Майская жара побила столетний рекорд в Поволжье — что дальше?

Эксперты рассказали, сколько продлится жара в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Рекордно жаркая погода в Татарстане продержится до 20 мая, сообщил «Реальному времени» профессор, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. При этом в нашем регионе будет наблюдаться дефицит осадков и повышение атмосферного давления. Не повторится ли в республике сценарий засушливого лета 2010-го?

Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил, что жителей центральной России ждет аномальная жара. Так, максимальная температура в мае уже побила столетний рекорд. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рекордная за 100 лет жара



Во второй половине мая центральную Россию ждет экстремальная жара, предупредили в Центре погоды ФОБОС. Ведущий специалист центра Евгений Тишковец пояснил, что в этом году метеорологическое лето наступило на 2 недели раньше привычного срока.

— На фоне усиления погожего антициклона юго-восточные ветры доставят в регион очень сухой и жаркий воздух, нагретый над барханными песками Каракумов — одной из самых горячих пустынь мира. Это сулит аномальное тепло с превышением многолетней нормы как минимум на 10 градусов, — сообщил метеоролог.

С прошлой недели «среднесуточная температура воздуха впервые в этом году превысила +15, что и является критерием смены климатических сезонов», пояснил эксперт.

По мнению специалиста, наступившая неделя принесет в Центральную Россию настоящий среднеазиатский зной.

— Есть вероятность, что будет повторен или побит рекорд 124-летней давности, когда метеорологи 18 мая 1897 года зафиксировали +29,1, — утверждает Тишковец. — Так, по прогнозам ко вторнику и среде ночью в столице ожидается +12..+17, а в дневные часы воздух раскалится до +25..+30 градусов!

По мнению специалиста, наступившая неделя принесет в Центральную Россию настоящий среднеазиатский зной. Фото: Максим Платонов

Июль в мае

Профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев сообщил «Реальному времени», что жара в Татарстане продлится примерно до 20 мая.

— Сейчас республика находится на западной периферии антициклона, центр которого — уже на Урале, в районе Екатеринбурга. А, может, даже достиг Сибири, — пояснил ученый.

Кроме того, в нашу сторону движутся юго-восточные и южные потоки теплого воздуха, по своей сути являющиеся субтропическими. «Наблюдается повышение атмосферного давления, сопровождаемое ясной погодой и безветрием, — рассказал Переведенцев. — Антициклон воцарился малоподвижный и долгоживущий».

Температуру воздуха в Татарстане метеорологи считают аномальной. Сейчас она должна составлять порядка 13—14 градусов выше нуля. Однако температурный фон оказался на 8–9 градусов выше климатической нормы.

— Экстремальная погода для этого времени года, — уверен Переведенцев. — По сути дела, июльские деньки в мае. В Казань пришло раннее лето.

Татарстану грозит засуха?

Ранее в Гидрометцентре России предсказали, что в мае в Татарстане ожидается средняя месячная температура чуть выше нормы, недобор осадков. «Насчет осадков прогноз пока полностью оправдывается, — заявил метеоролог. — На данный момент их выпало в четыре раза меньше нормы.

По мнению Переведенцева, долгосрочным прогнозам погоды доверять не стоит, так как они сбываются далеко не всегда. Однако ученый не исключает такой вероятности, что Татарстан окажется под влиянием арктического воздуха и последняя декада месяца будет холодной.

— Часто случается горячий май и идущий вслед за ним прохладный июнь, — подчеркнул профессор. — Открывается Арктика, и к нам оттуда устремляются холодные воздушные массы.

При этом в мае 2019 года в республике также наблюдалась высокая температура. «В выходные у нас была главная жара — до 32 градусов», — сообщил метеоролог.

Метеоролог уверен, что урожаю в Татарстане ничего не угрожает. Фото: tatarstan.ru

Переведенцев уверен, что урожаю республики ничто не угрожает. Во-первых, минувшая зима отметилась обилием снега. Во-вторых, в апреле выпало более 60% месячной нормы осадков.

— Запасы влаги в почве есть, этого достаточно, — считает профессор. — Тепла очень много. Растительность бурно развивается.

Однако ученый напомнил, что вплоть до 7 июня могут быть даже заморозки. «Главное, чтобы не было неустойчивой погоды, — подчеркнул Переведенцев. — В этом случае возникнет реальная опасность столкнуться со шквалом, ураганом или смерчем. Но будем надеяться на лучшее».