«Аномальная» зима поможет будущему урожаю в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Начало года в Татарстане ознаменовалось вторжением свирепых холодов. В отдельные дни минимальные температуры воздуха в различных районах республики доходили до -29, а порой и до -40 градусов. Январь принес татарстанцам не только морозную погоду, но и сильнейшие снегопады. Например, 10 января за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Эксперты рассказали «Реальному времени», насколько опасны такие морозы и обильные осадки для сельского хозяйства, в том числе для озимых посевов.

Морозы отступают

По данным Гидрометцентра, уже к началу следующей недели в Казани ожидается потепление — воздух прогреется до 0 градусов. Максимальное похолодание прогнозируется лишь в четверг — 21 января, когда столбик термометра упадет до минус 19.



Кроме того, к концу текущей недели в республике обещают осадки. Снег будет идти не один день. Так, 22 января будет облачно, днем с прояснениями. Пройдет небольшой снег, днем — местами. Ветер западный, северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -13..-18˚C, максимальная температура воздуха днем -11..-16˚C. На дорогах гололедица. 23 января также будут осадки в виде снега, местами — метель. Ночью похолодает до -15..-20˚C, на востоке РТ при прояснениях до -24˚C, днем потеплеет до +1..-4˚C, на востоке РТ до -9˚C, сообщают татарстанские метеорологи.

Главная проблема — гололедица

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана (АФТ и КП) Камияр Байтемиров в разговоре с «Реальным временем» заверил, никаких погодных аномалий сейчас не наблюдается.

— Обильные снегопады мы только приветствуем, — отметил глава ассоциации. — А морозный январь — это вдвойне хорошо. На полях будет меньше мышей, реже станут болеть деревья. Холода плодовым деревьям нужны для прохождения фазы естественного покоя.

Байтемиров уверен, погодный режим, установившийся на территории Татарстана, благоприятствует успешной зимовке растений. Главное, чтобы весной не началось неравномерное таяние снега. Иначе растения оживут, а снег помешает им перейти в фазу роста.



— Природа непредсказуема, — подытожил он, — Однако на сегодняшний день погодой мы удовлетворены.

Другое дело — гололедица, которую главный фермер республики считает основной проблемой нынешнего января: «На заснеженных дорогах бьются десятки машин. Перевозчики сельхозпродукции несут убытки».

Запаса влаги должно хватить на весну и лето

В Минсельхозпроде Татарстана пояснили, что снег хорошо защищает озимые от чрезмерно низких температур. Растения не страдают от холода.

— Ближе к весне будет понятно, чего ждать от половодья, — добавила пресс-секретарь министерства Роза Лотфуллина. — В населенных пунктах Татарстана снег регулярно убирается. Там затопления быть не должно. В любом случае, проблемы паводков успешно решаются на уровне районов и самих сельхозпредприятий.

Эксперт уверена, что избыток снега на полях принесет растениям лишь пользу: «Он растает и полностью впитается в почву. Посевы будут обеспечены запасом влаги и на весну, и на лето».

По словам Лотфуллиной, в данный момент полям республики грозит лишь одна напасть: резкие кратковременные перепады температуры. Растениям сложно приспосабливаться к нестабильным условиям окружающей среды.

«В населенных пунктах Татарстана снег регулярно убирается. Там затопления быть не должно», — отметила Роза Лотфуллина. Фото: Максим Платонов

Озимые культуры чувствуют себя нормально

Любовь Занина, замруководителя филиала Россельхозцентра по РТ, рассказала о том, что специалисты учреждения еженедельно проводят обследования посевов озимых культур по всей республике:

— У нас озимые зерновые культуры посеяны на площади 552 тыс. гектаров, — пояснила эксперт. — Берутся монолиты с растениями, определяется жизнеспособность посевов. Мы фиксируем количество сахаров в организме растений, глубину промерзания почвы и температуру на уровне узла кущения.

На данный момент состояние озимых культур оценивается как хорошее. На сельхозполях лежит снег толщиной 35—60 см. Посевы укрыты, чувствуют себя нормально.

— Если ближе к весне случится промерзание почвы или продолжительное залегание снега, то растения ослабнут, — утверждает Занина. — Возможны болезни выпревания — такие, как снежная плесень, склеротиниоз.

Переход от морозов к резкой оттепели и слякоти также не сулит ничего хорошего. На снежном покрове может образоваться ледяная корочка, под которой растения задохнутся и погибнут: «Но, к счастью, пока опасаться нечего», — резюмировала собеседница издания.



Движение к весне

Профессор кафедры метеорологии и климатологии, экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев считает, что нынешней зимой суровых морозов в Татарстане не было:

— Неделю назад произошел лишь одиночный кратковременный случай резкого похолодания. Средняя температура воздуха остается в пределах нормы.

Эксперт рассказал, в январе в РТ выпала полуторамесячная норма снега. 50-сантиметровая высота снежного покрова характерна для конца зимы, который наступает в начале марта. «Это очень благоприятный фактор для перезимовки растений, — подчеркнул профессор. — Им тепло и комфортно».

Удалось избежать и выпревания. Снег в этом году лег на остывшую почву, к тому же с ноября не было ни одной оттепели.

— Полагаю, первая половина зимы не нанесла ущерба озимым культурам. А в феврале, как правило, у нас не бывает сильных морозов, — сообщил Переведенцев. — Пережили декабрь и январь. Начинается движение в сторону весны. Света и тепла с каждым днем будет только больше.