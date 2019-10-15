Ремонт экспонатов Нацмузея, региональная реклама «Позиса» и полеты петербургских Cessna в Бугульме

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

1. 35 миллионов на полеты Cessna в Бугульме

Одним из крупнейших тендеров прошедшей недели стал заказ Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации на техническое обслуживание воздушных судов на аэродроме Бугульма. Информация была опубликована 11 октября, заявки принимаются до 22 октября, а аукцион состоится 24-го числа.

Университет, напомним, довольно давно использует бугульминский аэропорт как место проведения практики: в 2016 году, например, туда были поставлены 10 самолетов Cessna, по 53 миллиона рублей за штуку. В рамках нынешнего тендера вуз потратит 35,4 млн рублей. Обслуживаться будут все те же Cessna 172S, 2009—2016 годов выпуска, в количестве уже 36 штук. Предполагаемый период полетов — с марта по ноябрь, за это время осуществят 6 300 самолето-вылетов.



2. Охрана кассиров электричек за 31 миллион

Акционерное общество «Содружество», оператор пригородных поездов в Татарстане, заплатит 31,5 млн рублей за сопровождение поездов пригородного сообщения. О тендере объявили 10 октября, заявки на участие можно подать до 28 числа, а итоги закупки подведут 5 ноября.

Речь идет об охране жизни и здоровья билетных кассиров и проводников пассажирских вагонов. Фото Марата Гайфуллина

Услуги будут оказываться в течение 2020 и 2021 годов. Речь, по сути, идет об охране жизни и здоровья билетных кассиров и проводник пассажирских вагонов. Помимо этого, нужно будет пресекать конфликтные ситуации, предотвращать хищения денежных средств и билетопечатающей техники, обеспечивать сохранность оборудования. В 2020 году потребуется 104,7 тысячи человеко-часов, в 2021 году — 104,4 тысячи. Каждый человеко-час сопровождения будет стоить 134 рубля без учета НДС, с НДС — 160,8 рублей.



3. Антивирусные программы для «Сетевой компании»

«Сетевая компания» купит лицензий на использование антивирусов на общую сумму в 18,9 млн рублей. Соответствующая закупка была обнародована 8 октября. Заявки принимаются до 21-го числа, а итоги подведут через месяц после этого — 28 ноября.

Речь идет о неисключительных правах использования Kaspersky Total Security для аппарата управления предприятия. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Судя по форме расчета цены, покупать «Сетевая компания» будет 5 766 лицензий программы для бизнеса, каждая — сроком на три года. Максимальная стоимость одной лицензии составит около 3 270 рублей.



4. Перепланировка технопарка в Иннополисе

ОЭЗ «Иннополис» перепланирует блок А 7-го этажа «Первого технопарка». Тендер объявили 8 октября, заявки от потенциальных участников будут приниматься до 24 октября, а итоги подведут 30-го числа. Стоимость работ составит 16,8 млн рублей.

Работы коснутся архитектурных решений, отопления и вентиляции, системы оповещения управления эвакуацией, силового электрооборудования, электроосвещения. Фото Олега Тихонова

Перепланировка должна произойти в течение 90 календарных дней с момента заключения договора. Работы коснутся архитектурных решений, отопления и вентиляции, системы оповещения управления эвакуацией, силового электрооборудования, электроосвещения. Будут смонтированы потолки, перегородки, в том числе светопрозрачные.



5. Ремонт экспонатов Нацмузея

Тем временем Национальный музей Татарстана выделит 10,8 млн рублей на реставрацию музейных предметов-экспонатов из фондов, входящих в Музейный фонд России. Тендер был опубликован 9 октября, заявки принимаются до 17 октября, а аукцион состоится 21 октября. Оплатят закупку из бюджета Татарстана.

1-й этап работ состоится с даты заключения контракта по 10 декабря, 2 этап — с 11 декабря по 15 марта 2020 года. Всего в списке экспонатов для реставрации — 15 предметов. Дороже всего — 16 миллионов — стоит автомобиль ГАЗ-А 1935 года, 15 миллионов — стоимость самолета ПО-2 1945 года, 8 миллионов стоит кабинетный рояль Шаляпина. Кроме того, отреставрируют фисгармонию, мебельный гарнитур профессора Императорского Казанского университета Флоринского, костюмы, знамена-подарки, три предмета масляной живописи.



8 миллионов стоит кабинетный рояль Шаляпина. Фото gorkiy.tatmuseum.ru

6. Спортивное обмундирование почти на 6 миллионов

А вот Министерство спорта Татарстана 10 октября объявило тендер на поставку спортивного оборудования и снаряжения для сборных команд Татарстана по зимним видам спорта. Закупку на общую сумму в 5,8 млн рублей оплатят из бюджета региона. Заявки будут принимать до 18 октября, аукцион состоится 22 числа.

Всего в списке — 15 видов снаряжения. В том числе это, например, 30 пар спортивно-беговых лыж по 45 тысяч рублей, 10 пар кроссовок по 15,6 тысячи рублей, 10 пар ботинок для прыжков на лыжах с трамплина по 55,8 тысячи рублей, 10 пар прыжковых лыж по 89 тысяч рублей, 10 пар лыжных креплений по 40,8 тысячи рублей. Поставку должны осуществить в течение 20 дней со дня заключения контракта.



7. Илососная машина для кабмина

Хозяйственное управление при кабинете министров Татарстана купит илососную машину за 5,65 млн рублей. Об этом стало известно 11 октября, заявки принимаются до 21 октября. Рассматривать их будут на следующий день, а аукцион проведут через день — 23 октября. Оплатят покупку из бюджета региона.

Хозяйственное управление при кабинете министров Татарстана купит илососную машину за 5,65 млн рублей. Фото truckural74.ru

Машина с илососным оборудованием предназначена для вакуумной очистки колодцев, ливневой и канализационной сетей от ила и транспортировки его к месту выгрузки. Колесная формула автомобиля — 6х4, мощность двигателя — не менее 240 л. с. Он должен быть оснащен проблесковым маяком, вакуумным насосом, вместимость иловой цистерны должна быть не менее 10 кубометров.



8. Показ рекламы «Позиса» за 4,45 млн рублей

Зеленодольское акционерное общество «Позис» заплатит чуть меньше пяти миллионов, а точнее — 4,45 млн рублей, за размещение рекламного ролика на телевидении. О закупке стало известно 10 октября, заявки принимаются до 18 октября, а итоги подведут 21 октября.

Из технического задания известно, что ролики будут транслироваться на канале «Россия 1» в течение ноября в девяти городах — Казани, Уфе, Йошкар-Оле, Рязани, Чебоксарах, Ижевске, Нижнем Новгороде, Самаре и Новосибирске. В каждом из городов будет 120 показов ролика — по четыре в день, на прайм-тайм (с 18 часов до полуночи) придется 60—65% показов.



Рекламные ролики предприятия будут транслироваться на канале «Россия 1» в течение ноября в девяти городах. Фото Максима Платонова

9. Прицеп для катера за 3 миллиона

Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение «Центррегионводхоз» планирует купить прицеп для катера, который должен быть доставлен в казанский поселок Отары. Информация о тендере появилась 7 октября, заявки принимаются до 17-го числа, а аукцион состоится 21 октября. Оплатят закупку из средств бюджетного учреждения, доведенных в виде субсидии.

Поставка должна быть осуществлена в течение 60 календарных дней. У прицепа должны быть четыре оси, 16 колес, восемь колесных редукторов, а также две тяговые лебедки на 10 тонн, шесть направляющих рольгангов, опорно-поворотное устройство. Стоимость прицепа составит 3,04 млн рублей.



10. Беговые дорожки и «эллипсоиды» для КФУ

Старейший вуз региона — Казанский федеральный университет — собирается закупить спортивные тренажеры на общую сумму в 2,65 млн рублей. Тендер был объявлен 11 октября, заявки принимаются до 18 октября, а итоги подведут 24 октября.

Казанский федеральный университет собирается закупить спортивные тренажеры на общую сумму в 2,65 млн рублей. Фото Олега Тихонова

Из технического задания известно, что КФУ понадобится семь беговых дорожек по 269 тысяч рублей за штуку с двигателем в 4 л. с., положительным и отрицательным наклоном, скоростью от 1 до 15 км/ч, максимально выдерживаемой массой пользователя не менее 180 кг. Кроме того, потребуется три эллиптических тренажера по 254 тысячи рублей. В них должны быть встроенные генераторы, не требующие подключения к сети, у консоли — показатели скорости, времени, калорий, дистанции и пульса. Максимально выдерживаемая масса пользователя будет не менее 150 кг. Гарантия на тренажеры составит 1 год.

