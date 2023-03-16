Премьер-министр России поручил отпраздновать 220-летие КФУ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 220-летия Казанского федерального университета. Его вуз отметит в 2024 году.

Оргкомитет возглавил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Всего в его состав вошли 20 человек, в том числе раис Татарстана Рустам Минниханов, министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков, ректор КФУ Ленар Сафин, глава Минстроя республики Марат Айзатуллин и другие.

Организационный комитет должен разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению праздника. На Минобрнауки России возложено организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета.

Фото: publication.pravo.gov.ru

Вуз создан в 1804 году императором Александром I. Уже через год состоялось его открытие. До 1917 года КФУ именовался как «Императорский Казанский университет».



Напомним, Казанский федеральный университет откроет филиалы в Египте и Казахстане. Также вуз планирует создать три технопарка — в области промышленного дизайна, биомедицины и технопарк передовой инженерной школы.

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Айрат Назипов