Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студенты филфака КГУ в лаборатории экспериментальной фонетики, 1959 год
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Первая в мире лаборатория экспериментальной фонетики была организована в Казанском университете в далеком 1874 году. Ее открыл яркий представитель казанской лингвистической школы Василий Алексеевич Богородский.
Филфак Казанского университета был одним из четырех его подразделений с момента открытия (правда, тогда он назывался отделением словесных наук). Благополучно дожив до революции и взрастив целую плеяду знаменитых ученых, в 1922 году он был ликвидирован — до самого 1940 года все высшее филологическое образование в РТ было сосредоточено в стенах Восточного педагогического института. Именно туда передали историко-филологический институт университета.
Процесс был цикличным. В 1940 году из педагогического института снова выделили историко-филологический факультет и передали его в альма-матер — в университет. Потом филфак отделился от истфака и долго существовал в таком виде.
В 1950-х годах советская наука развивалась не только в плане физики и научного коммунизма. Например, на филфаке активно изучали особенности говора татар из разных локаций. Для этого студенты и занимались в той самой первой в мире лаборатории экспериментальной фонетики (оборудование здесь, конечно, обновлялось с 1874 года). Монография «Звуковой строй татарского языка», которую в 1959 и в 1961 годах издал Узбек Шарифович Байчура, во многом опиралась на труды студентов-«курсовиков» и дипломников.
На этой фотографии мы видим, как студентка III курса Людмила Панферова в марте 1959 года записывает на фонограф речь студента V курса коренного казанца Г. Николаева. Она вместе со своей подругой Маргаритой Углевой разрабатывала тему «Долгота гласных в казанском говоре», часть работы по которой вошла в монографии профессора Байчуры.
Впрочем, студенты-филологи мало чем отличались от остальных казанских студентов. Они точно так же веселились, жили в общежитиях, хулиганили, ходили на танцы. И их, конечно же, точно так же отправляли работать на благо республики. По осени ездили в колхозы на картошку, а летом работали на строительстве разных общественно полезных объектов. Например, в 1960 году студенток филфака отправляли на строительство жилых домов на улице Подлужной.
Шли годы, подходило время новых перемен. Повинуясь цикличности процесса, в 2011 году филфак Казанского университета снова прекратил свое существование: он опять объединился с филфаком университета педагогического, сменил имя и теперь называется Институтом филологии и межкультурной коммуникации.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Елену Миронову, предоставившую фотографии из своего семейного архива.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Фономе является "элементарной частицей" в лингвистике, языкознании, как электрон в физике и химии.
И именно в Казани было разработано и введено в науку понятие "фонема" - сделал это потомок Французских и Польских королей, профессор Императорского Казанского университета Иван Александрович Бодуэн де Куртене, став не только основоположником фонологии, но и совершил научную революцию в языкознании.
Очень интересна последняя фотография - студентки филфака (похоже студент был один на весь факультет) на стройке на улице Подлужной - неужто так разливалась Казанка? Хотя вполне возможно.
А пятиэтажные дома. построенные хрупкими и красивыми филологичками, стоят до сих пор и исправно служат новым поколениям казанцев.
А какие огромные деревянные носилки на переднем плане...
Только они сами весят килограммов 10, а их надо было нагрузить кирпичами и поднять на 5-й этаж.
Спасибо автору, РВ и Елене Мироновой за сохранение Памяти.
Уважаемые читатели и "смотрители" уважаемого РВ могут КАЖДЫЙ день наблюдать - смотреть фото и читать текст - за развитием грандиозного социального эксперимента, начатого в 1920 году "экспериментаторами" теоретиками и практиками марксистами Лениным и Троцким - уникальный фото-марафон "100-летие ТАССР" хочется увидеть и в виде отдельного издания-книги к знаменательной дате.
"Бодуэн де Куртенэ активно интересовался искусственными языками, неоднократно выступал сторонником эсперанто. В октябре 1907 года он участвовал вместе с Отто Есперсеном и другими учёными в международной делегации по принятию международного вспомогательного языка (фр. Délégation pour l'Adoption d'une Langue Auxiliaire Internationale) в качестве её вице-председателя. Был лично знаком с Людовиком Заменгофом, основателем эсперанто[6], но эсперантистом себя не считал[7].
Работая в Казани в 1874—1883 годах, учёный основал Казанскую лингвистическую школу, в рамках которой расцвёл талант крупнейшего учёного Василия Богородицкого, в Петербурге им была создана Петербургская лингвистическая школа, в рамках которой под его непосредственным влиянием проходило становление замечательных русских лингвистов XX века Льва Щербы и Евгения Поливанова.
Бодуэна де Куртенэ многие, особенно в России, считают одним из основоположников структурализма, наряду с Фердинандом де Соссюром. Влияние Петербургской школы, особенно её основателя, было очень заметным и в России и СССР, и в Польше и Чехословакии. Ряд выдвинутых ей положений, особенно в области фонологии, при помощи их популяризации Пражским лингвистическим кружком стали краеугольными в мировой науке.[8]
Вместе с многими отечественными лингвистами участвовал в Орфографической комиссии, перед которой была поставлена задача упрощения русского письма (1904-1918 годы)".
Магнитофона в лаборатории экспериментальной фонетики ещё в 1959 году не было?
Поразительный результат социального эксперимента, начатого международными марксистами-террористами Лениным и Троцким в России в 1917 году... (что не умаляет научных достижений Казанской лингвистической школы).
Хотя марксистский период в СССР и закончился в 1943 году, когда марксист Сталин разогнал Международную террористическую организацию Коминтерн, базирующуюся в Москве.
В 1959 году уже наступил "коммунистический" этап в развитии социального эксперимента - слово "марксизм" практически исчезло из газет и речей партийных руководителей СССР - его заменили слова "марксизм-ленинизм", "коммунизм".
Да и к людям стали относится с меньшей жестокостью при проведении социального эксперимента - уже начали строить "хрущовки", но колхозникам паспорта ещё не выдавали.