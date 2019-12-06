Юрий Коноплев: обаятельный человек и любитель баскетбола, у которого всегда есть свежий анекдот
Бывшему ректору Казанского университета — 80 лет
Сегодня свое 80-летие отмечает бывший ректор Казанского университета (в 1990—2001 гг.) Юрий Коноплев. Всю жизнь Юрий Геннадьевич прожил в Казани, а вся его трудовая биография связана с КГУ. Работает юбиляр и по сей день (конечно, в родном вузе) — преподает в Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ дисциплины «Теоретико-экспериментальный метод в механике деформируемого твердого тела» и «Историю и методологию математики и механики». «Реальное время» расспросило известных казанцев об их опыте знакомства со знаменитым ученым и преподавателем.
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем юбиляру долгих лет и большого научного и творческого энтузиазма.
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Марат Бариев депутат Госдумы РФ
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Прекрасно знаком с Юрием Геннадьевичем — мы вместе работали в совете ректоров Республики Татарстан. Я в это время учился в КГУ на юрфаке. Это очень образованный, развитый человек, большой ученый, с помощью которого о нашей татарстанской науке узнавали за рубежом — благодаря его позиции, его выступлениям. Я думаю, можно сказать, что в то время он удержал университет, не дал ему скатиться в коммерцию, развивал его. Мы тогда потеряли много вузов…
Что мне еще в нем как в человеке и в ректоре импонирует — он очень хорошо относился к студентам, любил их, принимал их как равных, искренне вникал в их проблемы и старался их решать. Еще он очень большой любитель спорта. Несмотря на возраст, находил время не только регулярно тренироваться и вести здоровый образ жизни, но и ездил на соревнования по баскетболу, причем и в статусе ректора, и позже.
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Евгений Богачев президент БК «УНИКС»
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Как я познакомился с Юрием Геннадьевичем? Позвонил Минтимер Шарипович Шаймиев и говорит: «У меня делегация — ректор КГУ Коноплев, директор УНИКСа Щербаков и другие. У них тяжелое положение, клуб закрывается, нет финансов, сплошные долги, полное банкротство». Но такого, чтобы меня просили принять УНИКС, или я об этом просил, не было (смеется).
А потом мы с Юрием Геннадьевичем если не подружились, то стали близко общаться. Он обаятельный человек, прекрасный педагог, любитель баскетбола. Мы с ним до сих пор поддерживаем отношения, он приходит на игры нашего УНИКСа, я его приглашаю наверх, в VIP-ложу, но он скромно сидит внизу, поближе к площадке. Любит оттуда смотреть игру.
У него всегда есть свежий анекдот. И когда мы встречаемся, то делимся друг с другом анекдотами. Испытываю к нему огромное уважение, поздравляю с юбилеем и желаю, чтобы он еще долго-долго болел за наш УНИКС, а других болезней у него просто не было.
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Зиля Валеева директор музея-заповедника «Казанский Кремль»
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Надо представить себе 90-е, чтобы понять, как непросто тогда было возглавлять вуз. Это было время, когда финансирование шло только по самым необходимым статьям. Не выдавали стипендии, зарплаты. В это тяжелейшее время совет ректоров республики очень серьезно работал с нами (с 1992 по 1999 год Зиля Валеева была заместителем председателя республиканского парламента. — прим. ред.), мы вместе искали пути поддержки федеральных учебных заведений, в том числе из республиканских средств. И в совете ректоров Юрий Геннадьевич пользовался уважением, в том числе как серьезный ученый.
Вообще, вся плеяда ректоров Казанского университета — это очень яркие, самодостаточные и харизматичные люди, сделавшие серьезный вклад в развитие университета. И Коноплев в их ряду занимает свое достойное место. В те трудные времена, чтобы сохранить студентов и профессорско-преподавательский состав, удержать высокий научно-исследовательский уровень вуза, пришлось проделать большую работу, которую нельзя недооценивать. Это серьезное испытание.
Мне приходилось бывать вместе с советом ректоров и в Москве, и за рубежом на различных научных конференциях, и там их признавали и как администраторов, и как больших ученых. Они, в том числе Юрий Геннадьевич, пользовались авторитетом в научной среде и в России, и за рубежом.
Не могу не сказать, что хорошо знакома с сыном Юрия Геннадьевича — Сашей Коноплевым, который долго возглавляет общественное объединение «Отечество». Он занимается святым делом — сохраняет нашу память. Много лет они в поисковых отрядах ведут кропотливую работу по восстановлению имен безвестных солдат. Наше объединение признано по всей России, и, мне кажется, Саша какие-то черты унаследовал от отца: он предан своему делу и пользуется уважением. Я считаю, для человека важно, когда не только ты сам достиг высот, но и твои дети.
Юрий Геннадьевич для меня пример интеллигентности и демократичности. Он и для студентов, и для коллег был равным: признание обеспечивалось не административным статусом, а вкладом в науку, человечностью, добротой.
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Марат Галеев депутат Госсовета РТ
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Юрий Коноплев — известный ученый, он входил в группу специалистов, решавших задачи, связанные с расчетами изделий, имевших государственную важность, и решал успешно. Это интеллигент, я бы сказал, высокой пробы, именно Казанского университета. Это одно из лиц позднего СССР. Ректором он был в достаточно сложное для университета время, когда финансирование из федерального центра было очень слабенькое, оно практически отсутствовало, тем не менее он достойно справлялся с возложенной на него задачей.
А я лично был больше знаком со второй стороной личности Юрия Геннадьевича. В молодости он был мастером спорта в той легендарной баскетбольной команде «Буревестник», которая впервые в РСФСР стала чемпионом среди студенческих команд, это было в 60-е годы.
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Ирек Зиннуров депутат Госдумы РФ
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Мы с Юрием Геннадьевичем встречались на официальных мероприятиях, но близко не знакомы: в КФУ я учился уже после того, как он перестал быть ректором. Однако я, конечно, знаю, сколько этот человек сделал для университета. КФУ — это один из брендов Казани и Татарстана. И заслуга Коноплева в этом огромная. Поступить в этот вуз для нас в свое время было, что называется, за счастье. Горжусь тем, что являюсь выпускником КФУ. О Юрии Геннадьевиче можно сказать много лестных слов, но гораздо лучше за него говорят его дела.
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Римма Ратникова депутат Госсовета РТ
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Мы хорошо знакомы с Юрием Геннадьевичем еще со времен, когда я была журналистом в агентстве «Татар-информ». Помню, как мы были в командировке в Санкт-Петербурге, где создавалось российское политическое движение «Вся Россия». Когда я узнала его поближе, была потрясена его юмором, добротой, находчивостью. В нем есть в хорошем смысле слова человеческая красота. Удивительным было еще и то, как такой умный, образованный человек, ученый, умеет объяснять такие сложные вещи настолько простым языком, с ним было легко и приятно работать, просто общаться.
Сейчас слово «демократия» стало чуть ли не ругательством, но это очень важное качество, которым обладает Юрий Геннадьевич. Я думаю, что огромное количество проектов в университете было реализовано во многом благодаря его открытости, он умеет слышать людей. Университет в принципе очень демократический механизм. А Юрий Геннадьевич умеет разговаривать на равных и с учеными, и со студентами. Когда я была студенткой, я всего один раз видела Михаила Тихоновича Нужина, а у Юрия Геннадьевича всегда толпились люди в приемной, многие свои вопросы студенты и преподаватели решали с ним лично. Об этом ходили легенды.
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Мякзюм Салахов президент Академии наук РТ
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Недавно, на праздновании 215-летия КФУ, мы сидели с Юрием Геннадьевичем за одним столом и вспоминали, как познакомились в «механичке», во дворе университета. Завкафедрой теоретической механики тогда был известнейший механик Андрей Саченков, а Юрий Геннадьевич был доцентом. Николай Владимирович Одринский был проректором. И мы дружили, в одной компании отмечали праздники. Потом, помню, когда Юрий Геннадьевич защищал докторскую, мне было интересно, что он сделал, я ведь тоже математик-физик. Когда его избирали ректором, мы помогали ему. И когда он был ректором, у нас сохранялись теплые дружеские отношения. Это было самое тяжелое время. Денег не было, могли дать черт знает что бартером. Это надо было как-то перепродать. Вот этим он занимался.
Он очень хороший человек. Спортсмен, баскетболист. Душа компании. Много анекдотов знает, на вечерах может рассказывать их непрерывно. Могу долго про него рассказывать. От души его поздравляю, отношусь с огромным уважением и дружбой.
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Светлана Шайхитдинова профессор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ
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Я начала работать в университете в начале 1990 года, как раз когда Юрий Коноплев был ректором. Для меня представление о ректоре неотделимо от того, какую эпоху, какой период времени университетской жизни он представлял. Когда я еще училась, ректором был Михаил Нужин — это было советское время, и, конечно, порядок в университете был совсем другим. Поэтому, когда я пришла в университет при Коноплеве, можно сказать, что это был диссонанс: 90-е годы были достаточно жесткими, все очень сильно и быстро менялось для меня, начинающего преподавателя.
Юрий Коноплев оставил впечатление очень интеллигентного, я бы даже сказала мягкого человека, который представляет типичный университетский профессорский круг. Он — типичный профессор в моем восприятии, такой, какими и должны быть профессора. В то демократичное время, когда ломались всякие стереотипы, я неоднократно была в его кабинете, когда мы в кругу коллег обсуждали какие-то вопросы, и все это было как-то очень запросто — представить такое сейчас совершенно невозможно.
По-моему, именно в эти времена к нам присоединился «УНИКС» со всеми его спортивными, концертными, актовыми залами. Я не могу утверждать, что это буквально заслуга ректора, поскольку не знаю всех этих механизмов, но тем не менее. Когда я уезжала учиться в аспирантуру, я была заведующей отделом в газете «Комсомолец Татарии». Тогда университет воспринимался именно как главное здание и два больших корпуса. А вот когда я вернулась, это был уже, можно сказать, целый студенческий закольцованный городок. Не знаю, был он включен тогда в собственность университета или нет, но он уже стал частью университетской жизни.
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Справка
Юрий Коноплев — советский и российский ученый-механик, действительный член Академии наук Республики Татарстан. Ректор Казанского государственного университета в 1990—2001 гг. Доктор физико-математических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ и РТ. Профессор-консультант КФУ. Лауреат премии Министерства высшего и специального образования СССР, победитель конкурса на лучшую научную работу КГУ, член Национального комитета РФ по теории машин и механизмов.
Родился в семье работников авиационного завода. После окончания средней школы в 1957 году поступил на физико-математический факультет КГУ для обучения по специальности «механика». На третьем курсе выбрал специализацию «механика деформируемого твердого тела». На третьем же курсе проявил интерес к экспериментальной механике и ему была предложена должность лаборанта кафедры теоретической механики по совместительству. Окончил механико-математический факультет КГУ по специальности «механика» в 1962 году.
Был оставлен в университете для работы в должности инженера лаборатории прочности, научным руководителем которой в то время был профессор К.З. Галимов. В 1969 году защитил кандидатскую, в 1982 году — докторскую диссертации. С 1988 года заведует кафедрой теоретической механики КГУ и является председателем совета по защите докторских диссертаций по механике деформируемого твердого тела и механике жидкости, газа и плазмы. Работал проректором КГУ по международным связям (1986—1990). Академик РАЕН, Международной академии наук высшей школы, Международной педагогической академии. Был членом президиума Международной академии наук высшей школы, членом головного совета по теоретической и прикладной механике Комитета по высшей школе, технической политике и науке РФ, членом президиума КНЦ РАН, совета Евразийской ассоциации университетов и экспертного совета по прочности Госстандарта СССР, членом комиссий по Государственным премиям в области науки и техники РФ и РТ, членом редколлегии всероссийского научного журнала «Известия вузов. Математика».
Научные работы Ю.Г. Коноплева относятся к механике деформируемого твердого тела. Им получен ряд результатов, относящихся к исследованию нелинейного напряженно-деформированного состояния деформируемых твердых тел и конструкций, статической и динамической устойчивости, колебаний оболочек, пластин и стержневых систем. Результаты исследований Ю.Г. Коноплева вошли в монографии других ученых, в справочники и учебники для университетов. Они используются в НИИ и проектно-конструкторских бюро при разработке конструкций новой техники, ремонте технологического оборудования и сооружений. Ю.Г. Коноплев участвовал в разработке методов расчета и испытаний ряда сложных объектов современной техники. В частности, при его участии была построена математическая модель многослойного корпуса и основных элементов орбитального телескопа, учитывающая наличие вибраций корпуса, его радиационного нагрева (неравномерного по координатам и по времени) и внутреннего теплообмена, происходящего с учетом излучения; разработаны методы решения возникающих при этом задач механики, созданы программное обеспечение и экспериментальные методики исследования поведения орбитального телескопа, проведено математическое моделирование статического и динамического состояния, механических и электрических контактов в соединителях электрических цепей. Проведено математическое моделирование крупногабаритных конструкций химического и нефтехимического оборудования применительно к условиям их ремонта, выполнены необходимые расчеты, связанные с выбором оптимального варианта конструкции. Аналогичные работы проводились применительно к деформированным элементам конструкций летательных аппаратов неоднородной структуры и мощных компрессорных машин.
комментарии
Быть Ректором такого исторического и известного во всём Ученом Мире Университета тяжелейшая работа.