Вузы Казани — 2024: что мешает техническому образованию в Татарстане стать элитарным
На технические специальности, необходимые работодателю, можно поступить за большие деньги или успехи в ЕГЭ
Абитуриент с двумя «двойками» и одной едва натянутой «тройкой» за ЕГЭ в 2024 году спокойно может претендовать на платное обучение в Казанском аграрном университете по техническим специальностям «Прикладная информатика» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». О том, как пал проходной балл для поступающих в вузы Казани с целью получить традиционно сложные, требующие хорошего знания точных наук профессии, где больше всего подорожало высшее техническое образование и кто из будущих «технарей» наверняка не ошибется при выборе профессии — в очередном материале «Реального времени» о приемной кампании.
Что нам стоит дом построить?
Самой труднодоступной для желающих учиться на бюджетном отделении, но вполне доступной для тех, кто готов платить, стала в нынешнюю приемную кампанию специальность «Архитектура» в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. Чтобы пройти на одно из 46 бюджетных мест, претенденту надо набрать 400 баллов как сумму результатов двух ЕГЭ (математика и русский язык), вступительных экзаменов и баллов за индивидуальные достижения. Платных мест по этой специальности предусмотрено 150, а минимальный проходной балл для тех, кто готов заплатить 162 тыс. рублей за обучение на первом курсе — всего лишь 114.
Второе место по сложности поступления на «бюджет» занял тоже КГАСУ со специальностью «Градостроительство». Для того, чтобы поступить на одно из 18 бюджетных мест, надо набрать 371 балл, но со 114 баллами можно претендовать на платное обучение по той же цене, что и на архитектора.
Третье же место в этой системе классификации разделили КФУ (специальность «Информационные системы и технологии») и КНИТУ-КАИ («Программная инженерия»). 269 баллов по итогам трех ЕГЭ, то есть три очень крепкие «пятерки» надо иметь, чтобы поступить туда бесплатно. Впрочем, с тремя полученными, как говорится, на минималках «тройками» (109 баллов) и 235 тыс. рублей в кармане можно легко поступить на «Информационные системы и технологии» в КФУ, а с относительно крепкими «тройками» (138 баллов) и 172 тыс. рублей — на «Программную инженерию» в КНИТУ-КАИ.
За ценой не постояли?
Стоимость платного обучения на инженерные и технические специальности, в отличие от стоимости обучения гуманитариев, выросла с 2023 года в казанских вузах незначительно: на 4—25%. Рекордсменом стал КФУ, где специальность «Информационная безопасность» подорожала на 25,7%, «Программная инженерия» — на 21,6%, а «Информационные системы и технологии» — на 15,8%.
В КГЭУ технические специальности подорожали на 18—20%, больше всего подскочила стоимость обучения по специальности «Прикладная математика». На 4,5—10% выросли цены на обучение инженеров в КНИТУ, на 9,5—10,1 в КГАСУ, на 4,3—5% в КГАУ. А самым скромным оказался КНИТУ-КАИ, где рост цен за год составил 2,7—4,8%.
Рекорды доступности
Самыми доступными с точки зрения проходных баллов на бюджет стали специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в КГАУ (110 баллов), а также «Электроэнергетика и электротехника» (122 балла) и «Теплоэнергетика и теплотехника» (124 балла) в Казанском государственном энергоуниверситете. Эти же два вуза поставили своего рода рекорд доступности платного обучения: набрав всего 85 баллов и 120 тыс. рублей, можно поступить в КГАУ на специальности «Прикладная информатика» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Со 103 баллами и 163 тыс. рублей абитуриентов примут на «Прикладную информатику» в КГЭУ, со 109 баллами на аналогичные специальности в КФУ (при наличии 190—235 тыс. рублей), со 109 баллами и суммой от 188 до 228 тыс. рублей — в КНИТУ.
А управленцем в ЖКХ в КГАСУ можно стать бесплатно, набрав на ЕГЭ 237 баллов по трем предметам (три «пятерки с минусом»), либо заплатив за первый курс 142 тыс. рублей и преодолев планку всего лишь в 109 баллов.
Пересчет баллов в рубли
25 июня на брифинге, посвященном приемной кампании в татарстанские вузы ректор некогда суперпрестижного и недоступного для слабых выпускников КФУ Ленар Сафин сообщил, что с прошлого года университет привлекает к себе выпускников-отличников весомыми денежными суммами:
Денежные выплаты за выбор вуза предусмотрены также для победителей олимпиад (300 тыс. и 150 тыс. рублей).
Ректор КНИТУ Юрий Казаков подчеркнул, что его вуз выбрал стратегию повышения качества образования, и добавил, что ради этого контрольные цифры приема по бакалавриату и специалитету были снижены:
О серьезной конкурентной борьбе за абитуриентов между техническими вузами России, которая ожидается в эту приемную кампанию напомнил ректор КГАСУ Рашит Низамов и добавил, что у университета есть хорошие предпосылки к тому. Чтобы в ней не проиграть. Не без гордости он подчеркнул:
В цене — IT и нано
Практически все вузы Казани принимают абитуриентов на специальности, относящиеся к сфере IT, и входящие сегодня в группу наиболее востребованных. Проходная планка на бюджет отличается в них незначительно: чтобы поступить на бюджет в КФУ мечтающим стать айтишниками надо набрать от 166 до 269 баллов, в КНИТУ-КАИ — от 248 до 269 баллов, в КНИТУ — 209-217, в КГЭУ — 225-239.
Биться за эти профессии сегодняшним абитуриентам определенно стоит: согласно результатам аналитического исследования «Обеспеченность экономики кадрами: о важнейших структурных дисбалансах», опубликованного Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в ближайшее время прогнозируется острый дефицит таких специалистов. Прогнозный спрос для этой группы специальностей, по мнению экспертов центра, будет удовлетворен не более чем на 45%.
Тем, кто хочет связать профессиональную деятельность с нанотехнологиями и наноматериалами, безработица также не грозит: спрос на этих специалистов будет удовлетворен максимум на 60%. И перед абитуриентами, выбравшими популярное направление «Информатика и вычислительная техника» также рисуются неплохие перспективы: спрос на них будет удовлетворен на 80%.
А вот избыток специалистов в области химических технологий, электро- и теплоэнергетики и ряда других технических специальностей наблюдается уже сегодня — выпускников, претендующих на одно рабочее место там уже сегодня в 1,5—2,9 раза больше, чем требуется.
Откуда отсев в 50%
Есть и еще одна серьезная проблема, которая связана с качеством обучения в школе, считают эксперты: чтобы поступить на «хорошую» техническую специальность, нужны баллы ЕГЭ, а чтобы учиться и впоследствии состояться в выбранной профессии, нужны реальные знания в области точных наук и умение их применять.
В результате, делает он вывод, получается, что выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию, результаты которого принимают вузы при поступлении на технические специальности, а потом им надо как-то учиться.
— Такая ситуация сложилась по всей стране, во всех регионах, — подчеркнул Лопатин. — И это произошло не сейчас, хотя еще 10 лет назад соотношение было другим — больше выпускников сдавали физику, математику и значительно меньше — информатику и обществознание. Сейчас дети не «не хотят», они не могут идти на инженерные специальности, и они в этом не виноваты, ведь если ты айтишник, тебе нужна не информатика, а физика.
А к чему ведет этот тренд, наглядно показано в исследовании консалтинговой компании «Яков и Партнеры», выполненном на основе мониторинга трудоустройства выпускников. По данным экспертов, лишь половина поступивших в вузы на IT-специальности на бюджет успешно заканчивают бакалавриат, среди поступивших на платной основе доля таких значительно меньше. Утешением может служить тот факт, что уровень трудоустройства IТ-выпускников выше, чем в среднем по другим специальностям, а к получению диплома 38% из них бывают уже трудоустроены.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.