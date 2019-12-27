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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студенты филфака КГУ в лаборатории экспериментальной фонетики, 1959 год

07:00, 27.12.2019 5 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студенты филфака КГУ в лаборатории экспериментальной фонетики, 1959 год Фото: из семейного архива Елены Мироновой

Первая в мире лаборатория экспериментальной фонетики была организована в Казанском университете в далеком 1874 году. Ее открыл яркий представитель казанской лингвистической школы Василий Алексеевич Богородский.

Филфак Казанского университета был одним из четырех его подразделений с момента открытия (правда, тогда он назывался отделением словесных наук). Благополучно дожив до революции и взрастив целую плеяду знаменитых ученых, в 1922 году он был ликвидирован — до самого 1940 года все высшее филологическое образование в РТ было сосредоточено в стенах Восточного педагогического института. Именно туда передали историко-филологический институт университета.

Процесс был цикличным. В 1940 году из педагогического института снова выделили историко-филологический факультет и передали его в альма-матер — в университет. Потом филфак отделился от истфака и долго существовал в таком виде.

В 1950-х годах советская наука развивалась не только в плане физики и научного коммунизма. Например, на филфаке активно изучали особенности говора татар из разных локаций. Для этого студенты и занимались в той самой первой в мире лаборатории экспериментальной фонетики (оборудование здесь, конечно, обновлялось с 1874 года). Монография «Звуковой строй татарского языка», которую в 1959 и в 1961 годах издал Узбек Шарифович Байчура, во многом опиралась на труды студентов-«курсовиков» и дипломников.

Студенты филфака в лаборатории экспериментальной фонетики, 1959 год. Фото: из семейного архива Елены Мироновой

На этой фотографии мы видим, как студентка III курса Людмила Панферова в марте 1959 года записывает на фонограф речь студента V курса коренного казанца Г. Николаева. Она вместе со своей подругой Маргаритой Углевой разрабатывала тему «Долгота гласных в казанском говоре», часть работы по которой вошла в монографии профессора Байчуры.

Впрочем, студенты-филологи мало чем отличались от остальных казанских студентов. Они точно так же веселились, жили в общежитиях, хулиганили, ходили на танцы. И их, конечно же, точно так же отправляли работать на благо республики. По осени ездили в колхозы на картошку, а летом работали на строительстве разных общественно полезных объектов. Например, в 1960 году студенток филфака отправляли на строительство жилых домов на улице Подлужной.

Студентки филфака на строительстве на улице Подлужной, 1960. Фото из семейного архива Елены Мироновой

Шли годы, подходило время новых перемен. Повинуясь цикличности процесса, в 2011 году филфак Казанского университета снова прекратил свое существование: он опять объединился с филфаком университета педагогического, сменил имя и теперь называется Институтом филологии и межкультурной коммуникации.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Елену Миронову, предоставившую фотографии из своего семейного архива.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 08:26
    Интересно и очень познавательно - и фото, и текст.

    Фономе является "элементарной частицей" в лингвистике, языкознании, как электрон в физике и химии.

    И именно в Казани было разработано и введено в науку понятие "фонема" - сделал это потомок Французских и Польских королей, профессор Императорского Казанского университета Иван Александрович Бодуэн де Куртене, став не только основоположником фонологии, но и совершил научную революцию в языкознании.

    Очень интересна последняя фотография - студентки филфака (похоже студент был один на весь факультет) на стройке на улице Подлужной - неужто так разливалась Казанка? Хотя вполне возможно.
    А пятиэтажные дома. построенные хрупкими и красивыми филологичками, стоят до сих пор и исправно служат новым поколениям казанцев.
    А какие огромные деревянные носилки на переднем плане...
    Только они сами весят килограммов 10, а их надо было нагрузить кирпичами и поднять на 5-й этаж.

    Спасибо автору, РВ и Елене Мироновой за сохранение Памяти.

    Уважаемые читатели и "смотрители" уважаемого РВ могут КАЖДЫЙ день наблюдать - смотреть фото и читать текст - за развитием грандиозного социального эксперимента, начатого в 1920 году "экспериментаторами" теоретиками и практиками марксистами Лениным и Троцким - уникальный фото-марафон "100-летие ТАССР" хочется увидеть и в виде отдельного издания-книги к знаменательной дате.
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    Анонимно 09:30
    Из Википедии:

    "Бодуэн де Куртенэ активно интересовался искусственными языками, неоднократно выступал сторонником эсперанто. В октябре 1907 года он участвовал вместе с Отто Есперсеном и другими учёными в международной делегации по принятию международного вспомогательного языка (фр. Délégation pour l'Adoption d'une Langue Auxiliaire Internationale) в качестве её вице-председателя. Был лично знаком с Людовиком Заменгофом, основателем эсперанто[6], но эсперантистом себя не считал[7].

    Работая в Казани в 1874—1883 годах, учёный основал Казанскую лингвистическую школу, в рамках которой расцвёл талант крупнейшего учёного Василия Богородицкого, в Петербурге им была создана Петербургская лингвистическая школа, в рамках которой под его непосредственным влиянием проходило становление замечательных русских лингвистов XX века Льва Щербы и Евгения Поливанова.

    Бодуэна де Куртенэ многие, особенно в России, считают одним из основоположников структурализма, наряду с Фердинандом де Соссюром. Влияние Петербургской школы, особенно её основателя, было очень заметным и в России и СССР, и в Польше и Чехословакии. Ряд выдвинутых ей положений, особенно в области фонологии, при помощи их популяризации Пражским лингвистическим кружком стали краеугольными в мировой науке.[8]

    Вместе с многими отечественными лингвистами участвовал в Орфографической комиссии, перед которой была поставлена задача упрощения русского письма (1904-1918 годы)".
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  • Анонимно 08:39
    Классная статья!
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  • Анонимно 09:46
    Студенты КГУ имени В.И.Ульянова-Ленина записывают в 1959 году звуки, речь на ФОНОГРАФе времён Т.Эдисона?
    Магнитофона в лаборатории экспериментальной фонетики ещё в 1959 году не было?

    Поразительный результат социального эксперимента, начатого международными марксистами-террористами Лениным и Троцким в России в 1917 году... (что не умаляет научных достижений Казанской лингвистической школы).
    Хотя марксистский период в СССР и закончился в 1943 году, когда марксист Сталин разогнал Международную террористическую организацию Коминтерн, базирующуюся в Москве.

    В 1959 году уже наступил "коммунистический" этап в развитии социального эксперимента - слово "марксизм" практически исчезло из газет и речей партийных руководителей СССР - его заменили слова "марксизм-ленинизм", "коммунизм".
    Да и к людям стали относится с меньшей жестокостью при проведении социального эксперимента - уже начали строить "хрущовки", но колхозникам паспорта ещё не выдавали.
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  • Анонимно 10:48
    Душевные фото. Хорошо что додумались в то время сфотографировать
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