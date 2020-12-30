Клинический центр КФУ заменит испанский нейроцентр Гуттманна для детей «Русфонда»

Стороны договорились проводить реабилитацию татарстанских детей с тяжелыми неврологическими нарушениями в Казани

Как стало известно «Реальному времени», одна из крупнейших благотворительных организаций страны — «Русфонд» — нашла в Казани замену зарубежным партнерам, которые оказались недоступны из-за пандемии коронавируса. Речь идет об известных европейских реабилитационных центрах, которые пока не могут принимать на лечение российских пациентов. Руководство фонда договорилось перенаправлять детей в Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины КФУ, который специализируется на восстановлении больных после инсульта, травм позвоночника и других поражений нервной системы. НКЦ получил лицензию Минздрава РТ на оказание медпомощи детям. Первый казанский ребенок, перенесший операцию на головном мозге в ДРКБ, поступит в университетскую клинику на реабилитацию уже в январе 2021 года.

Отрезаны от европейских медцентров

Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины КФУ получил шанс стать одним из ключевых российских центров по реабилитации детей с повреждениями головного или спинного мозга.

Как стало известно «Реальному времени», «Русфонд» начинает программу нейрореабилитации татарстанских детей, которым провели сложнейшие операции по программе ОМС. С будущего года их восстановление будет проходить не в центре нейрореабилитации Гуттманна в Барселоне, а на базе НКЦ КФУ в Казани. Переориентация вызвана тем, что знаменитая испанская клиника из-за ситуации с коронавирусом пока не принимает маленьких пациентов из других стран.

Информацию о смене партнера подтвердила «Реальному времени» руководитель «Русфонда» в Татарстане Наталья Сперанская. Руководитель научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов сообщил о готовности принимать больных, направляемых фондом.

Знаменитая испанская клиника из-за ситуации с коронавирусом пока не принимает маленьких пациентов из других стран. Фото: medtravelclub.com

На уровне испанского центра Гуттманна

«Русфонд» приостановил отправку детей в зарубежные медицинские центры в разгар пандемии коронавируса. Однако поиск «домашнего» центра по восстановлению юных пациентов не занял много времени.



— Оказалось, что далеко ходить не надо, он же всегда был рядом с нами, и мы знаем друг друга давно, — улыбается Наталья Сперанская. — До этого момента мы уже плотно работали с Институтом фундаментальной медицины и биологии КФУ, на базе которого наш фонд оборудовал NGS-лабораторию для определения HLA-фенотипа потенциальных доноров костного мозга (цифровой характеристики генов, отвечающих за тканевую совместимость). Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины КФУ по уровню технической оснащенности не уступает испанскому центру Гуттманна. Многие его пациенты с нейронарушениями уходят из больницы «на своих ногах». Но если оплата в европейском центре строго в евро, а доехать нет возможности, то в казанском центре в два раза ниже. И больше детей смогут пройти курсы восстановления.

Есть лицензия Минздрава

Почему фонд наладил сотрудничество с клиникой КФУ в разгар пандемии? «Мы могли бы и прежде организовать курсы по восстановлению, но у клиники не было лицензии Минздрава РТ на оказание медицинской помощи детям, — объясняет представитель «Русфонда». — До этого клиника занималась восстановлением после инсульта пожилых людей, добившись впечатляющих результатов. После прохождения программы нейрореабилитации пожилые люди начинали заново ходить, возвращалась речь и память».



Как известно, после инсульта около 80% утраченных функций можно вернуть человеку в течение полугода, а дальше — с трудом. При этом она подчеркнула, что фонд удостоверился в том, что клиника работает по методикам с доказанной медицинской эффективностью, которая не уступает европейским центрам. «Они (НКЦ КФУ) направили информацию о работе центра в администрацию федерального фонда «Русфонд». Эксперты проверили, им понравилось это направление, после чего договорились о взаимодействии. Так и появилось новое направление работы с КФУ», — рассказала Наталья Сперанская. Этой осенью клиника получила необходимую лицензию, которая даст возможность применять усовершенствованную методику для детей.

Клиника работает по методикам с доказанной медицинской эффективностью, которая не уступает европейским центрам. Фото: tatarstan.ru

В приоритете — прооперированные дети по ОМС

В первую очередь на реабилитацию в КФУ будут направлены дети, которым провели операции на головном мозге по программе ОМС (т. е. за государственный счет). И вторая категория — дети, страдающие эпилепсией, которым имплантировали нейростимуляторы — операции проводят в ДРКБ. Нейростимулятор обходится в 1,2 млн рублей, плюс работа врачей — все оплачивается из фонда обязательного медицинского страхования.

Первый ребенок поступит на реабилитацию в клинику в начале января. До этого ему имплантировали нейростимулятор по госпрограмме, однако реабилитация не входит в ОМС, хотя пациенту предписан трехмесячный курс восстановления.



— Мы решили провести по частям, чередуя месяц в центре, месяц — дома. Под этого ребенка будет заключаться трехсторонний договор, где фонд выступит плательщиком, а центр — поставщиком услуг, — обрисовали стандартную схему в фонде.



Выбор в пользу клиники КФУ благотворители объяснили еще и тем, что это не просто медицинский, а еще и научный центр, оснащенный высокотехнологичной техникой: «У него выше возможности для полноценной реабилитации детей».

Выбор в пользу клиники КФУ благотворители объяснили и тем, что это не просто медицинский, а еще и научный центр, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Фото: kpfu.ru

КФУ: мы давно работаем с «Русфондом»

— Пациенты, которых направляет «Русфонд», обычно страдают очень тяжелыми заболеваниями, — сообщил в разговоре с «Реальным временем» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ, профессор Альберт Ризванов. — Но в нашей клинике под каждого собирается консилиум и разрабатывается схема лечения. К примеру, для полной реабилитации постинсультных больных необходимо привлечение до 25 специалистов. Для детей необходимо не меньше. В рамках госгарантий такой комплексный подход невозможен, но он есть в нашем центре в рамках научных исследований и платных услуг.

Ученый согласился с тем, что с началом пандемии система здравоохранения испытывает перегруженность «ковидными» пациентами: «Но она затронула и зарубежные клиники. В них также нарушена работа. Возникли сложности с направлением российских пациентов в другие медицинские центры».

Ризванов напомнил, что КФУ работает с «Русфондом» давно: «В течение нескольких лет мы реализуем проект создания регистра доноров костного мозга. «Русфонд» совместно с КФУ создал первую в России генетическую лабораторию, которая с использованием самым современных методов секвенирования (расшифровка генома, — прим. ред.) следующего поколения определяет HLA генотип доноров со сверхвысоким разрешением. У нас создана самая большая в стране база данных доноров костного мозга. Уже проведены несколько трансплантаций с использованием доноров из этого регистра. Отечественный регистр поможет существенно сократить стоимость трансплантации костного мозга. Не придется закупать костный мозг за рубежом, как это делается в большинстве случаев сейчас для неродственных случаев трансплантации».

Ризванов напомнил, что КФУ работает с «Русфондом» давно. Фото: Максим Платонов

По его словам, в рамках многолетнего сотрудничества с «Русфондом» университет обсуждает и реализацию новых проектов для помощи тяжело больным детям.

— К нам часто обращаются для получения «второго мнения». Бывали случаи, когда мы перепроверяли результаты диагностических исследований, в том числе зарубежных клиник, и находили неточности и ошибки. В последующем это позволяло уточнить диагноз и скорректировать схему лечения. Современные анализы помогают поставить правильный диагноз, и подобрать наиболее эффективную терапию для конкретного пациента, — сообщил Альберт Ризванов.

Медицина не всегда может помочь

При этом медик предупредил, что не всегда врачи способны оправдать ожидания пациента с трудным диагнозом: «К сожалению, медицина такая область, когда не всегда можно гарантировать результат. Учитывая, что мы используем современное оборудование, высокую квалификацию врачей и научное сопровождение проектов, то мы надеемся на положительный результат. Но дать 100% гарантию того, что поднимем пациента на ноги, не можем. К тому же, пациенты, которых направляет «Русфонд», страдают очень тяжелыми заболеваниями, в том числе наследственными. Для некоторых из них не существует эффективных методов лечения. Все, что можно сделать, — облегчить состояние пациентов и повысить качество жизни. Более того, в нашем центре мы разрабатываем генные и клеточные технологии лечения самых различных заболеваний, в том числе редких, орфанных, для которых на данном этапе развития медицины просто нет препаратов».

В центре разрабатываются генные и клеточные технологии лечения самых различных заболеваний, в том числе редких, орфанных, для которых на данном этапе развития медицины просто нет препаратов. Фото: tatarstan.ru

Восстановление больных детей будет проходить за счет пожертвований. С учетом применения самого современного нового оборудования и специалистов, обладающих высокими компетенциями и международным опытом работы, стоимость реабилитации будет ниже, чем в зарубежных клиниках при сопоставимом качестве. А с учетом применения научной базы КФУ можно надеяться на новые открытия в диагностике и терапии сложных заболеваний.

