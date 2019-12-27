Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студенты филфака КГУ в лаборатории экспериментальной фонетики, 1959 год

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Фото: из семейного архива Елены Мироновой

Первая в мире лаборатория экспериментальной фонетики была организована в Казанском университете в далеком 1874 году. Ее открыл яркий представитель казанской лингвистической школы Василий Алексеевич Богородский.

Филфак Казанского университета был одним из четырех его подразделений с момента открытия (правда, тогда он назывался отделением словесных наук). Благополучно дожив до революции и взрастив целую плеяду знаменитых ученых, в 1922 году он был ликвидирован — до самого 1940 года все высшее филологическое образование в РТ было сосредоточено в стенах Восточного педагогического института. Именно туда передали историко-филологический институт университета.

Процесс был цикличным. В 1940 году из педагогического института снова выделили историко-филологический факультет и передали его в альма-матер — в университет. Потом филфак отделился от истфака и долго существовал в таком виде.

В 1950-х годах советская наука развивалась не только в плане физики и научного коммунизма. Например, на филфаке активно изучали особенности говора татар из разных локаций. Для этого студенты и занимались в той самой первой в мире лаборатории экспериментальной фонетики (оборудование здесь, конечно, обновлялось с 1874 года). Монография «Звуковой строй татарского языка», которую в 1959 и в 1961 годах издал Узбек Шарифович Байчура, во многом опиралась на труды студентов-«курсовиков» и дипломников.

Студенты филфака в лаборатории экспериментальной фонетики, 1959 год. Фото: из семейного архива Елены Мироновой

На этой фотографии мы видим, как студентка III курса Людмила Панферова в марте 1959 года записывает на фонограф речь студента V курса коренного казанца Г. Николаева. Она вместе со своей подругой Маргаритой Углевой разрабатывала тему «Долгота гласных в казанском говоре», часть работы по которой вошла в монографии профессора Байчуры.

Впрочем, студенты-филологи мало чем отличались от остальных казанских студентов. Они точно так же веселились, жили в общежитиях, хулиганили, ходили на танцы. И их, конечно же, точно так же отправляли работать на благо республики. По осени ездили в колхозы на картошку, а летом работали на строительстве разных общественно полезных объектов. Например, в 1960 году студенток филфака отправляли на строительство жилых домов на улице Подлужной.

Студентки филфака на строительстве на улице Подлужной, 1960. Фото из семейного архива Елены Мироновой

Шли годы, подходило время новых перемен. Повинуясь цикличности процесса, в 2011 году филфак Казанского университета снова прекратил свое существование: он опять объединился с филфаком университета педагогического, сменил имя и теперь называется Институтом филологии и межкультурной коммуникации.

Людмила Губаева