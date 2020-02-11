«Людям нужно объяснить, что это не МСЗ, а комплекс по переработке отходов»

В дискуссионном клубе «Волга» обсудили проблемы экологии и взаимодействия общества, бизнеса и власти в их решении

Фото: Илья Репин

Темой первого в этом году заседания экспертного клуба «Волга» в Казани стала экология. Специалисты пытались прийти к общему знаменателю в вопросах взаимоотношений человека и окружающей среды. Дискуссия, которая свелась, главным образом, к злободневной проблеме обращения с отходами, продлилась почти 2 часа. Теоретики и практики обсуждали причины экологических протестов и взаимодействие общества, бизнеса и власти в решении мусорной проблемы. За беседой следил корреспондент «Реального времени», подробности — в нашем репортаже.

Почему экологическая повестка «вывела» людей на улицы?

«Экологическая ответственность: личное дело каждого или ответственность государства?», — звучала тема заседания клуба. Впрочем, эксперты быстро раскусили провокацию, заменив разделительный союз «или» на соединительный «и»: окружающая среда принадлежит всем, а значит, и ответственность за нее — общая. Правда, осознают это не все. По словам зампредседателя комитета по экологии «Деловой России» Натальи Беляевой, человек не существует отдельно от государства, но в экологических вопросах позиция человека нередко иждивенческая.

— Человек задается вопросом: а я тут при чем, пусть мне за мои деньги налогоплательщика вынут и положат хорошую услугу. Но что мы сами делаем для того, чтобы что-то менялось? — обратилась к залу Беляева.

Председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов напомнил, что в вопросах экологии, помимо общества и государства, есть еще один важный интересант: бизнес. Именно на него россияне, согласно соцопросам, склонны пенять за экологические проблемы.

Рашид Исмаилов напомнил, что в вопросах экологии, помимо общества и государства, есть еще один важный интересант: бизнес

Между тем модератора дискуссии, декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонида Толчинского волновал вопрос, как получилось, что такая некогда узкоотраслевая тема как экология в какой-то момент стала центральной в политической повестке? Мол, ни проблемы в здравоохранении, ни неурядицы в образовании, ни что-либо еще не смогло вывести россиян на улицы. А экология — смогла.

— Мы живем в той действительности, в которой живем. У нас стало образовываться очень много упаковки, быстро развивается индустрия доставки, мы привыкли менять сотовые телефоны так часто, как выходят новые модели, — попыталась найти объяснение Наталья Беляева.

Рашид Исмаилов полагает, что выйти на улицы россиян заставило недоверие к властям, самими же властями, во многом, спровоцированное.

— Когда люди стали понимать, что от государственной политики в области экологии зависит, чем они дышат, какую воду пьют и какая ситуация будет с отходами, возник запрос на участие в экологической политике, в ее реализации. Возник конфликт. Есть регионы, это не относится к Татарстану, где чиновники считают, что госполитика в области экологии — это исключительно их дело. И если люди хотят участвовать, смотреть отчеты, узнавать, на что расходуются деньги, формируется конфликт, из которого не все органы власти смогли достойно выйти, не выстроили правильно каналы коммуникации с населением, — рассуждает Рашид Исмаилов. — Отсюда и недоверие со стороны людей к власти и бизнесу, который, по мнению общества, находится в сговоре с властью. Из этого кризиса должен быть выход, нужен новый формат взаимодействия общества власти и бизнеса. Надо все переосмысливать. Если раньше было достаточно экологического общественного совета, состоящего из экспертов, то теперь этого мало.

По мнению Баширова, нынешнее состояние окружающей среды таково, что хуже — уже не будет, и все действия, направленные на попытки исправить ситуацию, приведут к улучшению

«Хуже уже не будет»

Президент Национальной «GR-лиги» Марат Баширов в своем выступлении напомнил, как сильно в результате череды промышленных революций возросло негативное влияние человека на природу. В науке даже возникло целое направление — экологическая психология, изучающая особенности взаимоотношений человека с окружающей средой и влияние экологических изменений на людей. К примеру, во многих регионах (в качестве примера Баширов привел Челябинскую область) экологически неблагополучная среда становится фактором отрицательной миграции: люди стремятся уехать оттуда, где им приходится дышать несвежим воздухом и пить загрязненную воду.

Баширов выделил три вида экологического сознания человека: архаичный (характерный для первобытного общества, когда люди жили в гармонии с природой), антропоцентричный (характерен для нашего времени, когда человек считает, что он вправе всячески эксплуатировать природу), и экоцентричный (то, к чему мы должны стремиться: бережное отношение человека к окружающей среде).

По мнению Баширова, нынешнее состояние окружающей среды таково, что хуже — уже не будет, и все действия, направленные на попытки исправить ситуацию, приведут к улучшению. Но процесс это не быстрый.

— У нас промышленность 70 лет загрязняла окружающую среду. За 1-2 года это не исправить. Но это нужно объяснять людям. Я сегодня услышал, что в Татарстане люди возмущаются по поводу строительства мусоросжигательного завода. Им нужно объяснить, что это не мусоросжигательный завод, а комплекс по переработке отходов, где все, что туда привозят, сначала будет сортироваться, — говорит Баширов. — Должны быть подвижники, которые людям будут объяснять подобные вещи, должны быть площадки, где они обсуждаются. И власти должны поддерживать эти площадки.

По мнению Атласова, сортировку мусора с выделением из него фракций, пригодных для вторичного использования, лучше предоставить другим хозяйствующим субъектам, а не обременять этой функцией регоператоров

Регоператор, сортирующий отходы — как пекарь, выращивающий пшеницу

Первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов добавил, что в людях необходимо (желательно, с раннего детства) воспитывать экологическую осознанность, но пока, как показывает практика, дела с воспитанием обстоят не лучшим образом. По словам Газизова, люди нередко наблюдают в собственных дворах, как рассортированный жителями мусор у них на глазах вываливают в один мусоровоз, отбивая всякую охоту впредь заниматься сортировкой.

Тему сортировки раскрыл депутат Госсовета РТ Николай Атласов. Он сравнил регоператоров, вынужденных заниматься сортировкой отходов, с пекарем, которому приходится самостоятельно выращивать пшеницу. По мнению Атласова, сортировку мусора с выделением из него фракций, пригодных для вторичного использования, лучше предоставить другим хозяйствующим субъектам, а не обременять этой функцией регоператоров.

— Я сам переработчик, мы в Набережных Челнах еще 5 лет назад начали этим заниматься. Сейчас у нас 150 точек, мы сами собираем вторсырье, ни с кого не требуя денег, — напомнил Атласов. — И нам это выгодно. Так зачем заставлять заниматься этим регоператоров, которым это не нужно?

Еще одна участница дискуссии — Гузелия из сообщества «Экологичная Казань» — рассказала о своем, основанном на практике, видении решения части нынешних проблем, связанных с мусором. По мнению активистки, говорить следует не только об обращении с уже существующими отходами, но и о снижении их количества еще на этапе образования.

— В сентябре мы провели субботник на озере Средний Кабан и проанализировали состав отходов. Большую часть составляет одноразовая посуда. Так почему бы не ограничить ее реализацию? — обратилась Гузелия к собравшимся. — Что касается недоверия людей к властям в вопросах экологии, то во многом оно связано с недостатком информации. Нужно больше показывать, что происходит с отходами после того, как они попадают в контейнер. Как их сортируют и перерабатывают. Многие приходят к нам и спрашивают, что делать с тем или иным видом отходов, например, со старыми шинами. То есть у людей есть запрос на это, но не хватает информации, готовых алгоритмов.

Завершать дискуссию доверили министру экологии Татарстана Александру Шадрикову, который в свойственной для себя интеллигентной манере напомнил, что понятие экологии не ограничивается одним только мусором, а также заверил, что его ведомство готово обсуждать с экоактивистами любые их конструктивные идеи и предложения, а лучшие из них — брать в работу.

1 / 31 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин