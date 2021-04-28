Казань остается без коллективного иммунитета к COVID-19

Медики изучили показатели переболевших за пандемийный год и указали — иммунитета у горожан все еще нет

Фото: Максим Платонов

Каждый третий казанец, прошедший тестирование на антитела, переболел коронавирусом. Это следует из результатов исследований частных медицинских клиник. С начала пандемии мониторинг идет во всех крупных городах России. Согласно ему, 31,2% казанцев получили положительный результат на антитела класса G. Это выше, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, но ниже, чем в Самаре (39,1%) и Уфе (33,9%). В Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан не стали комментировать разницу в показателях, а опрошенные «Реальным временем» эксперты сошлись во мнении, что коллективный иммунитет в Казани еще не сформировался и даже вдвое ниже заявленного в вышеназванных цифрах. «Лучше знакомиться с вирусом по-хорошему — прививаться вакцинами, потому что он останется с нами», — предостерег директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Ризванов.

Сколько казанцев переболело

С начала мая прошлого года антитела к коронавирусу класса G выявили у трети (31,2%) казанцев. Об этом «Реальному времени» сообщили авторы проекта «Мониторинг.Инвитро», созданного для наблюдения за ходом массового тестирования на антитела к COVID-19.



По состоянию на 27 апреля этого года, тесты сдали около 20 тысяч жителей татарстанской столицы. Положительные результаты выявлены у каждого третьего — около восьми тысяч человек. Конечно, это лишь срез исследований в рамках одной медицинской сети, тем не менее он отражает картину происходящего во время пандемии.



Динамика выявления переболевших коронавирусом проходила в Казани по ровной восходящей, но на графике выделяется три пиковых дня. Так, 1 марта 2020 года был выявлен скачок положительных тестов в 39,5%, 3 апреля — 38%, а 26 июня — 40%.



В июле после нескольких месяцев самоизоляции уровень пациентов с положительными результатами составлял 8,3%, а к сентябрю подскочил вдвое — до 16%. Дальше показатели росли, хоть и не быстро.

В целом за время осенней волны пандемии уровень переболевших вырос до 27%. К марту — достиг 30%. Можно сказать, что зима не усугубила эпидемиологическую ситуацию в городе. К апрелю показатель вырос до 31,2%.

Для сравнения, в среднем по России пациентов с положительными результатами теста на антитела класса G в августе было — 17,9%, в ноябре — уже 38,8%. Так что в Казани показатель ниже.



Чаще всего болели женщины от 18 до 45 лет

У среднестатистического казанца, переболевшего вирусом, женское лицо. По данным сервиса, 61% — это женщины, преимущественно в возрасте от 18 до 45 лет. Общее количество — около четырех тысяч человек. Остальные 39% — мужчины, в основном того же возраста от 18 до 45 лет, их свыше — 2,5 тысяч человек. Менее 10% переболевших — пожилые люди старше 65 лет.

Иначе говоря, основная масса переболевших казанцев — это не пенсионеры, а трудоспособное население. «Заболеваемость выше среди тех, кто продолжал вести социальную жизнь, ходить на работу и перемещаться по городу», — подтвердили исследователи.

Но главная причина статистического казуса в том, что платные исследования проходят по собственной инициативе, чаще всего женщины старше 30 лет, а пенсионеры редко обращаются в клиники с такими запросами.

«Чистая» Москва и «чумовая» Самара

Несколько иначе выглядит картина по переболевшим «короной» в крупных мегаполисах. К настоящему времени положительных тестов на антитела к COVID-19 в Москве — 23,3%. При этом здесь выполнено на порядок больше тестов — 433,3 тысячи. В Санкт-Петербурге — 29,8% при обследовании 167 тысяч человек. В Нижнем Новгороде — 28,4% при тестировании 12,5 тысячи человек.

Пожалуй, самый высокий уровень положительных тестов на антитела к смертоносному вирусу наблюдается в Самаре. К концу апреля показатель вырос до 39,1%. При этом тестирование прошли почти 50 тысяч человек. Уфа при низком уровне тестирования (всего 16 тысяч человек) показала рост до 34%.

Нужно подчеркнуть, что авторы проекта медицинской сети «Инвитро» не претендуют на всеобъемлющее исследование. Как сказано на сайте, сервис показывает ситуацию «как она есть». А выводы сделаны на основе работы 1 300 офисов сети по всей России, куда пациенты обращаются самостоятельно, без направления врача (то есть за свой счет).

Татарстанские эпидемиологи отнеслись к этим данным скептически: «Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан не комментирует результаты исследований медицинских организаций, так как не уверены в их корректности», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе татарстанского Роспотребнадзора. — Неизвестно какая выборка была, за какой период, какими тестами проводилось исследование и т. п. (странно, как раз эти данные были приведены в запросе, — прим. ред.). Такими исследованиями занимаются научные организации».

Фото: Ринат Назметдинов

А есть ли казанский иммунитет?

— Статистика «Мониторинга. Инвитро» показывает, что говорить о коллективном иммунитете еще рано, — оценили результаты тестирования в самой компании. — На данный момент неизвестно, как долго сохраняются защитные антитела у переболевших или вакцинированных людей. А коллективный иммунитет означает, что часть населения стала невосприимчива к какому-либо инфекционному агенту.



Медики полагают, что пока нет признаков сформированного коллективного иммунитета, когда «один инфицированный заражает не более одного человека, а тот, в свою очередь, одного или никого». Они отмечают, что «популяционный» иммунитет будет достигнут, если 60—70% населения будет невосприимчивы к коронавирусу.

— В данном случае мы не видим объективной картины, — отметил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов, — Это не показательная выборка, потому что в нее попали пациенты из группы риска, а не случайные люди, по которым «измеряют» состояние популяционного иммунитета Казани. Скорее всего, что многие из них тестировались после болезни, либо после вакцинации, чтобы убедиться в наличии антител.

Доцент кафедры микробиологии института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павел Зеленихин обратил внимание на то, что коллективный иммунитет «очень подвижная материя».



— Прежде всего, это сиюминутный показатель, который складывается прямо здесь и сейчас — «в точке». По этой причине уровень коллективного иммунитета казанцев в 31,2% нельзя считать объективным показателем, потому что он зафиксирован не «в моменте». Это косвенно говорит о том, что реальное значение коллективного иммунитета гораздо ниже зафиксированного уровня, — пояснил он.

Как «сгорели» бразильцы с 70% антител

По мнению ученого КФУ, в исследовании отражен «иммунный ответ» казанцев, накопленный за год пандемии. Но он не имеет ничего общего с коллективным иммунитетом.

— Тут уместно вспомнить поучительную историю бразильского города Манаус во время пандемии. После первой вспышки эпидемии власти охватили тестированием на антитела всех жителей города. После этого объявили о формировании 70% коллективного иммунитета. Ну и что? Высокий иммунитет не помешал им войти во вторую волну пандемии и переболеть заново. Это говорит о том, что рано расслабляться и отменять коронавирусные ограничения. А иммунитет надо беречь и поддерживать, как хорошую спортивную форму, убежден Зеленихин.

Преобладание женщин и трудоспособного населения среди переболевших казанцев эксперт также связал с тем, что в платные клиники (а сегодня только там можно сделать тесты на антитела), по статистике чаще всего обращаются именно эти категории граждан. Вероятно, некоторым пациентам нужна справка по требованию работодателя либо для поездки.



В заключении директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Ризванов напомнил, что иммунитет вырабатывается двумя путями: через вакцинацию и после болезни. «Лучше всего знакомиться с вирусом по-хорошему — сделать прививку, — советует он. — Ведь вирус останется с нами даже если пандемия пройдет».