Госзакупки в Татарстане: полмиллиарда на Дом культуры, сельский пляж и 52 тысячи сосен в «Лебяжье»

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

1. Почти полмиллиарда на ДК в Дербышках

Главный строительный заказчик региона — ГИСУ — готовится потратить почти полмиллиарда, а точнее — 412 млн рублей на реставрацию Дворца культуры имени Саид-Галиева, который расположен в казанском поселке Дербышки. Информация об аукционе была обнародована 13 июня. Заявки на участие от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 июля, а аукцион состоится 4 июля. Работы будут профинансированы из бюджета Татарстана.

В их рамках должны быть отремонтированы полы, окна, двери, витражи, перегородки, ограждения, акустические панели, произведена отделка помещений и наружная отделка, а также проведены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Помимо этого, будут отремонтированы инженерные коммуникации, установлена система водяного пожаротушения, установлена электроакустика, студия звукозаписи. Датой окончания выполнения работ указано 1 июня 2020 года. Напомним, о ремонте ДК к 2020 году впервые сообщалось еще в апреле прошлого года.

2. Аллею Трудовой Славы — Зеленодольскому заводу имени Горького

Зеленодольский завод имени Горького, 3 месяца назад попавший под санкции США, собирается выделить 16,6 млн рублей на Аллею Трудовой Славы. О соответствующем тендере стало известно 7 июня. Датой окончания приема предложений заявлено 17 июня, а окончательные итоги будут подведены 19 июня.

Подробностей закупки довольно мало. Известно лишь, что работы должны начаться в июле, а завершиться уже в сентябре 2019 года. Проводить их будут в Зеленодольске, на улице Заводской — там же расположен и сам завод имени Горького. Гарантия на выполненные работы должна составить 5 лет после подписания акта выполненных работ.

Завод имени Горького собирается выделить 16,6 млн рублей на Аллею Трудовой Славы. Фото zelenodolsk.ru

3. Больше 250 компьютеров для КФУ

Старейший вуз города — Казанский федеральный университет — планирует купить компьютеров и ноутбуков на общую сумму в 14,7 млн рублей. Об этом стало известно 13 июня. Заявки будут приниматься до 1 июля, а итоги закупки подведут 8 июля.

Всего КФУ понадобится 234 системных блока, 199 мониторов и 20 ноутбуков. 135 системных блоков будут стоить по 44 тысячи — с процессором частотой не меньше 3,4 ГГц, оперативной памятью объемом не меньше 8 Гб, твердотельным накопителем не меньше, чем на 256 Гб. Еще 99 системных блоков буду стоить по 50,5 тысячи — с процессором частотой не меньше 3,5 ГГц, ОЗУ 8 Гб, твердотельным накопителем на 128 Гб и жестким диском на 500 Гб. Ноутбуки будут стоить 56—60 тысяч, у них будут Full HD экраны, ОЗУ — не меньше 8 Гб. Стоимость мониторов составит 9,5—16 тысяч рублей.

4. На пляж в Мамадыше — 14 миллионов

Исполком Мамадыша планирует потратить 13,6 млн рублей на благоустройство пляжа. О такой закупке стало известно 11 июня. Заявки будут приниматься еще достаточно долго — до 27 июня. Сам аукцион состоится 1 июля. Закупка будет профинансирована из бюджета Мамадыша.

Как следует из технического задания, речь идет о втором этапе первой очереди — на первый этап ранее было выделено 9,5 млн рублей. В список работ входит строительство временных подъездных дорог и водопровода, двухуровневой бетонной подпорной стены, лестничных спусков, пандуса для маломобильных людей, внутреннего и внешнего дренажа, пандуса для автомобильного транспорта, а также завоз песка для отдыха и заполнения пляжей. Площадь участка составит около 4 тысяч кв. м. Работы должны быть выполнены в течение 20 дней с момента заключения контракта.

Площадь участка составит около 4 тысяч кв. м. Работы должны быть выполнены в течение 20 дней с момента заключения контракта. Фото mamadysh-rt.ru

5. Ремонт парка в Альметьевске деньгами «Татнефти»

Тем временем главная региональная нефтяная компания региона — «Татнефть» — собирается оплатить ремонт парка культуры и отдыха в Альметьевске. Об этом стало известно благодаря тендеру, обнародованному на торговой площадке «Татнефти» 10 июня. Заявки от потенциальных участников будут приниматься до 20 июня. Общая сумма закупки составит 13,9 млн рублей.

Подробностей закупки, как и в случае с Аллеей Трудовой Славы Зеленодольского завода имени Горького, практически никаких. Известно, что оплата будет произведена с даты заключения договора до 30 августа. Должно быть проведено асфальтирование, выполнены работы по отоплению, отделочные и общестроительные работы.

6. Регистраторы и камеры для государственного провайдера

А вот «Таттелеком» собирается купить камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы на общую сумму в 7,2 млн рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок 7 июня. Заявки от желающих поучаствовать компаний будут приниматься до 20 июня, итоги подведут 21 июня.

Товары должны быть поставлены в течение 10 календарных дней с даты подписания договора. Из документации следует, что «Таттелекому» понадобится семь видов оборудования. Дороже всего — по 181,3 тыс. рублей — будут стоить два сетевых видеорегистратора Hikvision. По 35 тыс. рублей будет стоить каждая из 47 купольных IP-камер того же бренда. Больше всего — 313 штук — понадобится купольных IP-камер другой модели — каждая будет стоить 7,3 тыс. рублей.

7. Для «Лебяжьего» — 52 тысячи маленьких сосен



Судя по документации, понадобится высадить 52,1 тыс. сеянцев. Фото Максима Платонова

Комитет внешнего благоустройства Казани готовится заняться восстановлением городского леса «Лебяжье». Тендер с соответствующей формулировкой был опубликован 11 июня. Стоимость закупки составит 3,5 млн рублей, деньги будут выделены из бюджета города. Заявки на участие принимаются до 27 июня, а аукцион состоится 1 июля.



Целями и задачами заявляется «формирование высокодекоративных устойчивых насаждений для создания желательных ландшафтов и благоприятных условий отдыха населения путем проведения восстановления лесных насаждений». Судя по документации, всего понадобится высадить 52,1 тыс. сеянцев обыкновенной сосны высотой 10—15 см и возрастом не менее двух лет. Работы должны быть выполнены не позже 31 декабря 2019 года.

8. Агентство по госзаказу не нашло продавца Kia

Агентству по государственному заказу Татарстана понадобился новый автомобиль за 1,84 млн рублей. Об этом стало известно 7 июня. Заявки принимались до 13 июня, тогда же подводились итоги. Закупка была признана несостоявшейся — заявок на участие подано не было.

Агентству хотелось получить автомобиль Kia Sorento (или его эквивалент) с полным приводом, автоматической коробкой передач или вариатором, функцией «эскорт», 18-дюймовыми литыми дисками, раздельным климат-контролем с системой ионизации воздуха, датчиком дождя, фронтальными и боковыми подушками безопасности. Отметим, что, согласно официальному сайту производителя, стоимость этой модели автомобиля составляет от 1,6 млн рублей.

9. Фотографии икон и храмов для Минкульта

Министерство культуры Татарстана выделит 1,7 млн рублей на проведение межрегиональной выставки «Искусство стенной живописи второй половины XVI — начала XVII веков: фрески Спасо-Преображенского собора Ярославля, Благовещенского собора Сольвычегодска, Чудова монастыря Москвы и других». Об этом стало известно 10 июня, заявки принимаются до 18 июня, аукцион состоится 21 июня. Закупку оплатят из бюджета региона.

Речь, судя по всему, идет о фотосъемке объектов. Из технического задания известно, что необходима интерьерная съемка, отдельные изображения композиций фресковой живописи, общий вид стен и архитектурных элементов храмов, фасады храмов со всех сторон, панорамные фотографии интерьеров внутри соборов. Требуется отснять шесть храмов с их фресковыми росписями в шести различных населенных пунктах. Съемка должна быть в одном ракурсе.

Министерство культуры Татарстана выделит 1,7 млн рублей на проведение межрегиональной выставки «Искусство стенной живописи второй половины XVI — начала XVII веков». Фото Максима Платонова

Локации для съемок — Благовещенский собор Сольвычегодска, Спасо-Преображенский собор Ярославля, Покровская церковь Александрова, Спасо-Преображенский собор пгт. Большие Вяземы, Святые врата церкви Иоанна Лествичника в Кириллове, Успенский собор Свияжска. Необходимо сделать фотографии, подходящие для широкоформатной печати на стекле, металле и оргстекле размером 100 х 200 см и создания каталога в формате А4.



10. Мероприятие для журналистов WorldSkills

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» выделит 1,7 млн рублей на мероприятия для представителей федеральных и зарубежных СМИ, пребывающих в Казани в период проведения 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в конце августа. О такой закупке стало известно 11 июня. Заявки можно подать до 4 июля, рассматриваться они будут 18 июля.

От подрядчика потребуется организовать фотовыставку, торжественный прием 26 августа, оформить сцену, организовать фуршет (на нем, в том числе, будут пивные тарелки, канапе с норвежской семгой, йогуртовый мусс и царский осетр, а также такие сыры, как пармезан, бри и моцарелла), обеспечить фото- и видеосъемку, а также транспорт.