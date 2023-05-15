Trademark «Татарстан»: тапочки из овечьей шерсти из Челнов, казанский юрфорум КФУ, шоу-техника на 2 миллиарда

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 14-я

Сегодня в очередном традиционном обзоре «Реального времени» нам на глаза попалось несколько интересных заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков предпринимателями из Татарстана. В подборке традиционно торговцы, айтишники и промышленники, но еще есть киберспортивные рестораторы и один профессиональный бегун. А также челнинское предприятие по производству и продаже тапочек из овечьей шерсти.

Основатель «Казанского марафона», проекта Timerman и один из идеологов бегового движения Татарстана Вадим Янгиров регистрирует на себя фирменное наименование реализованного при поддержке казанского IT-парка проекта «Мои награды», который он презентовал министру спорта Олегу Матыцину в ноябре прошлого года. Утверждается, что эта платформа цифровых достижений позволяет «навечно» сохранить медали, кубки и сертификаты пользователей в персональном онлайн-портфолио. Награды могут быть конвертированы в цифровой актив NFT, а данные о достижении хранятся на блокчейне, а сама награда преобразуется в товар, который имеет стоимость и может быть продан.



Созданная в разгар пандемии короновируса казанская компания «Айти Касс», судя по данным из открытых источников, занимается обслуживаем контрольно-кассовой техники и является лицензиатом 1С. В прошлом году, согласно «СПАРК-Интерфакс», ей удалось заработать на этом почти 40 млн рублей, однако сайт организации содержит лишь «произвольный текст». Спустя два года после создания бизнеса его основатель Александр Булатов решил обзавестись интеллектуальной собственностью, подав заявки на регистрацию сразу двух товарных знаков. Если первый вопросов не вызывает, то вот по поводу второго есть определенные сомнения — какое отношение татарское «яратам» (я люблю, мне нравится) имеет к контрольно-кассовой технике, непонятно.



Завод промышленных валов «Ватан» дислоцируется в Вятских Полянах Кировской области, но головная компания холдинга зарегистрирована в Казани в феврале этого года. Предприятие выпускает карданные валы и комплектующие для сталелитейного производства и машиностроения, бумажной промышленности, железнодорожного оборудования и т.д. Согласно «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром нескольких связанных между собой компаний является предприниматель Наиль Абдуллин, бизнес-интересы которого сосредоточены в Татарстане и Москве и довольно широки: от строительства до частной школы. Товарный знак завода «Ватан» в Роспатенте регистрирует на себя не сам Абдуллин, а его гендиректор в статусе ИП Рафаэль Габдрахманов.



Казанская компания «Гид проперти» Рамиля Айзатуллова работает около двух лет и предлагает инвестировать в недвижимость в Турции и ОАЭ. У фирмы довольно нарядный сайт и маленький паблик в VK. Мы не являемся агентами — вместо этого мы используем искусственный интеллект (ИИ) — утверждает компания. На ее интернет-площадках густо навалено множество маркетинговых приемов и завлекаловок, в том числе пресловутые «инвестиции под 50% годовых».



Челнинское ПК «Премьер» на рынке уже 14 лет. Компания занимается интересным бизнесом: шьет и продает через сайт и маркетплейсы тапочки, носки и пояса из овечьей шерсти. Правда, сколотить состояние на этом, похоже, не так уж и просто — по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за прошлый год составила порядка 6,5 млн рублей. Фармацевтический бизнес бенефициара «Премьера» Александра Личухина сгенерировал почти вдвое большую выручку и чистую прибыль.



Казанский международный юридический форум учредил и в первый раз провел в прошлом году Казанский федеральный университет. В отличие от Петербургского, где буквально на днях весь бомонд юридического сообщества, силовиков и «сочувствующих» собирался и выдвигал самые смелые инициативы, представительность казанской площадки помельче. Впрочем, не будем забывать, что и казанский саммит прошел впервые в далеком 2009 году, а официально федеральный статус получил только спустя 13 лет. Зато теперь он станет главной дискуссионной площадкой России и исламского мира, оставив Питеру «западных партнеров». Не исключено, что через 13 лет и Казанский юрфорум станет по-настоящему международным и важным событием в деловой жизни нашей страны. Пока же, что интересно, товарный знак на фирменное наименование форума регистрирует не КФУ, а учрежденная физлицами ассоциация выпускников его юридического факультета. Впрочем, будет ли чего-то стоить их интеллектуальная собственность, когда и если зайдет речь о повышении статуса форума, большой вопрос — KazanForum тоже когда-то начинался как KazanSummit...



Тем временем казанская «Имлайт-Шоутехник», один из крупнейших комплексных проектантов и инсталляторов, а также дилеров профессионального оборудования на сценические площадки в России, регистрирует в Роспатенте сразу два новых товарных знака. Согласно «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в мае 1997 года, а за 2022 год получила доход почти 2,4 млрд рублей при чистой прибыли более 200 миллионов. Стоит заметить, что визуально новые бренды выглядят значительно свежее и приятнее, чем все остальное в ее портфеле интеллектуальной собственности.



Любопытный кейс из Челнов: ООО «Тепловые и охлаждающие системы» создано 6 апреля 2023 года и почти сразу же подает заявку на регистрацию своего бренда в Роспатент. У существующей месяц фирмы есть не только логотип, но и доменное имя, на котором пока, правда, ничего не опубликовано. Бенефициар юрлица Игорь Васильев, судя по «СПАРК-Интерфакс», раньше, как и половина города, занимался торговлей автозапчастями.

И еще один кейс, на этот раз из Казани — товарный знак компании «Пабстомп», созданной в 2019 году и «закрывшей» 2022 год, по «СПАРК-Интерфакс», с выручкой 7,2 млн рублей. Основным видом деятельности компании указана «Деятельность кафе и ресторанов», но, судя по всему, для ее бизнеса в отечественном справочнике просто не нашлось точного ОКВЭДа. Поскольку «пабстомп» или pubstomp — это формат совместного просмотра видеотрансляций киберспортивных состязаний, придуманный главной в этом сегменте корпорацией Valve (разработчик CS и Dota). Правда, заявка в Роспатент казанского «Пабстомпа» отсылает к другой корпорации и другой игре, а именно шутеру Apexe Legends американской EA.



Лилия Миннахметова из семьи известных татарстанских предпринимателей и государственных деятелей регистрирует новый товарный знак — на этот раз, судя по всему, речь идет о логотипе принадлежащего ей бизнеса по продаже и ремонту очков. В одной из предыдущих подборок заявок в Роспатент мы уже писали о бренде Belle frog (прекрасная лягушка), регистрацию которого Миннахметова затеяла в конце января этого года. Правда, когда она успевает заниматься бизнесом, непонятно — ее страничка в запрещенном Instagram признанной экстремистской компании Meta всегда полна фотографиями с приятного семейного отдыха, как правило, далеко за пределами России.



Как и у «земляков» из «Теплос», у челнинского ООО с громким названием «Завод грузоподъемных механизмов «КАМА» пока нет истории успешной работы на рынке, поскольку существует оно всего год. По данным «СПАРК-Интерфакс», имеет только одного работника и 10 тысяч уставного капитала. Но, кроме этого, видимо присутствуют амбиции — название товарного знака, заявку на регистрацию которого фирма отправила в Роспатент, явно должно вызывать ассоциации у потенциальных партнеров с лучшими европейскими брендами с вековой историей.

