Вузы Казани — 2024: что мешает техническому образованию в Татарстане стать элитарным

На технические специальности, необходимые работодателю, можно поступить за большие деньги или успехи в ЕГЭ

Фото: Евгений Федоров

Абитуриент с двумя «двойками» и одной едва натянутой «тройкой» за ЕГЭ в 2024 году спокойно может претендовать на платное обучение в Казанском аграрном университете по техническим специальностям «Прикладная информатика» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». О том, как пал проходной балл для поступающих в вузы Казани с целью получить традиционно сложные, требующие хорошего знания точных наук профессии, где больше всего подорожало высшее техническое образование и кто из будущих «технарей» наверняка не ошибется при выборе профессии — в очередном материале «Реального времени» о приемной кампании.

Что нам стоит дом построить?



Самой труднодоступной для желающих учиться на бюджетном отделении, но вполне доступной для тех, кто готов платить, стала в нынешнюю приемную кампанию специальность «Архитектура» в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. Чтобы пройти на одно из 46 бюджетных мест, претенденту надо набрать 400 баллов как сумму результатов двух ЕГЭ (математика и русский язык), вступительных экзаменов и баллов за индивидуальные достижения. Платных мест по этой специальности предусмотрено 150, а минимальный проходной балл для тех, кто готов заплатить 162 тыс. рублей за обучение на первом курсе — всего лишь 114.

Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб., очное стоимость в 2023 году, тыс. руб., очное в тыс. руб. в % КГАСУ Архитектура 46 400 150 114 162 148 14 9,5 Градостроительство 18 371 30 114 162 148 14 9,5 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 2 237 125 109 142 129 13 10,1 Землеустройство и кадастры 6 166 45 118 155 142 13 9,2 Информационные системы и технологии 75 192 15 118 162 148 14 9,5 Строительство 366 177 420 118 162 148 14 9,5 Теплоэнергетика и теплотехника 20 170 15 118 162 148 14 9,5 Технология транспортных процессов 9 188 20 118 162 148 14 9,5

С тремя полученными, как говорится, на минималках «тройками» (109 баллов) и 235 тыс. рублей в кармане можно легко поступить на «Информационные системы и технологии» в КФУ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второе место по сложности поступления на «бюджет» занял тоже КГАСУ со специальностью «Градостроительство». Для того, чтобы поступить на одно из 18 бюджетных мест, надо набрать 371 балл, но со 114 баллами можно претендовать на платное обучение по той же цене, что и на архитектора.

Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб., очное стоимость в 2023 году, тыс. руб., очное в тыс. руб. в % КФУ Геодезия и дистанционное зондирование 30 174 2 118 215 195 20 10,3 Землеустройство и кадастры 25 167 2 118 215 195 20 10,3 Информационная безопасность 59 166 43 109 215 171 44 25,7 Информационные системы и технологии 42 269 40 109 235 203 32 15,8 Математика 50 187 10 118 150 140 10 7,1 Математика и компьютерные науки 60 226 10 118 150 140 10 7,1 Механика и математическое моделирование 50 190 10 118 150 140 10 7,1 Мехатроника и робототехника нет - 20 118 215 нет данных - - Нанотехнологии и микросистемная техника 25 186 1 118 230 220 10 4,5 Нефтегазовое дело 70 164 40 118 225 195 30 15,4 Прикладная математика 50 175 5 109 210 184 26 14,1 Прикладная математика и информатика 71 196 20 109 190 165 25 15,2 Программная инженерия 135 223 195 123 231 190 41 21,6 Радиофизика 40 167 1 118 175 159 16 10,1 Физика 50 131 2 118 175 159 16 10,1 Фундаментальная и прикладная химия 75 233 5 118 175 159 16 10,1 Фундаментальная информатика и информационные технологии 25 244 35 109 215 203 12 5,9 Химия 75 185 5 118 175 159 16 10,1

Третье же место в этой системе классификации разделили КФУ (специальность «Информационные системы и технологии») и КНИТУ-КАИ («Программная инженерия»). 269 баллов по итогам трех ЕГЭ, то есть три очень крепкие «пятерки» надо иметь, чтобы поступить туда бесплатно. Впрочем, с тремя полученными, как говорится, на минималках «тройками» (109 баллов) и 235 тыс. рублей в кармане можно легко поступить на «Информационные системы и технологии» в КФУ, а с относительно крепкими «тройками» (138 баллов) и 172 тыс. рублей — на «Программную инженерию» в КНИТУ-КАИ.

Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб., очное стоимость в 2023 году, тыс. руб., очное в тыс. руб. в % КНИТУ — КАИ Авиастроение 85 231 20 139 190 185 5 2,7 Двигатели летательных аппаратов 25 205 10 148 190 185 5 2,7 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 92 212 5 131 155 148 7 4,7 Информатика и вычислительная техника 170 248 80 159 172 165 7 4,2 Информационная безопасность 40 253 20 183 172 165 7 4,2 Информационные системы и технологии 75 259 135 132 172 165 7 4,2 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 15 187 5 143 185 180 5 2,8 Лазерная техника и лазерные технологии 25 208 5 118 155 148 7 4,7 Материаловедение и технологии материалов 38 173 5 118 155 148 7 4,7 Машиностроение 25 198 55 128 155 148 7 4,7 Наноинженерия 28 182 5 118 189 180 9 5,0 Оптотехника 16 160 5 118 155 148 7 4,7 Приборостроение 22 188 5 118 155 148 7 4,7 Прикладная информатика 35 248 20 166 173 165 8 4,8 Прикладная математика и информатика 25 252 15 173 155 150 5 3,3 Программная инженерия 30 269 90 138 172 165 7 4,2 Радиотехника 84 175 5 118 154 148 6 4,1 Теплоэнергетика и теплотехника 25 165 5 118 154 148 6 4,1 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 18 220 65 137 190 185 5 2,7 Электроника и наноэлектроника 25 177 5 118 155 148 7 4,7 Электроэнергетика и электротехника 61 159 5 138 155 148 7 4,7 Энергетическое машиностроение 34 169 23 118 155 148 7 4,7

За ценой не постояли?

Стоимость платного обучения на инженерные и технические специальности, в отличие от стоимости обучения гуманитариев, выросла с 2023 года в казанских вузах незначительно: на 4—25%. Рекордсменом стал КФУ, где специальность «Информационная безопасность» подорожала на 25,7%, «Программная инженерия» — на 21,6%, а «Информационные системы и технологии» — на 15,8%.



В КГЭУ технические специальности подорожали на 18—20%, больше всего подскочила стоимость обучения по специальности «Прикладная математика». На 4,5—10% выросли цены на обучение инженеров в КНИТУ, на 9,5—10,1 в КГАСУ, на 4,3—5% в КГАУ. А самым скромным оказался КНИТУ-КАИ, где рост цен за год составил 2,7—4,8%.

Рекорды доступности



Самыми доступными с точки зрения проходных баллов на бюджет стали специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в КГАУ (110 баллов), а также «Электроэнергетика и электротехника» (122 балла) и «Теплоэнергетика и теплотехника» (124 балла) в Казанском государственном энергоуниверситете. Эти же два вуза поставили своего рода рекорд доступности платного обучения: набрав всего 85 баллов и 120 тыс. рублей, можно поступить в КГАУ на специальности «Прикладная информатика» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб., очное стоимость в 2023 году, тыс. руб., очное в тыс. руб.. в % КГЭУ Автоматизация технологических процессов и производств 60 209 110 120 163 138 25 18,1 Информатика и вычислительная техника 120 239 105 146 163 138 25 18,1 Мехатроника и робототехника 51 221 5 159 163 138 25 18,1 Прикладная информатика 75 233 45 103 163 138 25 18,1 Прикладная математика 74 225 15 202 144 120 24 20,0 Теплоэнергетика и теплотехника 306 124 75 120 163 138 25 18,1 Электроника и наноэлектроника 134 157 5 109 163 138 25 18,1 Электроэнергетика и электротехника 497 122 275 120 163 138 25 18,1 Энергетическое машиностроение 20 146 5 109 163 138 25 18,1

Со 103 баллами и 163 тыс. рублей абитуриентов примут на «Прикладную информатику» в КГЭУ, со 109 баллами на аналогичные специальности в КФУ (при наличии 190—235 тыс. рублей), со 109 баллами и суммой от 188 до 228 тыс. рублей — в КНИТУ.

Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб., очное стоимость в 2023 году, тыс. руб., очное в тыс. руб. в % КНИТУ Информатика и вычислительная техника 47 197 34 127 180 166 14 8,4 Информационная безопасность 65 217 2 139 182 166 16 9,6 Информационные системы и технологии 70 215 26 118 180 166 14 8,4 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 36 207 3 188 161 146 15 10,3 Материаловедение и технологии материалов 101 129 2 109 187 170 17 10,0 Мехатроника и робототехника 30 141 2 109 187 170 17 10,0 Наноинженерия 36 177 нет - 228 207 21 10,1 Нефтегазовое дело 52 206 15 109 211 202 9 4,5 Прикладная математика и информатика 36 209 7 136 158 144 14 9,7 Строительство 25 178 3 109 186 170 16 9,4 Теплоэнергетика и теплотехника 17 150 1 109 187 170 17 10,0 Технологические машины и оборудование 174 130 24 121 187 170 17 10,0 Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 45 138 нет - 187 170 17 10,0 Химическая технология 385 121 111 120 182 166 16 9,6 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 25 139 1 109 228 208 20 9,6 Электроэнергетика и электротехника 25 144 6 131 187 170 17 10,0

А управленцем в ЖКХ в КГАСУ можно стать бесплатно, набрав на ЕГЭ 237 баллов по трем предметам (три «пятерки с минусом»), либо заплатив за первый курс 142 тыс. рублей и преодолев планку всего лишь в 109 баллов.

Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб., очное стоимость в 2023 году, тыс. руб., очное в тыс. руб. в % КГАУ Землеустройство и кадастры 40 148 50 102 106 101 5 5,0 Прикладная информатика 25 нет данных 30 85 120 115 5 4,3 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 25 110 27 149 120 115 5 4,3 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 36 нет данных 17 85 120 115 5 4,3

Пересчет баллов в рубли

25 июня на брифинге, посвященном приемной кампании в татарстанские вузы ректор некогда суперпрестижного и недоступного для слабых выпускников КФУ Ленар Сафин сообщил, что с прошлого года университет привлекает к себе выпускников-отличников весомыми денежными суммами:

— Мы продолжаем мотивацию ребят-высокобалльников… С прошлого года мы единовременно будем выплачивать стобалльникам по 100 тысяч рублей. двухсотбалльникам — по 200 тысяч, трехсотбалльникам — по 300 тысяч.

Денежные выплаты за выбор вуза предусмотрены также для победителей олимпиад (300 тыс. и 150 тыс. рублей).



Ректор КНИТУ Юрий Казаков подчеркнул, что его вуз выбрал стратегию повышения качества образования, и добавил, что ради этого контрольные цифры приема по бакалавриату и специалитету были снижены:

— Моя задача как руководителя университета — сделать химико-технологическое образование в нем элитарным.

О серьезной конкурентной борьбе за абитуриентов между техническими вузами России, которая ожидается в эту приемную кампанию напомнил ректор КГАСУ Рашит Низамов и добавил, что у университета есть хорошие предпосылки к тому. Чтобы в ней не проиграть. Не без гордости он подчеркнул:



— Мы не стимулируем поступающих финансово, исходя из того, что любовь должна быть искренней.

В цене — IT и нано



Практически все вузы Казани принимают абитуриентов на специальности, относящиеся к сфере IT, и входящие сегодня в группу наиболее востребованных. Проходная планка на бюджет отличается в них незначительно: чтобы поступить на бюджет в КФУ мечтающим стать айтишниками надо набрать от 166 до 269 баллов, в КНИТУ-КАИ — от 248 до 269 баллов, в КНИТУ — 209-217, в КГЭУ — 225-239.

Биться за эти профессии сегодняшним абитуриентам определенно стоит: согласно результатам аналитического исследования «Обеспеченность экономики кадрами: о важнейших структурных дисбалансах», опубликованного Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в ближайшее время прогнозируется острый дефицит таких специалистов. Прогнозный спрос для этой группы специальностей, по мнению экспертов центра, будет удовлетворен не более чем на 45%.

Практически все вузы Казани принимают абитуриентов на специальности, относящиеся к сфере IT и входящие сегодня в группу наиболее востребованных. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем, кто хочет связать профессиональную деятельность с нанотехнологиями и наноматериалами, безработица также не грозит: спрос на этих специалистов будет удовлетворен максимум на 60%. И перед абитуриентами, выбравшими популярное направление «Информатика и вычислительная техника» также рисуются неплохие перспективы: спрос на них будет удовлетворен на 80%.

А вот избыток специалистов в области химических технологий, электро- и теплоэнергетики и ряда других технических специальностей наблюдается уже сегодня — выпускников, претендующих на одно рабочее место там уже сегодня в 1,5—2,9 раза больше, чем требуется.

Откуда отсев в 50%

Есть и еще одна серьезная проблема, которая связана с качеством обучения в школе, считают эксперты: чтобы поступить на «хорошую» техническую специальность, нужны баллы ЕГЭ, а чтобы учиться и впоследствии состояться в выбранной профессии, нужны реальные знания в области точных наук и умение их применять.

— К сожалению, в школе не хватает учителей по естественно-научным дисциплинам, — говорит заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин. — Это проблема. А если, с одной стороны, у государства не получается эту ситуацию изменить, а с другой ребята хотят поступить в вуз, некорректно запрещать вузам ставить им барьеры.

В результате, делает он вывод, получается, что выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию, результаты которого принимают вузы при поступлении на технические специальности, а потом им надо как-то учиться.



— Такая ситуация сложилась по всей стране, во всех регионах, — подчеркнул Лопатин. — И это произошло не сейчас, хотя еще 10 лет назад соотношение было другим — больше выпускников сдавали физику, математику и значительно меньше — информатику и обществознание. Сейчас дети не «не хотят», они не могут идти на инженерные специальности, и они в этом не виноваты, ведь если ты айтишник, тебе нужна не информатика, а физика.

А к чему ведет этот тренд, наглядно показано в исследовании консалтинговой компании «Яков и Партнеры», выполненном на основе мониторинга трудоустройства выпускников. По данным экспертов, лишь половина поступивших в вузы на IT-специальности на бюджет успешно заканчивают бакалавриат, среди поступивших на платной основе доля таких значительно меньше. Утешением может служить тот факт, что уровень трудоустройства IТ-выпускников выше, чем в среднем по другим специальностям, а к получению диплома 38% из них бывают уже трудоустроены.