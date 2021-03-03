«За» и «против» ГМО в семенах для татарстанских сельхозпроизводителей

Какой смысл «Россельхозцентру» ставить заслон генно-модифицированному семенному материалу?

«Вредные» гены нашли в трех из 608 образцов поступившего в 2020 году в Республику Татарстан семенного материала специалисты испытательной лаборатории ФГБУ «Россельхозцентр». В преддверии посевной «Реальное время» рассказывает о контроле за содержанием ГМО в семенах и кормах для животных и о реальных и мнимых угрозах, исходящих от генно-модифицированных продуктов питания.

«Определяем все линии ГМО»



Как сообщили «Реальному времени» в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан, учреждение с 2017 года оказывает услуги сельхозтоваропроизводителям по выявлению ГМО в семенах, кормах для животных и другой растениеводческой продукции, в том числе проводит исследования по государственному заказу.

— Наша тест-система позволяет определять 90 процентов всех линий ГМО, — рассказывает заведующая испытательной лабораторией Лилия Хабибуллина. — Мы проводим одновременное определение всех существующих в мире маркеров ГМО и их идентификацию.

По ее словам, в 2021 году в лаборатории филиала проведено более 30 испытаний растениеводческой продукции на содержание ГМО. А в 2020 году лаборатория филиала ФГБУ «Россельхозцентра» по РТ провела исследование 626 образцов растениеводческой продукции, в том числе 300 — в рамках выполнения госзаказа. В первую очередь были обследованы культуры, которые чаще других в мировой практике подвергаются генной модификации: кукуруза, рапс, соя, сахарная свекла. Исследования показали наличие генно-модифицированного гена GT73 в трех образцах рапса.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ с 2017 года оказывает услуги сельхозтоваропроизводителям по выявлению ГМО в семенах, кормах для животных и другой растениеводческой продукции. Фото: bryansknovosti.ru

«Решать вам»

Но зачем искать в семенах следы ГМО, если мы уже сплошь и рядом используем в пищу продукты, полученные с применением генной инженерии и отлично понимаем, что только с их помощью в ближайшее время можно будет прокормить растущее население Земли?

В «Россельхозцентре» сообщили, что закон «О семеноводстве» запрещает выращивание сельскохозяйственных культур с использованием генно-модифицированного семенного материала, но с 16 апреля 2020 года разрешен свободный ввоз в Россию генно-модифицированной сои и кормов для животных (ранее полученную с применением ГМО продукцию было разрешено ввозить, только если она прошла процедуру государственной регистрации).

В ФГБУ также уточнили, что «сейчас в России объем закупки импортных семян составляет 40—80%, а в некоторых случаях, как, например, с сахарной свеклой — 98% от потребностей страны». Там подчеркнули, что решение использовать или не использовать в сельхозпроизводстве генно-модифицированные корма — это «вопрос, который сельхозтоваропроизводитель должен решить для себя сам, оценив все риски: экологические, социальные и экономические».

И отметили, что в открытых источниках, описывающих результаты различных исследований, есть, например, такая информация: «в США и Евросоюзе, после разрешения выращивания ГМО-сои, в ДНК которой встроен ген устойчивости, выявлено увеличение концентрации гербицидов в зерне в 130 раз — это значит, что покупая, например, колбасу с соевым наполнителем, человек получит ударную дозу химикатов».

В «Россельхозцентре» сообщили, что закон «О семеноводстве» запрещает выращивание сельскохозяйственных культур с использованием генно-модифицированного семенного материала. Фото: ogorodsadovod.com

На вопрос, какая связь может быть у «встроенных» генов с концентрацией гербицидов, в «Россельхозцентре» ответили, что самая прямая. Оказывается, когда генно-модифицированное растение получает ген устойчивости к гербицидам, поля можно гораздо жестче «зачищать» от сорняков, потому что посевы уже не страдают даже при самой сильной химобработке. А гербициды, уничтожив вредные растения, «оседают» в выращиваемой культуре.

«Это — абсолютная ерунда»

— Вред от ГМО — абсолютная ерунда, а распространение это заблуждение получило благодаря усилиям производителей пестицидов и гербицидов, — заявила «Реальному времени» заведующая кафедрой микробиологии КФУ Ольга Ильинская. — В них нет ничего страшного. Единственный минус генетически модифицированных семян — это то, что во втором поколении они не прорастают. Фермеры должны будут каждый год закупать семена у производителя.

Сделано это, по ее словам, специально — чтобы искусственно выведенные, устойчивые к болезням, вредителям, погодным условиям растения не вытеснили обычные, менее устойчивые:



— Можно сделать так, чтобы от ГМО-семян получать такие же семена, но генетики этого не делают, чтобы сохранить многообразие видов в природе.

Экологичные технологии будущего

— По урожайности и крепости хорошие генетические модификации ГМО — первосортная вещь! — считает Ольга Ильинская. — Я проходила обучение в трех школах, которые проводились на тему ГМО — в Италии, США и в России, и изучила вопрос глубоко, поэтому утверждаю это с полным основанием.

Принцип действия ГМО она объяснила на примере пшеницы, которая получила ген холодоустойчивости от северного лосося — он обеспечил высокую урожайность посевов, что называется, при любой погоде.

За этими технологиями, убеждена она, — будущее, потому что они и есть наиболее экологичные. Химической «бомбардировки» засеянные ГМО-семенами поля не требуют — они устойчивы к болезням, насекомым, грызунам и так далее.

Химической «бомбардировки» засеянные ГМО-семенами поля не требуют — они устойчивы к болезням, насекомым, грызунам и так далее. Фото: parnik-teplitsa.ru

Борьба не за безопасность, а за прибыль?

Впрочем, именно это, считает Ольга Ильинская, как раз и вызывает сопротивление крупнейших производителей сельхозхимии, которое выражается в распространении страшилок про ГМО. Ведь их продукцию не станут покупать те, кто закупает для своих полей посевной материал, полученный на основе генной инженерии — химической обработки засеянные ГМО-семенами поля не требуют:

— Идет экономическая борьба, производители сельхозхимии не хотят терять прибыль.