Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство УНИКСа, 1980-е годы

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Здание культурно-спортивного центра Казанского университета было закончено в 1989 году. Строили его по проекту Ольги Кашинцевой.

Еще не сдали второй корпус, а уже спроектировали и даже заложили культурно-спортивный комплекс. Его строили около десяти лет, открылся новый комплекс в конце 80-х.

Это большое и сложное сооружение замкнуло с востока Кремлевскую улицу и периметр

университетского городка. Автор проекта разместил комплекс на склоне Воскресенского холма и удачно использовал перепад высот, поэтому фасад сооружения, выходящий к главному зданию кажется только двухэтажным и не запирает высотой изящный исторический главный корпус. А вот сторона УНИКСА, вползающая на холм с улицы Пушкина, кажется очень внушительной.

Перепад высот составляет 13,5 метра, и поэтому архитектура УНИКСа уникальна, разработана специально под конкретный ландшафт. В этом комплексе две основных зоны — спортивная и концертная с двумя залами. В культурной зоне комплекса в 1989 году открыли первый в городе официальный дискозал, а спортивная прославилась первым скалодромом под крышей в городе и республике.

На месте УНИКСа стояли несколько старинных домов: чтобы построить университетский культурно-спортивный комплекс, их снесли. Университетский городок обрел свой нынешний облик с потерей многих исторических артефактов.

Строительство УНИКСа, 1980-е годы

На строительстве работали в том числе и студенты университета — университетский стройотряд снабжал стройку кадрами (как и во время строительства двух «свечек» — физфака и второго корпуса). Студенты работали во время летних каникул, но были свидетельства и о том, что работы совмещались с учебой.

Во время строительства УНИКСа рабочие столкнулись с проблемой: сваи, которые вбивали для фундамента, проваливались в пустоту. Когда начали разбираться в чем дело, по свидетельствам очевидцев, обнаружили подземные ходы, уходившие в сторону Кремля. Их забетонировали и продолжили строительство.



Первоначально, сразу после сдачи в эксплуатацию, комплекс назвали третьим учебным корпусом КГУ. Свое нынешнее название он получил через 2 года — в 1991 году. Означает этот акроним слова «УНИверситет, Культура, Спорт». На тот момент это был крупнейший в Казани физкультурно-оздоровительный, культурный и спортивный центр, полезная площадь которого составила более 15 000 кв. м.

