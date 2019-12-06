Юрий Коноплев: обаятельный человек и любитель баскетбола, у которого всегда есть свежий анекдот

Надо представить себе 90-е, чтобы понять, как непросто тогда было возглавлять вуз. Это было время, когда финансирование шло только по самым необходимым статьям. Не выдавали стипендии, зарплаты. В это тяжелейшее время совет ректоров республики очень серьезно работал с нами (с 1992 по 1999 год Зиля Валеева была заместителем председателя республиканского парламента. — прим. ред.), мы вместе искали пути поддержки федеральных учебных заведений, в том числе из республиканских средств. И в совете ректоров Юрий Геннадьевич пользовался уважением, в том числе как серьезный ученый.

Вообще, вся плеяда ректоров Казанского университета — это очень яркие, самодостаточные и харизматичные люди, сделавшие серьезный вклад в развитие университета. И Коноплев в их ряду занимает свое достойное место. В те трудные времена, чтобы сохранить студентов и профессорско-преподавательский состав, удержать высокий научно-исследовательский уровень вуза, пришлось проделать большую работу, которую нельзя недооценивать. Это серьезное испытание.

Мне приходилось бывать вместе с советом ректоров и в Москве, и за рубежом на различных научных конференциях, и там их признавали и как администраторов, и как больших ученых. Они, в том числе Юрий Геннадьевич, пользовались авторитетом в научной среде и в России, и за рубежом.

Не могу не сказать, что хорошо знакома с сыном Юрия Геннадьевича — Сашей Коноплевым, который долго возглавляет общественное объединение «Отечество». Он занимается святым делом — сохраняет нашу память. Много лет они в поисковых отрядах ведут кропотливую работу по восстановлению имен безвестных солдат. Наше объединение признано по всей России, и, мне кажется, Саша какие-то черты унаследовал от отца: он предан своему делу и пользуется уважением. Я считаю, для человека важно, когда не только ты сам достиг высот, но и твои дети.

Юрий Геннадьевич для меня пример интеллигентности и демократичности. Он и для студентов, и для коллег был равным: признание обеспечивалось не административным статусом, а вкладом в науку, человечностью, добротой.