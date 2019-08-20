Холода и обмеление Волги сорвали «комариный апокалипсис»

20 августа в мире отмечается День комара. В Казани «виновников торжества» этим летом существенно меньше, чем обычно, и ведут они себя довольно странно. «Реальное время» подготовилось к «празднику»: Николай Шулаев, энтомолог, доцент КФУ, рассказал о том, почему некоторые виды комаров превратились в настоящих домашних животных, чем они могут быть опасны для человека и почему лето 2019 года стало для них суровым испытанием.

Холодное лето 2019-го и тяжелая жизнь комара

В этом году Казань избежала традиционного нашествия комаров. Конечно, санитарная обработка внесла в это свой вклад, но главная причина — холода. Комарам и без этого трудно живется, особенно самцам: комар-мужчина успевает дожить только до момента оплодотворения самки. У самки есть еще несколько дней: она погибает сразу же после того, как откладывает яйца.

«Весной, когда приходит первое тепло, появляются первые поколения насекомых. Но нынешнее лето было прохладным, поэтому с середины июня размножались комары крайне неохотно. Холода они не любят», — объясняет Шулаев.

Некоторые специалисты считают, что, скорее всего, на численности кровососущих насекомых сказался и небывало низкий уровень воды в окрестных реках в мае — в пиковый сезон их размножения, ведь полный цикл развития комара обязательно требует воды.

Впрочем, при всем нашем уважении к комарам как к нашим ближайшим соседям мы не очень расстроились: они дали нам отличный повод порадоваться холодному лету и найти позитив.



Одомашненные комары

Комар — существо мелкое и надоедливое. Мало кому из нас хочется знакомиться с ним поближе, и поэтому большинство людей не догадываются, что дома, в лесу и на даче нас кусают десятки видов разных комаров.

Мы в основном имеем дело с комаром-пискуном и его малярийным собратом — это полностью синантропные виды (могут жить только рядом с человеком). В дикой природе они уже не встречаются, можно сказать, что мы их одомашнили. Но это не повод гулять в лесу без репеллентов: там нас поджидают больше десятка видов других кровососов. Друг от друга вы их вряд ли отличите без специальной подготовки.

Николай Шулаев рассказывает:

«Чаще всего в Казани встречается комар-пискун. От малярийного комара он отличается более мелкими размерами и посадкой: пискун сидит параллельно поверхности, а малярийный комар располагает тело почти перпендикулярно, как гвоздик. Домашние комары с удовольствием размножаются в подвалах, заполненных водой (не удивляйтесь, если встретите комара зимой: скорее всего, это ваш подвальный сосед), в теплых городских водоемах, и даже в аквариумах. В лесопарковых зонах вы можете встретить и другие виды, но кусаются они все одинаково».

Опасное соседство

Комары доставляют человеку не только неудобство в виде жестокого зуда. В зависимости от восприимчивости человеческого организма они могут вызвать крапивницу (вспомните, как на укусы реагируют маленькие дети с нежной кожей) и даже серьезные болезни.

«В свое время в России интенсивно боролись с малярией и практически полностью ее победили, но основной путь передачи последних выживших малярийных плазмодиев в нашем климате — по-прежнему ротовой аппарат комара, — рассказывает ученый. — Кроме того, комары так называемым бытовым путем могут переносить и другие, не специализированные для них инфекции. В литературе даже описаны случаи передачи сибирской язвы на хоботке кровососа».

Впрочем, вряд ли есть необходимость с мая по сентябрь ходить в накомарнике, успокаивает нас Шулаев: случаи, когда комар становится причиной серьезного заболевания, в климате Поволжья все-таки единичны.

Как борются с комарами

Николай Вячеславович рассказывает, что современные средства химической защиты позволяют эффективно истреблять наших нежелательных кровососущих соседей (да, мы все еще о комарах):

«Возьмем подвал, в котором регулярно идет подтопление. Там тепло и влажно, комары активно размножаются. Оттуда по вентиляционным каналам и через подъезд они проникают в квартиры и не дают вам спокойно жить. В этом случае помогает дезинсекция. Сначала с помощью туманообразователя в подвале распыляется токсичный для насекомых аэрозоль. Он убивает взрослых комаров, но сохраняется вопрос с их будущим потомством, живыми куколками, которые остаются в воде. Для этого в воду заливают специальный реагент, который образует плотную пленку на поверхности. Куколки задыхаются».

За ситуацией с размножением комаров в городе следят специальные службы: перед проведением важных мероприятий или если возникает опасная эпидемиологическая ситуация, кровососов травят централизованно. Фото gcheb.cap.ru

Дезинсекция помогает эффективно бороться с комарами. Но первое, чем необходимо озаботиться, если насекомые не дают вам спокойно жить, — проверкой подвала: если в нем скапливается вода, нужно оповестить об этом коммунальные службы. Если подтопление не ликвидировать, дезинсекция станет лишь временной мерой.

За ситуацией с размножением комаров в городе следят специальные службы: перед проведением важных мероприятий или если возникает опасная эпидемиологическая ситуация, кровососов травят централизованно. Реагентами, убивающими взрослых комаров и куколок, обрабатывают территории вблизи водоемов и вокруг важных объектов. Например, перед началом летних каникул дезинсекцию проводят на территории детских оздоровительных лагерей. Перед проведением матчей мундиаля в 2018 году от комаров обрабатывали территорию в радиусе 5 километров от «Казань Арены».

В преддверии проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который откроется завтра, на сайте госзакупок был объявлен тендер на 83 600 рублей. 12 августа он закрылся. На эти деньги закупили пластины от комаров, чтобы пискуны не беспокоили участников чемпионата в их комнатах в Деревне WorldSkills.

«А вот парковые и лесные зоны стараются не обрабатывать, — рассказывает Николай Шулаев. — Ведь инсектициды могут убить и других насекомых, редких, находящихся под охраной».

