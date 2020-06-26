«Безопаснее микроволновой печи»: эксперты развенчали главные мифы о 5G

Появление любой новой технологии зачастую сопровождается всплеском недоверия и опасений со стороны общества. Виной тому недостаток информации или банальное нежелание разобраться в теме. На этой благодатной почве начинают возникать теории заговора, что и произошло со стандартом связи 5G, против которого сейчас ведется самая настоящая война. Почему у сетей пятого поколения появилось столько недоброжелателей, как работает эта технология и может ли она нанести вред человеческому организму — читайте в материале «Реального времени».

Коронавирус, рак и другие «побочные эффекты»

Если набрать в «Гугле» «технология 5G», то первым же вариантом продолжения этого запроса будет «вред», что довольно показательно. Теория о негативном влиянии сети пятого поколения на здоровье человека не нова: на заре появления 5G конспирологи утверждали, что технология вызывает рак, а с началом пандемии COVID-19 к списку «побочных эффектов» прибавился коронавирус.



К громким обвинениям прилагаются фееричные пояснения. По мнению сторонников этой теории, частоты 5G заставляют молекулы кислорода «колебаться с частотой 60 миллиардов Герц в секунду», вследствие чего они не могут связаться с гемоглобином в крови человека. То есть, гипоксия (нехватка кислорода) у заболевших COVID-19 вызвана именно «5G-радиацией». Другая версия заключается в том, что диапазон волн 5G способен разрушать химические связи в ДНК человека и повреждать клетки организма.



Стоит отметить, что сетям прошлых поколений также досталось от конспирологов. Вину за вспышку SARS в 2003-м возложили на сети 3G, а на 4G «повесили» свиной грипп 2009-го. Любители теорий заговора умудрились найти причину и для испанки 1918 года — оказывается, всему виной распространение радио.





Теория о негативном влиянии сети пятого поколения на здоровье человека не нова: на заре появления 5G конспирологи утверждали, что технология вызывает рак, а с началом пандемии COVID-19 к списку «побочных эффектов» прибавился коронавирус. Фото: pixabay.com

«Хорошее» и «плохое» излучение



Как пояснили нашему изданию в Минцифры РТ, механизм работы станций 5G практически не отличается от принципа работы сетей прошлых поколений. То есть каждая вышка поддерживает связь с электронными устройствами в своей зоне действия через режим приема и передачи сигнала. Куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ Ирина Левова добавляет, что вся особенность стандарта 5G связана с более оптимальным использованием частотного спектра.

Действительно, сеть 5G использует иной радиодиапазон по сравнению с более ранними поколениями мобильной связи, однако он все так же относится к неионизирующему спектру. И если неионизирующее излучение безвредно, то к ионизирующему относятся гамма-лучи, которые как раз-таки способны повредить ДНК.



— Тот диапазон частот радиоволн, в которых действуют сотовые вышки, не вредит здоровью человека: мощности для негативного влияния недостаточно. Риски от современных сетей связи значительно меньше, чем, скажем, от микроволновой печи или даже настенного телевизора, — подтверждает сказанное выше директор Центра цифровых трансформаций КФУ Дмитрий Чикрин.



Помимо этого, Минцифры РТ сообщает, что мощность излучения 5G гораздо ниже, чем у предыдущих стандартов. Аналогичную позицию озвучивает и Дмитрий Чикрин.

— Мощность станций сотовой связи напрямую зависит от его стандарта: чем новее стандарт вышки от 1G к 5G, тем ниже мощность излучения как от базовой станции, так и от мобильного телефона. Более того! Частое размещение маломощных вышек (свойственное именно 4G и 5G) позволяет существенно снизить радиоволновую нагрузку на организм — в связи с абсолютной минимизацией излучения уже от самого сотового телефона, — объясняет эксперт. — Повышение безопасности использования для человека по отношению к предыдущим стандартам (с 1 по 4 поколения) является одним из приоритетных критериев; при этом уже системы связи 3-го поколения можно было считать более безопасными для человека, чем другие источники электромагнитного излучения, нас окружающие. Другими словами, системы пятого поколения будут однозначно более безопасны, чем, скажем, 3G, и безопаснее, чем 4G.

Как пояснили нашему изданию в Минцифры РТ, механизм работы станций 5G практически не отличается от принципа работы сетей прошлых поколений.Фото: pixabay.com

Безопаснее, чем в Европе

Объясняя нашему изданию принцип работы сетей пятого поколения, особое внимание эксперты уделили базовым станциям (уже успевшим пострадать от рук активных участников войны с 5G в ряде стран). Главный тезис заключается в том, что их установка проходит под жестким контролем специалистов и с учетом всех технологических требований.



— Диаграмма направленности антенн рассчитывается таким образом, что подавляющая часть излучения (свыше 90%) сосредоточена в очень узком луче — направленном именно в сторону сотового телефона, с которым ведется работа. Даже при этом мощность излучения, приходящая от базовой станции, на порядки меньше мощности излучения от сотового телефона (или тем более — раций) для любых стандартов связи, — сообщает директор Центра цифровых трансформаций КФУ. — В России стандартами СанПиНа четко установлен тот диапазон, в котором могут работать вышки сотовой связи и мобильные телефоны. Между тем в европейских государствах эти показатели намного выше. Можно сказать, что Россия — это одна из мировых стран, в которой к этому вопросу относятся с особым вниманием.



Куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ Ирина Левова также указывает на то, что все оборудование 5G обязано проходить сертификацию, и на него — так же, как и на сети предыдущих поколений — будут распространяться установленные требования Роспотребнадзора по безопасной эксплуатации.

— Беспокоиться о влиянии 5G на здоровье человека не стоит, так как устройства, поддерживающие этот стандарт, ввозятся на территорию Российской Федерации только после прохождения процедуры обязательной сертификации, предусматривающей в том числе тестирование на безопасность для здоровья человека в специальных лабораториях, — комментирует заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

Есть ли в России 5G?

В заключение хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день в России нет действующих сетей 5G. Массовый переход на эту технологию пока невозможен, поскольку государство еще не выделило под нее частоты, а гаджеты, способные принимать подобный сигнал, отсутствуют в свободной продаже.

В заключение хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день в России нет действующих сетей 5G. Фото: pixabay.com

При этом в ряде регионов есть небольшие тестовые зоны, развернутые для научных, исследовательских и образовательных целей. К слову, Татарстан одним из первых в России создал условия для тестирования сетей пятого поколения. Первая опытная зона сети 5G была запущена в Иннополисе в 2018 году.



— В том же году в Казани было проведено тестирование 5G с использованием стандартизированных диапазонов 26/28 ГГц — это был тест системы управления автономным автобусом, перевозившим болельщиков во время чемпионата мира по футболу, — вспоминает Роман Шайхутдинов. — В 2019 году в Иннополисе был запущен еще один пилотный проект 5G (на частотах 25 ГГц). Там же до конца текущего года планируется обеспечить покрытие 5G в здании технопарка им. Попова и на прилегающей к нему территории в интересах компаний-резидентов ОЭЗ «Иннополис».

По словам директора Центра цифровых трансформаций КФУ Дмитрия Чикрина, Татарстан сегодня полностью готов к развертыванию сетей 5G, однако происходить данный переход будет в горизонте ближайших нескольких лет — с приходом в нашу жизнь нового поколения сотовых телефонов и других гаджетов.