Климатические аномалии лишили казанцев 15 дней зимы и 25 дней лета

Метеорологи пояснили, почему вместо крещенских морозов наступил январский паводок и когда ждать настоящих холодов

Фото: Ринат Назметдинов

Отсутствие снега в дни новогодних каникул, отмена крещенских купаний из-за недостаточно прочного льда, дожди в январе, невозможность кататься на коньках и лыжах. Все эти явления, сравнительно недавно казавшиеся немыслимыми, стали реальностью нынешней зимы, которая, судя по календарю, уже перевалила за экватор. Ученые КФУ рассказали журналистам о природе катаклизмов и о том, как они влияют на жизнь людей. Подробности — в материале «Реального времени».

Зимой теплее, летом — холоднее

Из-за климатических аномалий жители Казани в 2019 году недополучили 25 летних дней, когда метеорологи фиксировали среднесуточную температуру ниже +15 градусов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

Нынешняя зима, по словам эксперта, напротив, выдалась аномально теплой: из 52 дней календарной зимы по-настоящему зимними (со среднесуточной температурой ниже нуля) было только 37. Как отметил Тимур Аухадеев, в нынешнем январе в Казани среднесуточные температуры на 8—12 градусов выше климатической нормы. Наблюдается частый переход температуры воздуха через ноль, что негативно сказывается на качестве и сроке службы дорожного полотна: попадая в асфальт через микротрещины, растаявшая вода затем замерзает, разрушая покрытие.



Как отметил Тимур Аухадеев, в нынешнем январе в Казани среднесуточные температуры на 8—12 градусов выше климатической нормы

Тимур Аухадеев рассказал также о тенденции к росту высоты снежного покрова, которая наблюдается в последние годы. После сегодняшнего снегопада эта величина на метеостанции КФУ достигла 14 сантиметров, однако большая часть ранее выпавшего снега растаяла.

— Мы подсчитали, что если бы снег не таял из-за аномально теплой погоды, то высота снежного покрова сейчас составляла бы 70—80 сантиметров. Это высокие сугробы, — отметил Аухадеев. — Исходя из опыта, полагаю, что в этом случае также нашлись бы недовольные погодой.

Февраль будет более зимним

В ближайшее время зима может стать более похожей на саму себя, однако очень сильного похолодания ни в январе, ни, по предварительным оценкам, в феврале, не ожидается.

По словам завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктора географических наук, профессора Юрия Переведенцева, сегодня вечером ожидается некоторое похолодание. Дневные температуры опустятся до -5, ночные — до -9 градусов. Возможны и осадки. Однако похолодание не будет продолжительным.

Ученые КФУ рассказали журналистам о природе катаклизмов и о том, как они влияют на жизнь людей

— Холоду просто неоткуда к нам прийти. Погоду в наших широтах сейчас формирует западно-восточный переход. Циклоны, идущие из Скандинавии, несут воздух, который теплее, чем тот, что раньше приходил с Карского моря, из Сибири. Но сибирского циклона, который обычно проявляет себя в это время года, нет, — пояснил Переведенцев.

Отвечая на вопрос о прогнозе на февраль, Юрий Переведенцев предположил, что погода в последний месяц календарной зимы будет холоднее январской, однако суровых морозов ждать не приходится.

Потепление не остановит даже прекращение выбросов

Юрий Переведенцев также рассказал, что постепенный рост средней температуры наблюдается с начала индустриальной эпохи, примерно с 1900 года, когда антропогенное воздействие на природу стало наиболее ощутимым. При этом самый резкий рост зафиксирован в последнее десятилетие, а два самых теплых года за всю историю метеонаблюдений и вовсе пришлись на последнюю пятилетку: 2016-й и 2019-й. Профессор Переведенцев связывает это с высокой концентрацией парниковых газов.

— Площадь морских льдов сокращается, особенно в Северном Ледовитом океане. Арктика раньше была ледяной и снежной, альбедо (отражающая способность) высокое, радиация приходила и отражалась. Сейчас же площадь водной поверхность увеличивается, Северный Ледовитый океан становится доступнее, но вода очень хорошо поглощает радиацию, поэтому идет нагрев, — пояснил эксперт. — Именно с этим связано, что в Арктике и в северных странах, в том числе в России, потепление идет быстрее, чем в мире вообще.

Юрий Переведенцев также рассказал, что постепенный рост средней температуры наблюдается с начала индустриальной эпохи, примерно с 1900 года, когда антропогенное воздействие на природу стало наиболее ощутимым

Причем даже если предположить, что выбросы парниковых газов прекратятся, их высокая концентрация еще много лет будет продолжать свое влияние на глобальные изменения климата. Поэтому, — считает Переведенцев, — главный вопрос не в том, как остановить их, а в том, как к этим изменениям адаптироваться.

— Мировая экономика несет существенные потери, связанные с погодными катаклизмами. Только страховые выплаты, связанные с этим, в 2017 году составили 250 миллиардов долларов, в 2018 году — 170 миллиардов, — сообщил Переведенцев.