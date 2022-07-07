Казанский зоопарк создаст биобанк редких и исчезающих видов животных

Планы по криоконсервации клеток требуют объединенных усилий



«Реальному времени» стало известно о новом научном проекте Казанского зооботсада — биобанка редких видов животных. Воплощать эту дорогостоящую инициативу наши зоологи, недавно объявившие о готовности участвовать в программе выпуска в дикую природу краснокнижных снежных барсов, рассчитывают в содружестве с учеными из КФУ и с привлечением современного оборудования, которым располагает университет.

— Мы хотим создать биобанк редких видов животных — заняться криоконсервацией половых клеток, сперматозоидов, эмбрионов, — рассказал изданию директор зооботсада Сергей Павлов. — Оборудование, которое для этого необходимо, очень дорого стоит, сами мы это не потянем, но мы договорились с КФУ, где это оборудование есть, и есть договоренность с ними о сотрудничестве.

По словам Павлова, коллеги из зарубежных зоопарков также выразили желание сотрудничать в этом направлении с татарстанскими учеными. При этом выяснилось, что в случае удачи Казанский зоопарк значительно опередит европейские, в которых сейчас работают с биоматериалом редких животных, но ограниченно — исследуют его на предмет наличия родственных связей в парах, от которых планируется получить потомство, чтобы избежать родственных «браков», ведущих к вырождению вида.

Цель — запасти «свежую кровь» на отдаленное будущее

На вопрос, зачем в принципе замораживать для длительного хранения половые клетки, если гораздо дешевле на постоянной основе заниматься разведением редких и исчезающих видов животных в неволе, директор Казанского зооботсада ответил:

— Это работа на далекую перспективу: если через сто лет какая-то популяция окажется на грани исчезновения, начнется вырождение, то замороженные сто лет назад клетки «разбавят кровь» и популяция сможет восстановиться.



Кроме того, по его словам, наличие биобанка поможет в будущем восстановить природные популяции редких и исчезающих животных, поскольку позволит выращивать их в нужном количестве, а затем адаптировать к «дикой» жизни в природе и выпускать в естественную среду.



Инна Серова