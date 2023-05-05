Умер экс-ректор Казанского университета Юрий Коноплев

На 84-м году жизни умер бывший ректор Казанского университета (ныне КФУ), профессор-консультант кафедры теоретической механики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского Юрий Коноплев. Он возглавлял вуз 11 лет — с 1990 по 2001 год.

Прощание с Юрием Коноплевым состоится 7 мая в 11.00 в мраморном зале второго корпуса КФУ по ул. Кремлевской, 35, сообщает пресс-служба вуза.

Юрий Коноплев — заслуженный деятель науки России и Татарстана, лауреат премии Министерства высшего и специального образования СССР, член Национального комитета России по теории машин и механизмов, действительный член Академии наук Татарстана и почетный профессор Казанского университета.

Образование он получил в Казанском государственном университете по специальности «механика». После получения диплома он остался в вузе работать инженером лаборатории прочности. В 1969 году защитил кандидатскую, а в 1982-м — докторскую диссертацию.

В 1988 году Юрия Коноплева назначили заведующим кафедрой теоретической механики. Он также возглавлял совет по защите докторских диссертаций по механике деформируемого твердого тела и механике жидкости, газа и плазмы. С 1986 по 1990 год работал проректором КГУ по международным связям.

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Татьяна Демина