«Людям нужно объяснить, что это не МСЗ, а комплекс по переработке отходов»
В дискуссионном клубе «Волга» обсудили проблемы экологии и взаимодействия общества, бизнеса и власти в их решении
Темой первого в этом году заседания экспертного клуба «Волга» в Казани стала экология. Специалисты пытались прийти к общему знаменателю в вопросах взаимоотношений человека и окружающей среды. Дискуссия, которая свелась, главным образом, к злободневной проблеме обращения с отходами, продлилась почти 2 часа. Теоретики и практики обсуждали причины экологических протестов и взаимодействие общества, бизнеса и власти в решении мусорной проблемы. За беседой следил корреспондент «Реального времени», подробности — в нашем репортаже.
Почему экологическая повестка «вывела» людей на улицы?
«Экологическая ответственность: личное дело каждого или ответственность государства?», — звучала тема заседания клуба. Впрочем, эксперты быстро раскусили провокацию, заменив разделительный союз «или» на соединительный «и»: окружающая среда принадлежит всем, а значит, и ответственность за нее — общая. Правда, осознают это не все. По словам зампредседателя комитета по экологии «Деловой России» Натальи Беляевой, человек не существует отдельно от государства, но в экологических вопросах позиция человека нередко иждивенческая.
— Человек задается вопросом: а я тут при чем, пусть мне за мои деньги налогоплательщика вынут и положат хорошую услугу. Но что мы сами делаем для того, чтобы что-то менялось? — обратилась к залу Беляева.
Председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов напомнил, что в вопросах экологии, помимо общества и государства, есть еще один важный интересант: бизнес. Именно на него россияне, согласно соцопросам, склонны пенять за экологические проблемы.
Между тем модератора дискуссии, декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонида Толчинского волновал вопрос, как получилось, что такая некогда узкоотраслевая тема как экология в какой-то момент стала центральной в политической повестке? Мол, ни проблемы в здравоохранении, ни неурядицы в образовании, ни что-либо еще не смогло вывести россиян на улицы. А экология — смогла.
— Мы живем в той действительности, в которой живем. У нас стало образовываться очень много упаковки, быстро развивается индустрия доставки, мы привыкли менять сотовые телефоны так часто, как выходят новые модели, — попыталась найти объяснение Наталья Беляева.
Рашид Исмаилов полагает, что выйти на улицы россиян заставило недоверие к властям, самими же властями, во многом, спровоцированное.
— Когда люди стали понимать, что от государственной политики в области экологии зависит, чем они дышат, какую воду пьют и какая ситуация будет с отходами, возник запрос на участие в экологической политике, в ее реализации. Возник конфликт. Есть регионы, это не относится к Татарстану, где чиновники считают, что госполитика в области экологии — это исключительно их дело. И если люди хотят участвовать, смотреть отчеты, узнавать, на что расходуются деньги, формируется конфликт, из которого не все органы власти смогли достойно выйти, не выстроили правильно каналы коммуникации с населением, — рассуждает Рашид Исмаилов. — Отсюда и недоверие со стороны людей к власти и бизнесу, который, по мнению общества, находится в сговоре с властью. Из этого кризиса должен быть выход, нужен новый формат взаимодействия общества власти и бизнеса. Надо все переосмысливать. Если раньше было достаточно экологического общественного совета, состоящего из экспертов, то теперь этого мало.
«Хуже уже не будет»
Президент Национальной «GR-лиги» Марат Баширов в своем выступлении напомнил, как сильно в результате череды промышленных революций возросло негативное влияние человека на природу. В науке даже возникло целое направление — экологическая психология, изучающая особенности взаимоотношений человека с окружающей средой и влияние экологических изменений на людей. К примеру, во многих регионах (в качестве примера Баширов привел Челябинскую область) экологически неблагополучная среда становится фактором отрицательной миграции: люди стремятся уехать оттуда, где им приходится дышать несвежим воздухом и пить загрязненную воду.
Баширов выделил три вида экологического сознания человека: архаичный (характерный для первобытного общества, когда люди жили в гармонии с природой), антропоцентричный (характерен для нашего времени, когда человек считает, что он вправе всячески эксплуатировать природу), и экоцентричный (то, к чему мы должны стремиться: бережное отношение человека к окружающей среде).
По мнению Баширова, нынешнее состояние окружающей среды таково, что хуже — уже не будет, и все действия, направленные на попытки исправить ситуацию, приведут к улучшению. Но процесс это не быстрый.
— У нас промышленность 70 лет загрязняла окружающую среду. За 1-2 года это не исправить. Но это нужно объяснять людям. Я сегодня услышал, что в Татарстане люди возмущаются по поводу строительства мусоросжигательного завода. Им нужно объяснить, что это не мусоросжигательный завод, а комплекс по переработке отходов, где все, что туда привозят, сначала будет сортироваться, — говорит Баширов. — Должны быть подвижники, которые людям будут объяснять подобные вещи, должны быть площадки, где они обсуждаются. И власти должны поддерживать эти площадки.
Регоператор, сортирующий отходы — как пекарь, выращивающий пшеницу
Первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов добавил, что в людях необходимо (желательно, с раннего детства) воспитывать экологическую осознанность, но пока, как показывает практика, дела с воспитанием обстоят не лучшим образом. По словам Газизова, люди нередко наблюдают в собственных дворах, как рассортированный жителями мусор у них на глазах вываливают в один мусоровоз, отбивая всякую охоту впредь заниматься сортировкой.
Тему сортировки раскрыл депутат Госсовета РТ Николай Атласов. Он сравнил регоператоров, вынужденных заниматься сортировкой отходов, с пекарем, которому приходится самостоятельно выращивать пшеницу. По мнению Атласова, сортировку мусора с выделением из него фракций, пригодных для вторичного использования, лучше предоставить другим хозяйствующим субъектам, а не обременять этой функцией регоператоров.
— Я сам переработчик, мы в Набережных Челнах еще 5 лет назад начали этим заниматься. Сейчас у нас 150 точек, мы сами собираем вторсырье, ни с кого не требуя денег, — напомнил Атласов. — И нам это выгодно. Так зачем заставлять заниматься этим регоператоров, которым это не нужно?
Еще одна участница дискуссии — Гузелия из сообщества «Экологичная Казань» — рассказала о своем, основанном на практике, видении решения части нынешних проблем, связанных с мусором. По мнению активистки, говорить следует не только об обращении с уже существующими отходами, но и о снижении их количества еще на этапе образования.
— В сентябре мы провели субботник на озере Средний Кабан и проанализировали состав отходов. Большую часть составляет одноразовая посуда. Так почему бы не ограничить ее реализацию? — обратилась Гузелия к собравшимся. — Что касается недоверия людей к властям в вопросах экологии, то во многом оно связано с недостатком информации. Нужно больше показывать, что происходит с отходами после того, как они попадают в контейнер. Как их сортируют и перерабатывают. Многие приходят к нам и спрашивают, что делать с тем или иным видом отходов, например, со старыми шинами. То есть у людей есть запрос на это, но не хватает информации, готовых алгоритмов.
Завершать дискуссию доверили министру экологии Татарстана Александру Шадрикову, который в свойственной для себя интеллигентной манере напомнил, что понятие экологии не ограничивается одним только мусором, а также заверил, что его ведомство готово обсуждать с экоактивистами любые их конструктивные идеи и предложения, а лучшие из них — брать в работу.
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