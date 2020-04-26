Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Кремль с открытки из набора «Казань», 1977 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 252-я
Московское издательство «Планета» в 1977 годы выпустило серию открыток «Города СССР». Был в этой серии и набор из 18 открыток, посвященный Казани. Фотографировали город для этого набора Л.Раскин, Ю.Быковский и В.Гаспарянц. Такие наборы были популярными сувенирами, тогда их покупали много и часто, как мы сейчас покупаем магниты на холодильник, привозя их из путешествий.
Вот что писали о Казани в 1977 году авторы подарочного набора.
«Широко и привольно раскинулась на живописных берегах Волги и Казанки, в окружении заповедных лесов и золотых песчаных пляжей, древняя Казань — столица трижды орденоносной Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Велико значение Казани в исторической судьбе татарского народа. Город основан в XII в. на перекрестке важных сухопутных и водных торговых путей между Русью и Востоком. Казань быстро развивалась как экономический и торговый центр Среднего Поволжья. В начале XVIII в. в Казани возникает суконная мануфактура, строится судоверфь, в XIX в. появляются крупные промышленные предприятия.
Казань растет и как культурный центр. В 1804 г. был основан Казанский университет, один из старейших университетов России. Биографии многих знаменитых людей тесно связаны с этим университетом. Здесь учился и начал революционную деятельность Владимир Ильич Ленин. В университете трудились такие деятели науки, как Н.И. Лобачевский. А.И. Бутлеров, В.М. Бехтерев. В Казани жили и работали известные деятели культуры и искусства — Г.Р. Державин, Л.Н. Толстой, А.М. Горький, М.А. Балакирев, И.И. Шишкин, Ф.И. Шаляпин, Г. Тукай, М. Джалиль.
В конце XIX в. Казань становится одним из центров революционно-демократического движения. Здесь возникают первые в России марксистские кружки, организатором и руководителем которых был видный революционер Н.Е. Федосеев. В работе одного из кружков принимал участие В.И. Ленин. В разные годы в большевистских организациях Казани активно работали Н.Э. Бауман, Я.М. Свердлов, С.М. Киров, X.М. Ямашев. Казанцы гордятся тем, что власть Советов в их городе была установлена в результате вооруженного восстания вслед за Петроградом 26 октября (8 ноября) 1917 г.
За годы Советской власти Казань стала одним из крупных индустриальных центров нашей страны с почти миллионным населением. Создаются и развиваются новые отрасли промышленности: авиационная, приборостроительная, машиностроительная, металлообрабатывающая, нефтехимическая, синтетического каучука, фотохимическая. Казань славится гигантскими воздушными лайнерами и вертолетами, мощными компрессорами и тончайшими приборами, кинофотопленкой и медицинским оборудованием, меховыми изделиями и обувью, различными видами химической продукции.
Казань — город науки: около 60 научно-исследовательских институтов во главе с филиалом Академии наук СССР работают над сложными современными научными проблемами. Более 100 тысяч казанцев, представителей многих национальностей, учатся в 15 вузах и 53 специальных учебных заведениях. В Казанском государственном университете имени В.И. Ульянова-Ленина приобретают специальности около 10 тысяч студентов.
Богата театральная и культурная жизнь татарской столицы. В городе работают оперный, русский и татарский драматические, юношеский, кукольный театры, филармония, цирк, многочисленные клубы, кинотеатры, библиотеки.
Замечательна Казань своими архитектурными памятниками как древними, так и современными. Жемчужиной города считается белокаменный Кремль, отражающийся в реке Казанке; изумляют своей красотой Петропавловский собор с шестиярусной колокольней и устремленный в небо минарет Азимовской мечети; десятки жилых и общественных зданий свидетельствуют о мастерстве и тонком художественном вкусе казанских зодчих.
С каждым днем благоустраивается и хорошеет Казань. В настоящее время на берегах Волги и Казанки развивается новый административный и общественный центр города, возводятся корпуса жилых массивов, разбиваются парки и скверы, благоустраиваются набережные, прокладываются городские магистрали. Сотни тысяч гостей ежегодно посещают этот большой и красивый город, знакомятся с его историей и достопримечательностями».
Справка
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу: gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Вспомнил набор этих открыток, изданных к предполагаемому празднованию в 1977 году 800-летия Казани.
800-лети не состоялось - почему, отдельная интересная тема, а набор открыток навечно запечатлел социалистическую Казань середины 1970-х годов - лучшего, благословенного времени для советских людей.
Посмотрел и вспомнил "старую" социалистическую Казань, от которой не так уж много и осталось.
Например, на площади Свободы (последняя открытка) нет уже старого здания обкома КПСС, нет и старого концертного зала-стекляшки, нет и утопающих в садах исторических домиков по улице Пушкина за залом.
Но есть памятник Ленину и "обкомовский" дом у Фуксовского садика.
Памятник Ленину стал ещё "фундаментальнее" - на фото прекрасно видно, что постамент под памятником очень напоминает мавзолей-зиккурат Ленина на Красной площади в Москве.
А вот "обкомовский" - некогда сверх-престижный дом - превратился почти в трущобы - пора сносить - на этом месте будет хорошо смотреться 500-метровый небоскрёб "100-летие ТАСС" с 600-метровой фигурой Ленина в качестве завершения.
И остальные фотографии набора открыток чрезвычайно интересны.
Спасибо за сохранение Памяти.
И синагоги с церквами и монастырями надо восстановить.
И дома, где жили и творили Г.Тукай, Л.Толстой, В.Хлебников и др. гении Человечества тоже надо восстановить.
Дом, где жили сразу, одновременно два Нобелевских лауреатов - по химии и физике - тоже надо восстановить.
Вам просто гениальная мысль в голову пришла!