат Гафуров заверил, что все активности КФУ соизмеряются с потребностями общества, государства и бизнеса

Он согласен с тем, что сегодня мир развивается с «крейсерской» скоростью, а значит и образование нуждается в трансформации. Здесь на первый план выходят именно вузы, для чего необходимо «массово переобучать сотрудников, ориентируясь на потребности учащихся и тех, кто проходит в наших стенах переподготовку. Непрерывно повышая квалификацию учителей, мы учитываем запросы общества и адаптируем под них наши программы».

Впереди — еще два дня онлайн-форума. К сессиям, заседаниям и дискуссиям можно подключиться в любой момент. Для тех, кто не успел, на сайте форума в архивах будут выложены записи всех встреч.

1 / 36 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов