«Ковидный» госпиталь КФУ принял первых пациентов — в том числе преподавателей вуза

Новый госпиталь для больных COVID-19

В Казани появился еще один «ковидный» госпиталь — его организовали на базе Университетской клиники Казанского федерального университета (КФУ). Уже накануне он принял первых пациентов с COVID-19, рассказал сегодня ректор университета Ильшат Гафуров.

— Ситуация не очень спокойная, и по просьбе правительстве республики, министра здравоохранения, этот госпиталь был быстро развернут на базе нашего терапевтического корпуса в здании на улице Шмидта, — рассказал ректор.

В «стандартном режиме» госпиталь насчитывает 80 коек с возможностью расширения до 110. На сегодня там лежит 30 человек — первые пациенты поступили туда вчера после обеда.

Как следует из заявления Гафурова, госпиталь будет принимать как сотрудников университета, так и других жителей Казани. Более того — Гафуров подтвердил информацию о том, что среди пациентов госпиталяуже есть люди из преподавательского состава КФУ, которые не убереглись от коронавируса.

— Мы находимся на одной и той же территории, люди, работающие в университете, тоже болеют. Точно также, как болеют врачи, и медицинский персонал.

В госпитале есть 15 ИВЛ, идет дооснащение. аппаратами для подачи сжиженного кислорода. «Сегодня возможности не такие большие, чтобы все койки превратить в реанимационные. Но я думаю, что в течение недели этот вопрос будет решен».

Госпиталь укомплектован персоналом, заверил Гафуров, в основном из числа медработников университетской клиники. Координацию работы осуществляют в онлайн-режиме специалисты из РКБ.

И днем, и ночью

Буквально накануне Заведующая отделением профилактики Университетской клиники КФУ Лилия Мингазутдинова рассказала о работе клиники в период пандемии. По ее словам, поликлиника обслуживает более 40 тысяч прикрепленного населения, а обслуживание вызовов из-за их возросшего числа иногда продолжается до 23.00, несмотря на установленный график с 8.00 до 20.00.

С марта по октябрь количество вызовов увеличилось с 30 до 120 ежедневно, добавили в клинике. Принимают пациентов в амбулаторном порядке и в выходные дни — тех пациентов, у которых есть признаки ОРВИ или неотложные симптомы. Таких пациентов, к слову, отделяют еще на выходе в клинику и отправляют на прием ко врачу в защитном костюме.

Лина Саримова, Александр Артемьев