Климатические аномалии лишили казанцев 15 дней зимы и 25 дней лета
Метеорологи пояснили, почему вместо крещенских морозов наступил январский паводок и когда ждать настоящих холодов
Отсутствие снега в дни новогодних каникул, отмена крещенских купаний из-за недостаточно прочного льда, дожди в январе, невозможность кататься на коньках и лыжах. Все эти явления, сравнительно недавно казавшиеся немыслимыми, стали реальностью нынешней зимы, которая, судя по календарю, уже перевалила за экватор. Ученые КФУ рассказали журналистам о природе катаклизмов и о том, как они влияют на жизнь людей. Подробности — в материале «Реального времени».
Зимой теплее, летом — холоднее
Из-за климатических аномалий жители Казани в 2019 году недополучили 25 летних дней, когда метеорологи фиксировали среднесуточную температуру ниже +15 градусов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.
Нынешняя зима, по словам эксперта, напротив, выдалась аномально теплой: из 52 дней календарной зимы по-настоящему зимними (со среднесуточной температурой ниже нуля) было только 37. Как отметил Тимур Аухадеев, в нынешнем январе в Казани среднесуточные температуры на 8—12 градусов выше климатической нормы. Наблюдается частый переход температуры воздуха через ноль, что негативно сказывается на качестве и сроке службы дорожного полотна: попадая в асфальт через микротрещины, растаявшая вода затем замерзает, разрушая покрытие.
Тимур Аухадеев рассказал также о тенденции к росту высоты снежного покрова, которая наблюдается в последние годы. После сегодняшнего снегопада эта величина на метеостанции КФУ достигла 14 сантиметров, однако большая часть ранее выпавшего снега растаяла.
— Мы подсчитали, что если бы снег не таял из-за аномально теплой погоды, то высота снежного покрова сейчас составляла бы 70—80 сантиметров. Это высокие сугробы, — отметил Аухадеев. — Исходя из опыта, полагаю, что в этом случае также нашлись бы недовольные погодой.
Февраль будет более зимним
В ближайшее время зима может стать более похожей на саму себя, однако очень сильного похолодания ни в январе, ни, по предварительным оценкам, в феврале, не ожидается.
По словам завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктора географических наук, профессора Юрия Переведенцева, сегодня вечером ожидается некоторое похолодание. Дневные температуры опустятся до -5, ночные — до -9 градусов. Возможны и осадки. Однако похолодание не будет продолжительным.
— Холоду просто неоткуда к нам прийти. Погоду в наших широтах сейчас формирует западно-восточный переход. Циклоны, идущие из Скандинавии, несут воздух, который теплее, чем тот, что раньше приходил с Карского моря, из Сибири. Но сибирского циклона, который обычно проявляет себя в это время года, нет, — пояснил Переведенцев.
Отвечая на вопрос о прогнозе на февраль, Юрий Переведенцев предположил, что погода в последний месяц календарной зимы будет холоднее январской, однако суровых морозов ждать не приходится.
Потепление не остановит даже прекращение выбросов
Юрий Переведенцев также рассказал, что постепенный рост средней температуры наблюдается с начала индустриальной эпохи, примерно с 1900 года, когда антропогенное воздействие на природу стало наиболее ощутимым. При этом самый резкий рост зафиксирован в последнее десятилетие, а два самых теплых года за всю историю метеонаблюдений и вовсе пришлись на последнюю пятилетку: 2016-й и 2019-й. Профессор Переведенцев связывает это с высокой концентрацией парниковых газов.
— Площадь морских льдов сокращается, особенно в Северном Ледовитом океане. Арктика раньше была ледяной и снежной, альбедо (отражающая способность) высокое, радиация приходила и отражалась. Сейчас же площадь водной поверхность увеличивается, Северный Ледовитый океан становится доступнее, но вода очень хорошо поглощает радиацию, поэтому идет нагрев, — пояснил эксперт. — Именно с этим связано, что в Арктике и в северных странах, в том числе в России, потепление идет быстрее, чем в мире вообще.
Причем даже если предположить, что выбросы парниковых газов прекратятся, их высокая концентрация еще много лет будет продолжать свое влияние на глобальные изменения климата. Поэтому, — считает Переведенцев, — главный вопрос не в том, как остановить их, а в том, как к этим изменениям адаптироваться.
— Мировая экономика несет существенные потери, связанные с погодными катаклизмами. Только страховые выплаты, связанные с этим, в 2017 году составили 250 миллиардов долларов, в 2018 году — 170 миллиардов, — сообщил Переведенцев.
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