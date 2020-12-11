УФАС Татарстана назвало нарушителей антимонопольных правил

Среди них — исполкомы некоторых районов Татарстана

В УФАС по Татарстану, подводя итоги своей деятельности, назвали компании, нарушающие антимонопольное законодательство: это регоператор по обращению с ТКО УК «ПЖКХ», ГИСУ, а также Казанский федеральный университет. В число главных нарушителей по части госконтрактов со стороны органов власти, наряду с исполкомами Мамадышского, Арского и Спасского районов, попало и республиканское Минцифры. Антимонопольщики начали выявлять нарушения и в госзакупках, касающихся реализации в Татарстане национальных проектов. В ведомстве полагают: многие органы власти по-прежнему пренебрежительно относятся к обеспечению конкурентности госзакупок. И предупредили о плановых проверках, которые УФАС РТ обязательно проведет в 2021 году: беспокоится заранее, помимо прочих, стоит начать Минкультуры и Минэкологии РТ, «Татспиртпрому» и «Татэнергосбыту».

Татарстанское УФАС подвело итоги за год

С начала года татарстанское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), проверяя деятельность хозяйствующих субъектов, вынесло 18 решений о нарушении антимонопольного законодательства. Два решения касались злоупотребления доминирующим положением, 10 — антиконкурентных соглашений между компаниями, шесть — злоупотреблений в соглашениях на торгах с участием заказчика. Всего было наложено почти 40 штрафов, взыскано по которым было 17,5 млн рублей.

Представитель УФАС Родион Идиатуллин, в частности, привел в пример злоупотребление доминирующим положением одного из регоператоров по обращению с отходами Западной зоны Татарстана — ООО «УК «ПЖКХ» — по факту выставления в отношении потребителей, деятельность которых была приостановлена в период пандемии коронавирусной инфекции, счетов за фактически не оказанные услуги. Пожаловались на оператора гостиницы и ряд продовольственных магазинов, деятельность которых, очевидно, довольно сильно пострадала в месяцы карантинных запретов. Но плату за вывоз мусора, заверил оператор, он начислял на основании нормативов. И честно вывозил мусор. УФАС, возбудив дело, действительно пришло к выводу, что мусора накапливалось меньше, чем в 2019 году. Тогда он предложил хотя бы доказать, что регоператор честно приезжал и забирал мусор, но пока даже этих доказательств в ведомстве не нашли.



Представитель УФАС, в частности, привел в пример злоупотребление доминирующим положением одного из регоператоров по обращению с отходами Западной зоны Татарстана — ООО «УК «ПЖКХ». Фото: Олег Тихонов

По антиконкурентным соглашениям, отметили в УФАС, в России ущерб от картелей измеряется в 1,5—2% российского ВВП ежегодно, с учетом, что объем госзакупок в России составляет 25 трлн рублей. И число таких нарушений только растет. В 2015—18 годах в Татарстане было обнаружено 30 картельных сговоров, в 2019-м — сразу 19 дел. В 2020 году, конечно, отмечено было снижение (всего семь выявленных сговоров, еще пять — на рассмотрении), но связано это было с особенностями года, вызванными пандемией.

В качестве главных примеров антиконкурентных соглашений УФАС по РТ привело строительные работы в Государственном музее изобразительных искусств, заказчиком которых выступило ГИСУ РТ, которое неправомерно изменило условия выполнения работ на сумму 300 млн рублей, не предусмотрев условий о предоплате.

Из шести нарушений соглашений между заказчиком и исполнителем ведомство особенно выделило сговор КФУ с фирмами, предоставляющими охранные услуги: в УФАС полагают, что университет с 2014 года не проводил конкурентных закупок, а продлевал договоры с двумя организациями. При этом в должном количестве официально оформленных сотрудников для выполнения охранной деятельности у компаний не было, нужно также учесть, что ранее охранные агентства охраняли 34 объекта, а затем число объектов выросло до 114. Мало того, фирмы побеждали в конкурсах, заявляя нерыночную оплату услуг охранника — 85 рублей в час. Как отметили в ведомстве, выяснилось, что, согласно данным других охранных агентств, за такие деньги обеспечить нормальную охрану невозможно.



В качестве главных примеров антиконкурентных соглашений УФАС по РТ привело строительные работы в Государственном музее изобразительных искусств. Фото: Максим Платонов

Главные нарушители со стороны властей: исполкомы Мамадыша, Арска, Спасского района

Не только бизнес или просто хозяйствующие субъекты, разумеется, нарушают законы в собственных целях, но и сами органы власти. В 2020 году за нарушения закона «О защите конкуренции» было выдано 37 предупреждений органам власти Татарстана, в том числе муниципальной, возбудили в их отношении почти 30 дел.

Чаще всего нарушения касались заключения соглашений с целью ограничения доступа другим компаниям к выполнению госуслуг и работ, предоставления земельных участков без торгов, нарушения порядка проведения открытых конкурсов и возмещения расходов организациям на выполнение работ путем субсидий без торгов.

Больше всего в этом проштрафились исполкомы Мамадышского района (14 нарушений), Рыбно-Слободского (12 нарушений), Арского района (10 нарушений) и Спасского (11 нарушений). Интересно, что в список попало и одно министерство — Минцифры РТ с пятью нарушениями.

По реализации нацпроектов в трети проверенных госзакупок нашли нарушения

Из-за сложного года снизилось и число жалоб, касающихся непосредственно контроля за госзакупками, в отношении органов власти. Если в 2019 году таких жалоб со стороны конкурентов победивших «незаконным образом» компаний было почти 1000, то в 2020 году — 762. Впрочем, больше половины из них признали обоснованными и выдали предписания по 214 из них. Выписав штрафов всего на 5,4 млн рублей (в 2019 году — на 7,6 миллиона).

Татарстанское УФАС рассказало о том, что из 258 проверенных госзакупок, которые были сделаны в рамках исполнения нескольких национальных проектов в Татарстане, 93 закупки были совершены с нарушениями. Фото: business-vector.info

Татарстанское УФАС России также рассказало о том, что из 258 проверенных госзакупок, которые были сделаны в рамках исполнения нескольких национальных проектов в Татарстане, 93 закупки были совершены с нарушениями. Большая часть нарушений пришлась на нацпроекты «Демография» (42), «Образование» (25) и «Безопасность и качество дорог» (10).

Власти по-прежнему пренебрежительно относятся к обеспечению конкурентности госзакупок

Как отметили в ведомстве, государственные органы по-прежнему «пренебрежительно» относятся к применению законодательства, касающегося закупочной деятельности, так как многие представители власти главной целью таких аукционов считают определение победителя, который выполнит конкретные работы (тем более властям удобнее, когда победитель знакомый им по прежним работам и госзаказам). Однако для УФАС, обратили внимание в ведомстве, главная задача иная — развитие конкуренции как таковой и вовлечение в орбиту предпринимательства максимального числа лиц.

Из-за решений республиканских органов властей отсекается значительное количество участников, так как конкурсы проводятся с заранее определенными победителями или с прямым ограничением доступа на тот или иной рынок для других лиц. При этом, отметили антимонопольщики, чаще всего эти органы власти обращаются в суд, пытаясь опротестовать решения комиссии УФАС РТ. В итоге только в этом году ведомство приняло участие в более 1000 судебных заседаний, включая 787 в арбитражных судах. И в подавляющем числе случаев суды с решениями УФАС соглашаются, заявили в ведомстве.

Отдельно печалит антимонопольщиков тот факт, что организации и учреждения власти, как и коммерческие компании, даже не готовятся к плановым проверкам. А итоги этого года должны бы заставить задуматься: в случае 108 даже внеплановых проверок специалистами УФАС РТ по соблюдению законодательства в 2020 году были выявлены нарушения в 95,4% случаев, при 24 же плановых проверках нарушения выявлены в 24 из них. Притом что, как отметили в ведомстве, в УФАС по РТ заблаговременно объявляют о таких проверках.

Печалит антимонопольщиков и тот факт, что организации и учреждения власти, как и коммерческие компании, даже не готовятся к плановым проверкам. Источник: видеотрансляция итоговых слушаний УФАС по РТ

— Это свидетельство пренебрежительного отношения к применению законов, регулирующих закупочную деятельность, и законов, защищающих конкуренцию, — резюмировали представители ведомства на итоговых слушаниях.

Кого в 2021 году проверят обязательно: от Минкультуры РТ до «Татспиртпрома»

Стоит назвать те ведомства и компании, которые могут оказаться в числе нарушителей в декабре 2021 года. Именно в них будут в 2021 году проведены плановые проверки, сообщили сегодня в УФАС.

В числе коммерческих компаний речь идет об:

АО «Татспиртпром»,

ООО «Газпромтрансгаз Казань»,

ООО «ПЭСТ»,

АО «Татэнергосбыт».

А из органов власти, в том числе республиканских, провести ревизию всех госзакупок, проведенных в последние годы, в УФАС посоветовали бы следующим учреждениям:

Минэкологии РТ,

Минкультуры РТ,

исполкомы Набережных Челнов и Казани.