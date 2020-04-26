Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Кремль с открытки из набора «Казань», 1977 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 252-я

Фото: из набора открыток "Казань", издательство "Планета", Москва, 1977 год

Московское издательство «Планета» в 1977 годы выпустило серию открыток «Города СССР». Был в этой серии и набор из 18 открыток, посвященный Казани. Фотографировали город для этого набора Л.Раскин, Ю.Быковский и В.Гаспарянц. Такие наборы были популярными сувенирами, тогда их покупали много и часто, как мы сейчас покупаем магниты на холодильник, привозя их из путешествий. Вот что писали о Казани в 1977 году авторы подарочного набора.

Центральная библиотека ТАССР, Казанский университет, дома в новых кварталах Казани

«Широко и привольно раскинулась на живописных бере­гах Волги и Казанки, в окружении заповедных лесов и золотых песчаных пляжей, древняя Казань — столица трижды орденоносной Татарской Автономной Совет­ской Социалистической Республики. Велико значение Казани в исторической судьбе татар­ского народа. Город основан в XII в. на перекрестке важных сухопутных и водных торговых путей между Русью и Востоком. Казань быстро развивалась как эко­номический и торговый центр Среднего Поволжья. В начале XVIII в. в Казани возникает суконная мануфак­тура, строится судоверфь, в XIX в. появляются крупные промышленные предприятия.

Памятник Володе Ульянову, Казанский Государственный университет



Казань растет и как культурный центр. В 1804 г. был основан Казанский университет, один из старейших университетов России. Биографии многих знаменитых людей тесно связаны с этим университетом. Здесь учился и начал революционную деятельность Владимир Ильич Ленин. В университете трудились такие деятели науки, как Н.И. Лобачевский. А.И. Бутлеров, В.М. Бехтерев. В Казани жили и работали известные деятели культуры и искусства — Г.Р. Державин, Л.Н. Тол­стой, А.М. Горький, М.А. Балакирев, И.И. Шишкин, Ф.И. Шаляпин, Г. Тукай, М. Джалиль.

В НИИ им. Арбузова, Казанский филиал АН СССР, бюст Лобачевского в сквере у химического факультета КГУ



В конце XIX в. Казань становится одним из центров революционно-демократического движения. Здесь воз­никают первые в России марксистские кружки, органи­затором и руководителем которых был видный револю­ционер Н.Е. Федосеев. В работе одного из кружков принимал участие В.И. Ленин. В разные годы в боль­шевистских организациях Казани активно работали Н.Э. Бауман, Я.М. Свердлов, С.М. Киров, X.М. Ямашев. Казанцы гордятся тем, что власть Советов в их городе была установлена в результате вооруженного восстания вслед за Петроградом 26 октября (8 ноября) 1917 г.

Дома-музеи Ленина в Казани (слева) и в Ленино (справа, сейчас село называется Ленино-Кокушкино), вахта пионеров у бюста в Ленино



За годы Советской власти Казань стала одним из круп­ных индустриальных центров нашей страны с почти миллионным населением. Создаются и развиваются новые отрасли промышленности: авиационная, прибо­ростроительная, машиностроительная, металлообраба­тывающая, нефтехимическая, синтетического каучука, фотохимическая. Казань славится гигантскими воздуш­ными лайнерами и вертолетами, мощными компрессо­рами и тончайшими приборами, кинофотопленкой и медицинским оборудованием, меховыми изделиями и обувью, различными видами химической продукции.



Казань — город науки: около 60 научно-исследователь­ских институтов во главе с филиалом Академии наук СССР работают над сложными современными научными проблемами. Более 100 тысяч казанцев, представителей многих национальностей, учатся в 15 вузах и 53 специальных учебных заведениях. В Казан­ском государственном университете имени В.И. Улья­нова-Ленина приобретают специальности около 10 тысяч студентов.

Декоративное панно «Гостеприимство», Универмаг (позже — «Детский мир»)



Богата театральная и культурная жизнь татарской столицы. В городе работают оперный, русский и татар­ский драматические, юношеский, кукольный театры, филармония, цирк, многочисленные клубы, кинотеатры, библиотеки.

Казанский государственный цирк, номера цирковой программы



Замечательна Казань своими архитектурными памятниками как древними, так и современ­ными. Жемчужиной города считается белокаменный Кремль, отражающийся в реке Казанке; изум­ляют своей красотой Петропавловский собор с шести­ярусной колокольней и устремленный в небо минарет Азимовской мечети; десятки жилых и общественных зданий свидетельствуют о мастерстве и тонком художе­ственном вкусе казанских зодчих.

Музей изобразительных искусств, в зале картин И. Шишкина



С каждым днем благоустраивается и хорошеет Казань. В настоящее время на берегах Волги и Казанки разви­вается новый административный и общественный центр города, возводятся корпуса жилых массивов, разбива­ются парки и скверы, благоустраиваются набережные, прокладываются городские магистрали. Сотни тысяч гостей ежегодно посещают этот большой и красивый город, знакомятся с его историей и достопримечательностями».

Памятник Ленину, площадь Свободы

Подготовила Людмила Губаева