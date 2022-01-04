Звезды подскажут: сколько стоят услуги астрологов в Казани

Казанцы готовы отдать 5 тысяч рублей за астропрогноз, чтобы почувствовать уверенность в будущем

Мистика и эзотерика расцветают в смутные времена. Морально истощенные стрессами, депрессией, нейроковидом люди идут за успокоением к астрологам, гадалкам и предсказателям. Особенно они желают знать про свое будущее в Новый год. Ведь так хочется быть уверенными в своем будущем благополучии. А поскольку предсказатели будущего тоже желают себе благополучия, они среагировали на инфляцию и уже подняли цены на предсказания. «Реальное время» подсмотрело, что творится на рынке «предсказательных» услуг в Казани и какие хитрости, далекие от астрологии, применяют его «менеджеры».

Почем сменить негатив на позитив



В трудные времена люди склонны искать во всем мистическую подоплеку и пытаться наворожить себе более ласковое будущее. Сейчас времена как раз такие, поэтому спрос на астропрогнозы в Казани достаточно высокий. На консультацию к «гадам» и гадалкам, астрологам и специалистам по дизайну человека (да, есть и такая услуга) записываться надо заранее, за несколько дней.

Цены на рынке услуг астрологов стандартные: гороскоп по дате рождения — от 5 тыс. рублей. Год назад классический астропрогноз стоил в среднем на тысячу рублей дешевле.

— Все дорожает — аренда, услуги по поддержанию сайта, жизнь дорожает, — пояснили в одной из, так сказать, профильных организаций Казани.

Если в гороскопе подробно описываются все сферы жизни человека — любовь, работа, бизнес, здоровье и т.д. — цена возрастает до 10 тысяч. За дополнительные 5 тысяч предлагают очистить энергетику и убрать из жизни негатив, причем для этого даже не обязательно общаться лично со специалистом — достаточно прислать фото. «Почистить» предлагают и ваших близких.

Астрологи могут выбрать для вас оптимальное время для свадьбы, увольнения, поездки на море и вообще любого планируемого события. Фото: Максим Платонов

Еще астрологи могут выбрать для вас оптимальное время для свадьбы, увольнения, поездки на море и вообще любого планируемого события. На вопрос корреспондента «Реального времени» о том, что делать, если у жениха и невесты оптимальное время для свадьбы не совпадает в принципе, консультант одной «предсказательной» фирмы пояснила, что в таких случаях астрологам «приходится поработать». Уточнять, двигают ли при этом их специалисты звезды на небе или как-то задним числом корректируют время рождения будущих супругов, она отказалась.

Считается, что точность астропрогноза зависит от точности информации о времени рождения человека. То есть одной даты для действительно качественного прогноза недостаточно, желательно указать время с точностью до минут. Но если время своего прихода в этот мир вы знаете лишь приблизительно, у астрологов на этот случай есть специальная услуга — ректификация. Нет, это не связано с химическими процессами. Это «полный анализ жизни человека и установление точного времени рождения».

Оптом дешевле

Приметой трудного времени стали «комплексные» астрологические услуги. Если раньше на каждый вид прогноза и помощи была своя цена, то в пандемию предсказатели все чаще предлагают их «оптом». Например, астрологический гороскоп + прогноз на картах Таро.

Еще любопытная деталь — за ваши деньги вы покупаете у специалиста по предсказаниям время общения. На прием — хоть личный, хоть по скайпу или в Zoom — отводится 60 минут. А некоторые специалисты проводят акции — выделяют дополнительное время бесплатно. Например, в одном из астрологических центров Казани есть акция выходного дня — она предусматривает дополнительные 12 минут бесплатно.

У астрологов популярны и другие современные методы привлечения клиентов — они продают подарочные сертификаты, проводят короткие бесплатные консультации (в расчете на то, что потом удастся продать клиенту что-то серьезное и дорогое).

Словом, единственный маркетинговый прием, который пока астрологи не освоили — это, пожалуй, продажа предсказаний в кредит или в рассрочку.

Николай Губенко еще 12 лет назад пытался провести через Госдуму поправки в законодательство, вводящие лицензирование деятельности колдунов, астрологов и ясновидящих. Фото duma.gov.ru

За качество отвечает клиент

Оплачивая услугу, клиент ждет качества — и неважно, в какой сфере эта услуга оказывается. Согласитесь, очень обидно, если предсказания, купленные за 5-10 тысяч рублей, не сбываются. Еще обиднее, если ты дополнительно оплатил какую-нибудь «чистку кармы» или «снятие негатива», а негатив из твоей жизни никуда не ушел.

Но пожаловаться некому, потому как надзорные органы в плане воздействия на астрологов абсолютно бесправны. Нет на предсказателей закона. Нет и лицензирования этих услуг, хотя ныне покойный депутат и известный режиссер Николай Губенко еще 12 лет назад пытался провести через Госдуму поправки в федеральное законодательство, согласно которым должно было быть введено лицензирование деятельности колдунов, астрологов и ясновидящих с целью оградить клиентов от недобросовестных гадателей-предсказателей.

Вряд ли убежденный коммунист верил в потусторонние силы — скорее просто понимал, что, учинив проверку на профпригодность каждому предсказателю, он избавит доверчивых граждан от «волшебного» опустошения карманов в обмен на сомнительные услуги.

Законопроект похоронили, а астрологи всех мастей здравствуют. И вовсе не гарантируют качества, а ответственность за отсутствие такового легко и непринужденно перекладывают на самих же клиентов. Например, корреспондент «Реального времени», обратившись под видом клиентки к «профессиональному астрологу» Федору Оськину, уточнила, несет ли он ответственность за результат такой услуги, как «коррекция прогноза и достижение результата в выбранной сфере».

— У нас есть проложенные рельсы и есть блоки, которые нам мешают, — ответил астролог. — Мы эти блоки разберем, удалим, а насколько вы будете готовы дальше работать с этими блоками, реализуете ту или иную историю, зависит только от вас. Я скажу, что нужно сделать, чтобы ее изменить.

Астролог-психолог — это вам не бабка-шептунья

С «Реальным временем» на условиях анонимности согласилась поговорить Салима, предсказательница с 20-летним опытом (имя изменено по просьбе героини).

— Сейчас самое главное — завлечь и удержать клиента, — рассказывает она. — Конкуренция на рынке большая, приходится придумывать разные «мульки». Просто астропрогноз — это уже вчерашний день. Вот и приходится изучать эзотерические практики, заниматься духовным целительством. А главное, все-таки в этой профессии надо быть хорошим психологом. Чувствовать клиента и пользоваться определенными приемами. Если он тебе позвонил, спрашивает об услугах и ценах, но колеблется, надо суметь его убедить, что ты — как раз и есть тот человек, который может помочь.

Салима считает, что своим успехам на ниве астрологии обязана институтскому диплому психолога. А еще, говорит она на полном серьезе, что основанной на научных достижениях астрологии как бизнесу сильно мешают конкуренты в виде доморощенных колдуний и гадалок:

— Насмотрятся люди на всяких «бабок» по телевизору и потом идут туда, где им будут воск на воду лить, перья жечь и заклинания бормотать. Что говорить, это все зрелищно. Но ведь обман же!

— А астрология — не обман?

— Астрология — наука! — держит марку специалист.

Пророчество как опора в жизни

— Люди идут к астрологам и гадалкам потому, что всем хочется определенности в будущем, — считает доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Ольга Лопухова. — И остановить их невозможно и не нужно, наверное. Чувство контроля над ситуацией нам необходимо. А его сейчас нет. И желание предугадать будущее, понять, что нас ждет в перспективе, существует испокон веков, потому что наша психика не может выдерживать неопределенность.

Другое дело, считает психолог, что за определенность от астрологов вовсе не обязательно платить — деньги можно потратить с большей пользой:

— Сейчас все это можно найти в интернете бесплатно. Просто кому-то хочется потратить деньги.

— А если прогнозы не сбылись, а человек верил, надеялся, ждал — это его психике чем-то грозит? — уточнила корреспондент.

— В жизни всегда так было и будет, и люди с этим справлялись. Разочарование переживали и перестраивались. Кроме того, всегда существовали самореализующиеся пророчества. То есть человек себе придумал что-то, и это произошло.