День в истории: первый декан журфака КФУ, старт продаж табака в России и первый «золотой диск» в мире
Чем знаменательна дата 11 февраля
11 февраля 1943-го глава СССР Иосиф Сталин подписал решение Государственного комитета обороны, в соответствии с которым советские ученые приступили к работе над созданием атомной бомбы. 11 февраля 1980 года в СССР прошла премьера оскароносного фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». 11 февраля ООН отмечает Международный день женщин и девочек в науке. Чем еще знаменательна сегодняшняя дата — в обзоре «Реального времени».
День артиста и журналиста
- 11 февраля оказалось важной датой в развитии культуры Татарстана. Во-первых, в этот день 1900 года родился актер Казанского Большого драматического театра и педагог Казанского театрального училища Александр Гусев. Его биография примечательна тем, что в гражданскую войну 18-летний артист служил в гарнизонном театре 54-го Сибирского полка армии Колчака, а служа в театре в Казани в годы Великой Отечественной, выезжал в составе концертной бригады в действующую армию на Карельский фронт.
- А 11 февраля 1936 года в деревне Бикметово Чемагушевского района Башкирской АССР родился Флорид Агзамов — первый декан журфака Казанского университета. Журналист и переводчик Агзамов внес большой вклад в развитие современной татарской журналистики. В 1960 году он пришел в газету «Социалистик Татарстан» на должность заведующего отделом, а спустя 11 лет стал заместителем главного редактора. В 1972 году карьера Агзамова продолжилась в Казанском университете — в качестве заведующего кафедрой журналистики, декана филологического факультета, затем — факультета журналистики.
От «давай закурим» до «дадим прикурить!»
- Куда больший след эта дата оставила в российской истории. В 1697 году 11 февраля будущий первый российский император Петр I принял очень нездоровое решение — разрешил в своем государстве продажу табака. Последствия этого решения наши медики и политики расхлебывают до сих пор, однако почему-то кажется, что не дай государь купцам продавать зелье в открытую, оно бы все равно нелегально к нам просочилось.
- 11 февраля 1838 года по первой в России железной дороге общественного пользования, которая связала Санкт-Петербург с Царским Селом, отправился первый поезд — на конной тяге, а на паровой — ходил по воскресеньям. И вот сегодня мы имеем РЖД.
- 11 февраля 1940 года ознаменовано началом прорыва Красной Армией линии Маннергейма в Зимней войне, который привел к капитуляции Финляндии. И как бы кто ни относился к Советско-Финской войне 1939—1940 гг, отрицать значение приобретенного в ней нашей армией опыта боевых действий для разразившейся вскоре Великой Отечественной не приходится.
- Спустя 3 года, 11 февраля 1943-го глава СССР Иосиф Сталин подписал решение Государственного комитета обороны, в соответствии с которым советские ученые приступили к работе над созданием атомной бомбы. Что, отметим, послужило не только укреплению обороноспособности страны, но и развитию ее энергетики. А в тот же день в 1953 году президент США Дуайт Эйзенхауэр отклонил последнее из многочисленных прошений о помиловании супругов Розенберг, которых впоследствии казнили за передачу СССР американских ядерных секретов.
- 11 февраля 1980 года в СССР прошла премьера оскароносного фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Того самого, который сделал недавно скончавшегося артиста Алексея Баталова мечтой всех одиноких советских женщин (несоветские уже четвертое десятилетие ломают головы — как можно надеяться обрести счастье с мужчиной, который не стремится ни к карьерному росту, ни к росту личного и семейного благосостояния).
- 11 февраля 2009 года ракета-носитель «Протон-М» с космодрома Байконур, вывела на орбиту два новых российских искусственных спутника Земли — «Экспресс-АМ44» и «Экспресс МД1».
- А 11 февраля 2018 года ознаменовано трагедией в Подмосковье — в Раменском районе рухнул пассажирский АН-148 «Саратовских авиалиний» — погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
- Еще 11 февраля родились великий русский артист Василий Качалов (1865), чудесный детский писатель Виталий Бианки (1894), неподражаемая Любовь Орлова (1902), братья-хоккеисты Борис и Евгений Майоровы (1938). Были в этот день и потери российского масштаба: в 1829 году в Тегеране был убит поэт, драматург и дипломат Александр Грибоедов, а в 1928-м умер режиссер Сергей Эйзенштейн.
Без женщин жить нельзя на свете — и крутятся диски
- 11 февраля ООН отмечает Международный день женщин и девочек в науке. История этого праздника совсем коротенькая — Генеральная Ассамблея ООН учредила его в декабре 2015 года в целях обеспечения полного и равного доступа женщин и девочек к науке, а также гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек. В 2021 году празднование этого дня посвящено теме «Женщины-ученые на переднем крае борьбы с COVID-19».
- Также 11 февраля в мировых масштабах — Всемирный день больного (что в условиях пандемии очень актуально). Его отмечают с 1993 года — по инициативе Папы Римского Иоанна Павла Второго. Соответственно, и «окрас» у праздника — католический, его цель — «… дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».
- А теперь — о более отдаленных событиях. 11 февраля 1809 года американский изобретатель Роберт Фултон запатентовал пароход. 11 февраля 1928 года В Санкт-Морице (Швейцария) открылись II зимние Олимпийские игры. А в 1941 году в этот день пластинка с записью песни Гленна Миллера «Поезд на Чаттанугу» из кинофильма «Серенада Солнечной долины» стала первым официальным «золотым диском» в истории грамзаписи. И сюда же: 11 февраля 1969 года родилась американская актриса, режиссер и продюсер, обладательница премий «Эмми», «Золотой глобус» Дженнифер Эннистон, а 11 февраля 1982-го — звезда сериала «Игра престолов» Натали Дормер.
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