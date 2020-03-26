Озеро Марьино 2:0: СМУ-88 даст новую жизнь водоему в Ново-Савиновском районе

В планах у строительной компании — полная экореабилитация объекта и комплексное благоустройство прилегающей к нему территории

Фото: пресс-служба СМУ-88

Озеро Марьино ждет в этом году обновление за счет инвестора. Строительная компания СМУ-88 вкладывает порядка 20 млн рублей в восстановление знакового для Ново-Савиновского района водного объекта, собираясь углубить и почистить дно, бережно укрепить берега и провести аэрацию. Изменения коснутся и прилегающей территории, где пройдет комплексное благоустройство. Подробности — в материале «Реального времени».

Марьино озеро ждет реабилитация

Накануне СМУ-88 анонсировало запуск экореабилитации озера Марьино на улице Короленко. Строительная компания работает по проекту в партнерстве с кафедрой природообустройства и водопользования КФУ под руководством профессора Нафисы Мингазовой, которая проводила комплексный анализ объекта.

— В 2004 году это озеро сильно пострадало от засыпки, а еще в 80-х годах было сильно уменьшено. Когда-то оно соединялось с парком Победы и называлось Карасиным. Застройки в 70—80-х годах привели к тому, что остался очень небольшой кусочек водоема, а с 2000 по 2004 года здесь было произведено немало отсыпа, в результате чего жители забеспокоились, отстаивали этот водоем, — вспоминает историю озера Нафиса Мансуровна.

Строительная компания работает по проекту в партнерстве с кафедрой природообустройства и водопользования КФУ под руководством профессора Нафисы Мингазовой. Фото: Ринат Назметдинов

Первый комплекс работ был проведен в 2012—2013 годах при поддержке ЗАО «Вектор», но этого оказалось недостаточно — заиливание озера до сих пор не дает ему в полной мере подпитываться за счет грунтовых вод.

— В этот раз мы хотим решить проблему, которая в прошлый раз осталась нерешенной. В 2012 году мы не стали трогать дно водоема — торопились, нужно было все сделать быстро, — объясняет эколог. — Сейчас на Марьином будет выполнен весь комплекс мер, необходимый именно с точки зрения экологии. Спасибо СМУ-88 за то, что проект нацелен на то, чтобы сохранить озеро в первозданном виде. Этому водоему очень повезло.

Некогда глубина озера составляла 4 метра, после засыпки же она сократилась до 1,5—2 метров, что усугубило ситуацию с заиливанием. Кроме того, специалисты выяснили, что естественным процессам жизни озера помимо заиливания мешают разросшиеся водяные водоросли, которые при отмирании в зимнее время приводят к недостатку в воде кислорода. В целом экологи оценивают состояние озера как удовлетворительное — качество его воды относится к III классу, и она считается умеренно загрязненной. Но, очевидно, для дальнейшей жизни озера требуются изменения.

Дно углубят и почистят, а берега укрепят

По словам генерального директора строительной компании СМУ-88 Ильи Вольфсона, работы планировалось начать еще в прошлом году, но тогда компания столкнулась с непреодолимыми обстоятельствами — сезоном гнездования птиц, во время которого экологи рекомендовали не трогать озеро. В результате реализация проекта перенеслась на 2020 год.

— Конечно, времена сейчас совсем не простые, но мы привыкли сдерживать данное слово. Этот проект не простой, мы согласовывали его больше года. От некоторых наших предложений мы в итоге отказались для максимальной заботы о природной составляющей, — отметил Илья Вольфсон.

Работы планировалось начать еще в прошлом году, но из-за сезона гнездования птиц их пришлось перенести. Фото: Ринат Назметдинов

Проект экореабилитации и благоустройства разработала архитектурно-строительная компания ООО «СТК Акварэй» совместно с экологами Казанского университета. Изначально планировалось, что СМУ-88 инвестирует в работы 17 млн рублей, но в связи с курсом валют объем средств придется пересмотреть. По оценкам директора компании, он вырастет до порядка 20 млн рублей.

Первым этапом станет очистка дна и территории вокруг него от мусора, а также углубление дна. Пока начата работа по очистке близлежащей территории, а когда сойдет лед, приступят к реабилитации водной глади. Чтобы не повредить берега, прямо на воде для этого запустят экскаватор-амфибию, который уберет иловые отложения, избыточную массу макрофитов и произведет дноуглубление. Берега озера укрепят с помощью щадящего метода — геоматов, для аэрации верхних слоев воды установят бурлящий водопад, а для поддержания флоры и фауны сохранят все существующие растения и высадят новые. Кроме того, для уток обустроят специальный плавучий островок.

Первым этапом станет очистка дна и территории вокруг него от мусора, а также углубление дна. Фото: Ринат Назметдинов

Комплексное благоустройство

На берегу территорию ждет комплексное освещение и озеленение, включающее высадку новых декоративных растений и цветников, пешеходные дорожки частично заменят на террасную доску и гранитный отсев. По периметру водоема на сваях появятся прогулочные дорожки смотровые площадки, одна из которых разместится рядом с биоплато.

Со стороны улицы Короленко, где будет центральный вход, обустроят зону отдыха с лавочками и картой озера, а в других частях экопарка появятся информационные стенды, посвященные флоре и фауне объекта — не секрет, что помимо уток и других птиц там обитают ондатры, водяные полевки и другие животные.

Таким образом, в планах у СМУ-88 обновить экопарк, сделав территорию вокруг озера комфортной для отдыха местных жителей, а сам водоем — восстановить с заботой о его обитателях. Все работы инвестор планирует завершить летом 2020 года.