Главное о коронавирусе на 22 июля: обязательная вакцинация в Дагестане, КНР отвергла план расследования ВОЗ

Обязательная вакцинация в КФУ

Все сотрудники и студенты Казанского федерального университета должны вакцинироваться от COVID-19 не позднее 25 августа этого года. В учебных корпусах КФУ с 1 сентября вводится пропускной режим. На входе нужно будет показать один из следующих документов: результат теста анализа ПЦР на COVID-19 (отрицательный) (сделанного не более чем за 72 часа до посещения помещений КФУ); сертификат о вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); справку врача о медицинском отводе от вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Управление здравоохранения исполкома Набережных Челнов объяснило образование очередей на вакцинацию от COVID-19 тем, что горожане приходят в поликлиники без предварительной записи. Сами челнинцы жалуются, что стоят в ожидании прививки по несколько часов. Власти автограда заявили, что из-за большого количества желающих вакцинироваться, потоки граждан в медучреждениях разделяют. В частности, в городской поликлинике №6 прививку можно сделать в трех кабинетах.

Фото: соцсети

В Нижнекамском районе РТ коллективный иммунитет достиг 54%. В это число входят переболевшие COVID-19 и, как следствие, имеющие антитела к нему, и те, кто сделал прививку. По последним данным, в Нижнекамском районе зарегистрированы 804 случая заражения коронавирусом. В инфекционном госпитале лечатся 128 человек.



В Казани полицейские в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержали 46-летнего жителя Зеленодольска, подозреваемого в сбыте поддельной справки об отсутствии COVID-19. Во время изучения телефона задержанного, полицейские обнаружили электронные формы медицинских документов с признаками подделки. Всего злоумышленники реализовали гражданам порядка 90 поддельных справок. Он продавал справки за 1 тыс. рублей. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

В Татарстан поступили партии всех трех вакцин от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцины поступили 19 июля. Сейчас препараты развозят по медучреждениям. В республику поступило 57 тыс. доз вакцин «Спутник V». Информация о количестве двух других вакцин уточняется.

Фото: Максим Платонов

Матч 1-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу между «Рубином» и московским «Спартаком» пройдет в присутствии болельщиков. Игру в Казани смогут посетить не более 30% от вместимости «Ак Барс Арены» с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности. До этого сообщалось, что матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу между «Рубином» и «Спартаком» в Казани может пройти без зрителей. Управление Роспотребнадзора по Татарстану, по данным СМИ, запретило пускать зрителей на стадион из-за коронавирусных ограничений. Официальной информации об этом не поступало.

В Татарстане подтверждено еще четыре случая смерти от коронавируса. Умерли женщины 1933, 1938, 1951 и 1976 годов рождения.

В Татарстане вакцину от коронавируса получили уже 741 611 человек, из них 479 146 человек получили второй компонент вакцины.

Возможное закрытие турсезона в Крыму



За последние сутки в России выявили 24 471 новый случай коронавируса, выздоровели 22 660 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 054 711 человек, а выздоровевших — до 5 427 457 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 796 россиян. За весь период в России от коронавируса умерл 151 501 человек.



За последние сутки в России проведено более 528 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 242 971 человек.



На сегодняшний день заболеваемость коронавирусом растет в 67 регионах России. Снижение темпов зарегистрировано в десяти субъектах. В целом ситуация COVID-19 в России остается напряженной. Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается среди медицинских работников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Фото: kremlin.ru

По словам Голиковой, первый компонент прививки от коронавируса получили порядка 33,6 млн россиян. Второй дозой привиты 22,6 млн человек. Перейти к ежегодной вакцинации от коронавируса можно будет после достижения необходимого уровня коллективного иммунитета, добавила она. В июле — сентябре в стране в гражданский оборот введут более 67 млн доз вакцин от COVID-19.

Президент России Владимир Путин заявил, что «крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку», не навязывая ее при этом. По его мнению, только с помощью вакцинации можно «поставить заслон» пандемии коронавируса.

В Кремле не считают, что информация о заболеваемости коронавирусом в России как-то скрывается, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Журналисты спросили о том, что ведомства не дают комментарии по поводу расследования нескольких СМИ, согласно которому количество инфицированных коронавирусом в разы превышает официальные данные. До этого в СМИ появилась информация о том, что Минцифры якобы случайно рассекретило масштабы эпидемии во время раздачи QR-кодов. «Что касается QR-кодов, я здесь ничего не могу сказать. Это совсем не наша ипостась», — сказал он.

Фото kremlin.ru

В России постоянно ведется работа над увеличением объемов производства вакцин от коронавируса. Этот процесс идет поступательно, его невозможно осуществить сиюсекундно. Однако конкретные российские вакцины от коронавируса будут в приоритетном порядке распределены для людей, уже получивших первый компонент препарата. Так он прокомментировал информацию о том, что в Москве вакцины «ЭпиВакКорона» достаточно только для тех, кто уже получил первый компонент и делает вторую инъекцию.

В Республике Дагестан из-за неблагоприятной эпидемической обстановки введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан, работающих в сферах услуг, перевозок и ряде других отраслей. Профилактические прививки против коронавируса нужно сделать работающим в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования.



В Крыму допустили закрытие туристического сезона при условии ухудшения ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, к такой мере придется прибегнуть, если ситуация «перевалит через катастрофическую отметку». В целом пока планов закрытия турсезона в Крыму нет.



Фото: vk.com/evpatut

Повторную вакцинацию от COVID-19 теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в Москве началась ревакцинация в домах престарелых. С 22 июля сделать повторную прививку «Спутником лайт» или «Спутником V» можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации — в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах.

Две смерти после AstraZeneca



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 192 008 050 человек, 4 127 109 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 226 820). На второй строчке — Индия (31 257 720), на третьей — Бразилия (19 473 954), на четвертой — Франция (5 973 912), на пятой — Россия (5 955 089, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (609 862). За ними следуют Бразилия (545 604), Индия (418 987), Мексика (237 207), Перу (195 243) и Россия (148 229).

В Казахстане имена злостных нарушителей карантина (лица с «красным и желтым статусами») будут публиковать в СМИ. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса. Нарушителей, посещающих места массового скопления людей, будут выявлять через приложение Ashyq. Его пользователи наделяются определенным «цветовым статусом» в зависимости от уровня их эпидемической безопасности. Граждане с «красным статусом» ограничены в передвижении. Если они находятся на амбулаторном лечении, они должны строго соблюдать режим домашней изоляции. Лица с «желтым статусом» в передвижении ограничены частично. Им можно ходить в продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, расположенные в радиусе 500 метров от места самоизоляции.

Фото pxhere.com

Турецкое посольство не подтвердило вероятность закрытия границ для иностранных путешественников из-за нового дельта-штамма коронавируса. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, на которого ссылались СМИ в подобных сообщениях ранее, не делал таких заявлений.

План второго этапа расследования происхождения коронавируса, который предложила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), содержит формулировки, которые не уважают науку. Китай не будет следовать этому плану, сообщил на пресс-конференции замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Цзэн Исинь. Представитель ведомства отметил, что вторая фаза расследования должна основываться на выводах, сделанных после первой фазы.

Государственное управление терапевтических товаров Австралии (TGA), являющееся фармрегулятором страны, подтвердило два новых случая смерти, связанных с применением вакцины Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca. Смерть двух пациентов «из-за редкого нарушения свертываемости крови» была вызвана применением вакцины компании AstraZeneca. Оба умерших пациента — 44-летний мужчина из штата Тасмания и 48-летняя женщина из штата Виктория — были вакцинированы препаратом Vaxzevria.

Фото facebook.com/POTUS

Американский президент Джо Байден в ходе общения с гражданами заявил, что пандемия переключилась на тех, кто еще не поставил антикоронавирусную вакцину. Он отметил, что среди 10 тыс. недавно умерших от коронавирусной инфекции 9950 не были вакцинированы.

Маргарита Головатенко