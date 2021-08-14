Анатолий Вассерман: «Человек, окончивший европейский институт, не имеет ни малейшего представления о мире»
Почему Вассерман требует отменить все реформы образования за 25 лет и чем Татьяну Черниговскую поразил Фарид Мухаметшин
С 12 по 14 августа проходит онлайн-форум «100% Татарстан. Образование. Наука. Технологии. Рынок труда». На пленарной дискуссии «Жизнь — лучший учитель?» обсудили вопросы образования. Свое мнение по этому вопросу высказали звездные гости дискусии — Татьяна Черниговская, Анатолий Вассерман, академик Алексей Семенов. За что Вассерман ругает западное образование, чем Фарид Мухаметшин поразил Татьяну Черниговскую и как классическому образованию вступить в симбиоз с современными технологиями — в репортаже «Реального времени».
«Татарстан — в числе лидеров по подготовке специалистов»
К моменту начала форума число онлайн-слушателей перевалило за 16 тыс. человек. Только к дискуссии «Жизнь — лучший учитель?» присоединились жители 11 стран и 42 регионов России. Всего же форум пройдет на восьми площадках, а экспертами пожелали выступить 120 специалистов.
Для начала Фарид Мухаметшин сразу же предупредил собравшихся: в Татарстане с образованием все хорошо и 65% выпускников республиканских вузов находят работу уже в первый год после получения диплома. Правда, по специальности ли устраиваются молодые специалисты — не уточнил.
— Это уже немало, — говорил председатель Госсовета РТ. — Мы добываем нефть, начали ее перерабатывать у себя, у нас развиты нефтехимическая промышленность, самолето- и кораблестроение, сельское хозяйство — огромное количество специалистов требует экономика республики. Я могу уверенно сказать, что Татарстан — в числе лидеров по подготовке специалистов IT-направления и иных отраслей, связанных с цифровизацией экономики, социальной сферы. В процесс их подготовки мы включаем бизнес-сообщество и главных производителей Татарстана, чтобы молодые люди определились со своей профессией и получили знания и навыки, которые могут впоследствии использовать. Именно такая комплексная работа и будет сегодня обсуждаться на форуме.
Фарид Мухаметшин добавил, что сегодня с ностальгией вспоминает время, «когда «его величество учитель» выполнял не только образовательную, но и воспитательную функцию». По его мнению, именно так они служат личным примером, привлекая новые кадры в сферу образования:
— Мы вкладываем немалые средства, чтобы подготовка педагогов была на высшем уровне, а профессия пользовалась в обществе уважением. Меня очень беспокоит и школьная программа, особенно в отношении преподавания истории. Есть желающие, например, исказить итоги Великой Отечественной войны, умалить вклад нашей страны в великую победу. Эти вопросы поднимаются и родительским сообществом, — подчеркнул он.
А еще глава Госсовета РТ отметил, что при грамотно выстроенной образовательной системе не придется «увлекаться репетиторством».
Татьяна Черниговская: «Представьте себя в джунглях, уже без шерсти, клыков и когтей»
Многих участников на форум привлекло громкое имя ученого в области нейронауки и психолингвистики, доктора биологических, филологических наук Татьяны Черниговской. В последний момент выяснилось, что она не смогла приехать в Казань, но приняла участие в дискуссии онлайн. Причем спикер сразу же приветствовала участников словами сожаления и одновременно восхищения:
— Казань — замечательный город, КФУ — блестящий университет. Кроме того, я была поражена безукоризненным русским языком господина Мухаметшина. Не могу это не отметить, так как я отчасти филолог.
Черниговская начала с простой истины: образование — основа человеческой цивилизации. Мы такие, какие есть, потому что кто-то из далеких предков осознал, что знания нужно передавать, рассказывает доктор наук. Она уверена: если будет неправильным образование, то и мир станет таким же.
— Это самое важное, потому что мы оказались в новом мире, он трудный и быстро меняется. Учиться надо не только детям, но и взрослым, причем всегда. Про современное общество говорят, что это сплошной стресс с высокой степенью неопределенности, и никто не может такого выдержать. Это все, конечно, так, но ведь так было всегда! Представьте себя в джунглях, уже без шерсти, клыков и когтей, когда вокруг полно врагов. Вот это стресс побольше сегодняшних, — заставила задуматься собравшихся доктор наук. Правда, и сегодняшний мир она сравнила для человека с попаданием на чужую планету или на дно океана, без надежды вернуться обратно.
Татьяна Черниговская отметила два принципиально новых вызова нашего времени.
Первое — скорость. На то, что раньше уходили тысячелетия, потом столетия, десятилетия или годы, теперь тратятся только дни. Человек только привык к своему смартфону, а через некоторое время требуется уже новая модель, без которой не выполнить ряд необходимых функций:
— Мне кажется, есть опасность, что мы как биологические существа не будем успевать за этой скоростью. Похоже, мы вошли в такую стадию нашей эволюции, когда время невероятно ускорилось. Как в книжке про Алису в Стране чудес — чтобы оставаться хотя бы на месте, надо все время бежать. Но стоит помнить, что стресс — не только отрицательный фактор, в некоторых дозах он полезен.
Что же касается конкуренции, Черниговская отметила, что сегодня не только люди конкурируют между собой, но им приходится тягаться и с программами искусственного интеллекта. Выиграть эту гонку человеку не под силу. Нужно просто принять, что мир все время меняется и научиться в нем жить.
Вторым вызовом современности Татьяна Черниговская назвала непредсказуемость. Мы привыкли использовать в познании причинно-следственные связи, а значит — прогнозировать. Мир же подсовывает нам «непредсказуемые» ситуации.
— Все это значит, что мы из своих учеников должны сформировать людей, не подверженных неврозам и психозам из-за мира, который невозможно рассчитать. Это значит, что школьные программы должны включать в себя не только огромное количество информации, размещенной в интернете — это можно сделать и без учителя. Но только он, учитель, может научить справляться с непривычными ситуациями, не впадать в депрессию, уныние и неврозы. Всем нам, вот уже 2 года преподающим дистанционно, это порядком надоело. Хочется живого общения, как и детям, и студентам, которые буквально кричат об этом. Конечно, без дистанционных предметов никуда, был бы катастрофический простой в образовании, но мы все еще люди и хотим жить на планете полноценно. Или же отдадим все в руки искусственного интеллекта. Тогда сами чем займемся? — задала риторический вопрос ученый.
И сама же на него ответила: человеческие качества, чувства должен воспитывать именно учитель, наставник. Есть навыки, которые не передаются через книжки. Все происходит из разговора учителя с учеником, наблюдений, копирования жестов и умений наставника...
«Моровое поветрие» с Запада
Перед выступлением Анатолия Вассермана его попытался поддеть один из модераторов дискуссии, журналист и телеведущий Станислав Натанзон. Он напомнил эрудиту его же фразу о том, что «накопленные за последние 30 лет знания необходимо обнулить». Знаменитый эрудит невозмутимо парировал: никто не будет отменять эти знания, а вот проведенные за последние три десятилетия реформы образования катастрофичны.
— Образование на протяжении всей истории человечества менялось в сторону формирования целостной картины мира. Чем лучше у вас она выстроена, тем легче учиться, а главное — пользоваться выученным. По ряду экономических и политических причин массовое образование западной Европы и Северной Америки уже полвека нацелено не на формирование, а на разрушение целостной картины мира. Человек, окончивший американскую очень среднюю школу или европейский институт, не имеет ни малейшего представления о мире. Для них мир — россыпь разрозненных фактов, ничем не связанных друг с другом. То же «моровое поветрие» уже четверть века пытаются насаждать и у нас. По счастью, большая часть школ, высших и средне-специальных учебных заведений пока сопротивляются, но и возможности сопротивления не бесконечны. Если тенденция сохранится, то и нас постигнет та же участь, когда людям можно «впарить туфту», вроде парниковой теории глобального потепления, и люди воспримут это как должное, — высказался Анатолий Вассерман.
А отвечая на основной вопрос дискуссии, он сообщил: жизнь, скорее, лучший экзаменатор. Как сказал классик, «история ничему не учит, но жестко спрашивает с тех, кто не выучил урок». Ответил он и Татьяне Черниговской на ее утверждение об опасности конкуренции с искусственным разумом. По мнению Вассермана, этого не произойдет, так как развитие происходит из взаимодействия с внешним миром. Такая возможность есть только у человека, а значит, искусственный разум нам тут не конкурент. Кто же главный тогда в этом тандеме? Главных нет, считает интеллектуал. Важно, чтобы искусственный интеллект «понял» важность и полезность взаимодействия с естественным — и наоборот.
А вот в части реформ образования Вассерман был категоричен:
— Что касается развития образования, беда в том, что оно сейчас объявлено сферой услуг. С моей точки зрения, оно относится к группе «А» — в советское время так обозначалось «производство средств производства». Самое дефицитное средство производства — человек и человеческое общество, все остальное несравненно проще создать. Если подходить к образованию, как, собственно, и к здравоохранению, с точки зрения группы «А», то станет очевидно, что все преобразования за последние 25 лет стоит отменить, так как они ухудшают качество производимой продукции!
«Прочь бумагу, прочь перо»?
Ярких мыслей и особенных мнений на дискуссии было высказано немало. Так, академик РАН Алексей Семенов одобрительно отозвался о «насаждении цифровых технологий»:
— На самом деле, мы давно живем в симбиозе с ними. Школам нужно перестать сопротивляться им. Взять сочинения, например — долго не хотели, да и не везде принято было писать их на клавиатуре. Теперь ситуация начала улучшаться — в 60% школ принимают напечатанные сочинения.
Жаль только, спикер не вспомнил, что именно каллиграфия, которую сейчас за рубежом вводят повсеместно, формирует в мозгу новые нейронные связи. Долой чистописание как пережиток прошлого?
Ректор КФУ Ильшат Гафуров поделился информацией о том, что больше 20% студентов университета — иностранные граждане. Из 50 тыс. студентов — 11 тыс. человек приехали из 106 стран, что говорит о востребованности образовательных программ вуза как в нашей стране, так и за рубежом. Он отметил, что все активности КФУ соизмеряются с потребностями общества, государства и бизнеса.
— Если вуз будет востребован этой «тройкой», то он сможет устойчиво развиваться. Это важно для конкуренции на рынке образования. И не только в России, но и в мире, — уверен ректор.
Он согласен с тем, что сегодня мир развивается с «крейсерской» скоростью, а значит и образование нуждается в трансформации. Здесь на первый план выходят именно вузы, для чего необходимо «массово переобучать сотрудников, ориентируясь на потребности учащихся и тех, кто проходит в наших стенах переподготовку. Непрерывно повышая квалификацию учителей, мы учитываем запросы общества и адаптируем под них наши программы».
Впереди — еще два дня онлайн-форума. К сессиям, заседаниям и дискуссиям можно подключиться в любой момент. Для тех, кто не успел, на сайте форума в архивах будут выложены записи всех встреч.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым