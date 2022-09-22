В Татарстане присудили государственную премию имени Махмутова
Президент Татарстана Рустам Минниханов присудил государственную премию РТ имени М.И. Махмутова в 2022 году. Ее удостоились два человека.
Государственная премия имени М.И. Махмутова присуждена:
- доктору педагогических наук, заведующему кафедрой педагогики высшей школы Института психологии и образования КФУ Альфие Масалимовой.
- кандидату педагогических наук, директору общеобразовательной школы интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ Елене Скобельцыной.
В 2021 году государственной премии имени М.И. Махмутова в Татарстане удостоились учитель-логопед СОШ №46 им. кавалера ордена Мужества Дмитрия Бадретдинова Елена Азина и доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики обучения праву юридического факультета КФУ Елена Ибрагимова.
Государственная премия Татарстана им. Махмутова учреждена в 2017 году в целях стимулирования научной и научно-методической деятельности педагогических работников и увековечения памяти выдающегося российского ученого-педагога и востоковеда, академика Академии наук Татарстана и Российской академии образования, заслуженного деятеля науки РФ Мирзы Махмутова.
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