Сколько «стоит» диплом в Татарстане: стоит ли учиться на айтишника за 800 тысяч в год?

«Реальное время» — о ценах на востребованные вузовские специальности, возможностях попасть на «бюджет» и закате платного высшего образования

Фото: Дмитрий Резнов (realnoevremya.ru/архив)

В татарстанских вузах скоро начнется приемная кампания. Условия поступления уже известны. «Реальное время» проанализировало шансы выпускников поступить на бюджетные и платные места на пользующиеся спросом и непопулярные специальности, а также перспективы выпускников вузов на будущее. Подробности — в нашем аналитическом материале.

В какой вуз легче всего шагнуть



«Проходной порог» для поступающих в российские вузы по результатам ЕГЭ остается неизменным уже много лет — Министерство науки и образования ежегодно утверждает одно и то же минимальное количество баллов, которое необходимо набрать по общеобразовательным предметам.

Однако вузы имеют право устанавливать свой порог — выше этого минимума. И тут все зависит уже от того, каков спрос на ту или иную специальность. Тем, кому просто не повезло с баллами, остается пытаться пойти учиться бесплатно туда, где установлена самая низкая планка, а тем, кому совсем-совсем не повезло — выбирать специальности, платное обучение которым будет по карману семье.

«Проходной порог» для поступающих в российские вузы по результатам ЕГЭ остается неизменным уже много лет

Самое скромное количество баллов по итогам ЕГЭ — всего 119 — для потенциальных бюджетников в 2023 году установили в КНИТУ для сложной и востребованной на предприятиях специальности. Ненамного выше оказался проходной порог на востребованную у абитуриентов Казанского филиала Всероссийского государственного университета России — 131. А в КФУ установили низкую планку для тех, кто мечтает посвятить себя нанотехнологиям. Самый же высокий из самых низких проходных баллов — в Российском государственном университете правосудия, на специальность «Юриспруденция».

У кого «вышка» дешевле?

Вдвое-втрое меньше баллов надо набрать тем, кто готов учиться в вузах на платной основе, но тут нужно еще победить в «соревновании кошельков». Дешевле всего учеба обойдется тем, кто согласен на диплом лингвиста в области теории и методики преподавания иностранных языков и культур от Российского исламского института (РИИ): 30 тыс. рублей в год — и он в кармане. Платя 50 тысяч в год можно выучиться в Академии социального образования (АСО) на маркетолога. А 81 тыс. рублей стоит годовое обучение в Российском университете кооперации (РУК) по специальности «Бизнес-информатика» («Электронный бизнес»).

От 101 тысячи рублей в год обойдется учеба в разных вузах будущим юристам — независимо от того, будут ли они изучать гражданское или уголовное право.

Ненамного дороже стоит стать дипломированным бухгалтером. А обучение специалистов в области информатики стоит от 116 тысяч в год.

Вдвое-втрое меньше баллов надо набрать тем, кто готов учиться в вузах на платной основе, но тут нужно еще победить в «соревновании кошельков»

Между менеджером и ветеринаром — 45 тысяч



Набрав минимум баллов при сдаче ЕГЭ, изучить разные области менеджмента можно за скромные деньги (116—130 тыс. рублей в КГЭУ и КГАСУ), а можно заплатить подороже (140—160 в КНИТУ).

Политтехнологии, педагогические премудрости, экономику, логистику и статистику, туризм можно изучить за 130—140 тыс. рублей в год. Будущим фармацевтам и ветеринарам придется заплатить более 160 тыс. рублей за каждый год обучения — равно как и будущим переводчикам.

Весомая финансовая «подушка» требуется для старта будущим модельерам — обучение конструированию швейных изделий в КНИТУ стоит 177,6 тыс. рублей в год. А будущим специалистам-физкультурникам в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма(ГУФКСИТ) готовы дать специальность за 178,8 тыс. рублей в год. Еще больше — 191,1 тыс. рублей ежегодно — придется отдавать КНИТУ тем, кто хочет работать в нефтегазовой промышленности.

Ну а самый высокий ценник — у Университета Иннополис: там просят 800 тыс. рублей в год за обучение по специальности «Инженерия информационных систем».

Какой вуз выше себя ценит?

Запросы казанских вузов разнятся так же сильно, как и ценники на дипломы по разным специальностям. Тройку готовых учить за самую скромную плату составляют РИИ, АСО и РУК.

Вслед за ними идут Казанский филиал Российской международной академии туризма (РМАТ) и ИУЭП — год обучения там стоит в пределах 100 тыс. рублей. Чуть больше 100 тыс. запрашивают с «платников» Казанский филиал Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) и Казанский государственный аграрный университет (КГАУ). За ними в рейтинге идут Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) и КГАСУ — строительная академия.

В КФУ стоимость обучения зависит от специальности — некоторые можно получить за 132 тыс. рублей в год, а некоторые — за 162,5 тысячи. КНИТУ дает знания по цене 139—191 тыс. рублей в год. А самый дорогой вуз — Университет Иннополис.

«Этот рынок профессий сильно перегрет»

— Мы находимся не в реальной рыночной ситуации, а система университетского образования у нас предлагает не по принципу «то, что нужно», а по принципу «то, что можем», — ответил на вопрос «Реального времени» о перспективах абитуриентов, которые выбирают платное обучение, и вузов, которые эту образовательную услугу предлагают, заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин. — Любой региональный университет России работает по сложившимся в нем направлениям подготовки. И, к сожалению, очень мало университетов, которые готовы меняться в соответствии с требованиями времени. Поэтому в большинстве из них мы не увидим новых, прорывных специальностей — скорее это будут залакированные старые, хорошо известные. Все наши государственные вузы из советского прошлого, и это диктует условия…

По мнению Лопатина, не подталкивает к изменениям государственные вузы и тот факт, что у них есть гарантированное государственное финансирование. Он считает, что учиться за плату в ближайшее время будут только определенным специальностям — в первую очередь это касается модного и востребованного сегодня IT-сектора. Однако перспективы у таких выпускников не самые блестящие:

— Этот рынок профессий, по моему убеждению, сильно перегрет и уже начинает охлаждаться. Наличие цифровых искусственных интеллектов уже сейчас делает ненужными низкоуровневых специалистов — так называемых «джуниоров». Скоро у них зарплаты станут очень маленькими, их заменит искусственный интеллект, которому не нужно платить зарплату.

Более перспективным и востребованным у абитуриентов Андрею Лопатину представляется платное обучение медиков: врачи востребованы всегда, и эта профессия обеспечит гарантированный кусок хлеба с маслом в любые времена.

— Правда, не всегда работа врача оплачивается достойно, а полученное им образование — качественное, — заметил он.

А вот платить за обучение инженерным специальностям не всегда целесообразно, считает Лопатин:

— Несмотря на разговоры о том, как важны и нужны инженеры, зарплаты в этом секторе невысоки. И поэтому, несмотря на большое количество таких бюджетных мест, университеты так и не накрыла волна желающих пойти на эти направления.

А еще, добавил он, в российских регионах уже идет еще один важный процесс, который укоротит возможности вузов продавать модные специальности:

— Если родители видят, что в их городе успешно работает какое-то предприятие, там достойная зарплата и там требуются специалисты, они будут убеждать ребенка выбрать именно ту профессию, которая нужна на этом предприятии.

«Платная составляющая уже пошла на спад»

— Платные места — это просто приятная добавка, которая позволяет университету решать дополнительные задачи, определенные проблемы, — рассуждает Лопатин, и предрекает закат коммерческим вузам: — Эта добавка — не обязательная составляющая, и она уже пошла на убыль из-за того, что идет спад рождаемости, абитуриентов становится мало, а бюджетных мест — много, при этом покупательная способность родителей и детей снижается. А платные вузы, к сожалению, у нас так по-настоящему и не заработали.

Сейчас, говорит он, многие выпускники школ вообще не хотят сдавать ЕГЭ — они уходят в колледжи, при этом популярность среднего профессионального образования обусловлена вовсе не его востребованностью, а во многом — возможностью обойти ЕГЭ. Ну и поступить затем в вуз по результатам вступительных испытаний:

— Родители не хотят, чтобы ребенок испытывал стресс в любом случае — собирается он учиться в вузе или нет. Но те, кто пойдет в вузы, скорее всего, поступят на бюджетные места, которых, как уже было сказано, достаточно.

Абитуриентов становится мало, а бюджетных мест — много

И лишь частично Алексей Лопатин согласился с предположением, что не иссякнет поток желающих поступить хотя бы на платные места в престижные московские и питерские вузы. Он заметил, что в столицы абитуриенты едут не за качественным образованием, поскольку его можно получить и в сильных университетах на периферии, а за перспективой хорошо устроиться после получения специальности. С учетом того, что платежеспособность населения падает, а в глубинке доходы, как правило, еще ниже, чем в столицах, он предположил, что сильным выпускникам хорошие баллы ЕГЭ позволят попасть в желанное учебное заведение на бесплатное обучение, те, кто не «потянет» такие вузы по баллам, вряд ли «потянут» и платную альтернативу — по деньгам.