«Несправедливое повышение»: вузы Казани подняли плату за общежития

Услуга для иногородних студентов в среднем подорожала на 9—18 процентов

Как стало известно «Реальному времени», в вузах Казани ощутимо выросла плата за проживание в студенческих общежитиях. Информацию нашему изданию подтвердили в руководстве высших учебных заведений. Так, к примеру, в КФУ услуга подорожала в среднем на 9 процентов, а в КНИТУ КХТИ — на 18 процентов. В университетах связывают подорожание услуг с повышением тарифов на коммунальные услуги, ростом инфляции и даже с капремонтом зданий. Кроме того, в некоторых общежитиях провели капремонт и теперь нужно обслуживать новое техническое оборудование. Подробнее — в нашем материале.

«Относительно нас, студентов, несправедливое повышение»

О повышении платы за проживание в общежитиях «Реальному времени» сообщили студенты сразу нескольких казанских вузов.

— Раньше, еще несколько лет назад, я платил 4 тысячи за год за общагу, а сейчас плачу уже 11 тысяч примерно. Относительно нас, студентов в общаге, думаю, несправедливое повышение. Сильный рывок получился, большой — это вообще кошмар, — негодует один из приезжих студентов.

К примеру, цены на проживание в студенческом общежитии подняли в Казанском государственном аграрном университете.

— У нас ремонт в общежитии сделали капитальный. После этого ребят спрашивали: что изменилось. Они сказали, что плату повысили, — рассказала изданию староста одной из групп вуза Лиана Сайфуллина.

Цены на проживание в студенческом общежитии подняли в Казанском государственном аграрном университете. Фото: wikimapia.org

«Мы года два не поднимали цену»

За год студентам КГАУ теперь придется отдать около 10 тысяч рублей вместо прежних 7,5 тысячи. За месяц оплата повысилась на 250 рублей — с 750 до 1000. В руководстве вуза повышение связали с недавним обновлением общежития.

— Мы года два не поднимали цену. В этом году после капремонта пересмотрели стоимость. Раньше и условия другие были. Мы просто отстали от средних цен по городу. У нас удивлялись даже, почему так дешево. В этом году мы уж просто должны были пересмотреть расходы и вывести новую цену, — объяснил проректор заведения по хозяйственно-экономической деятельности Зуфар Закиров.

Кроме того, по его словам, на изменение стоимости сейчас повлияла и двухлетняя политика вуза по сдерживанию платы за общежитие вопреки росту инфляции, равно как и вопреки повышениям тарифов на коммунальные услуги.

— Этот был период пандемии. У нас и обращение было из нашей вышестоящей организации. В Минсельхозе РТ сказали, что перед пандемией надо лояльно отнестись к проживающим студентам, чтобы им легче было, — ответил проректор на вопрос о том, почему стоимость на проживание не повышалась постепенно в течение двух лет.

«Изменение стоимости обусловлено повышением тарифов»

Подняли стоимость за проживание в студенческих общежитиях и другие университеты Казани. В их число вошли КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ КХТИ и КазГИК.

Так, судя по информации Казанского государственного института культуры, до 1 декабря 2022 года студенты заведения, обучающиеся на платной основе, платили 1 420 рублей в месяц (14 200 руб./год), бюджетники — 780 рублей (7 800 руб./год). Теперь стоимость для «платников» возросла до 1 550 рублей (15 500 руб./год), для бюджетников — до 958 рублей (9 580 руб./год).

Подняли стоимость за проживание в студенческих общежитиях и другие университеты Казани: КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ и КазГИК. Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» направило в учебные заведения запросы с просьбой обосновать повышение платы за проживание в общежитиях. В ряде из них сообщили, что это связано с подорожанием коммунальных услуг:

— Изменение стоимости обусловлено повышением тарифов на коммунальные услуги. Например, в 2021—2022 учебном году стоимость проживания в общежитии в месяц варьировалась от 409 до 567 рублей, а в этом учебном году — составляет от 509 до 591 рубля, — сообщили нашему изданию в КНИТУ-КАИ.

Кроме того, в университете добавили, что для некоторых категорий студентов предусмотрено бесплатное проживание. Эту норму соблюдают и другие вузы (категории, предусмотренные в части 5 ст. 36 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012).

В первую очередь бесплатные места в студенческих общежитиях предоставляются:

обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, одиноким матерям, имеющим несовершеннолетних детей и обучающихся по программам дневного очного образования, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» — «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» — «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

учащиеся, у которых мобилизованы родственники.

Фото: kpfu.ru

В КНИТУ-КХТИ повышение платы за общежитие в ответе редакции обосновали изменившимися нормативами и тарифами на коммунальные услуги.



— Размер платы за наем жилых общежитий определяется, исходя из расчета в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и исполнительной власти Республики Татарстан. При расчете платы за коммунальные услуги учитываются тарифы, установленные Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам на дату расчета. С января 2022 года тарифы на основные коммунальные услуги — водоотведение, электроэнергию, теплоснабжение — значительно выросли, — сообщили в пресс-службе вуза.

Кроме того, добавили в КХТИ, расчет платы за коммунальные услуги рассчитывается на основании постановления правительства РФ от 14.11.2014 г. №1190 «О правилах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии» (с изменениями и дополнениями). В нем определяется размер платы за коммунальные услуги, исходя из объема потребляемых энергоресурсов, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии — исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утверждаемых органами госвласти субъектов России в порядке, установленном правительством страны.



— Ежемесячный размер платы за наем жилых общежитий и за коммунальные услуги для обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения и для иных категорий обучающихся в среднем вырос на 18 процентов, по сравнению со стоимостью за второе полугодие 2022 года, — уточнили «Реальному времени» в КНИТУ-КХТИ.



Ежемесячный размер платы за наем жилых общежитий в среднем вырос на 18%, уточнили в КНИТУ КХТИ. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В Казанском федеральном университете редакции сообщили, что подорожание услуги обусловлено повышением тарифов за наем и коммунальные услуги:

— Действующий размер платы за проживание в общежитиях Казанского федерального университета установлен на 2022—2023 учебный год. Соответствующий приказ ректора подписан 15 июля 2022 года. Рост тарифов за коммунальные услуги, по сравнению с предыдущим учебным годом (2021—2022 уч. год) составил 9 процентов. Причиной увеличения платы обучающихся за проживание является увеличение тарифов за наем и коммунальные услуги, которые утверждаются Государственной тарифной комиссией.

В КФУ добавили, что стоимость проживания в общежитиях складывается из двух величин: наем и коммунальные услуги. При этом плата за проживание для студентов-бюджетников и студентов-контрактников различается.

— Так, бюджетники платят от 670 рублей в месяц (общежития №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Студенческого городка) до 730 рублей в месяц (Деревня Универсиады, общежития №8, 9 Студенческого городка), контрактники — от 1 100 рублей в месяц (общежития №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Студенческого городка) до 1250 рублей в месяц (Деревня Универсиады, общежития №8, 9 Студенческого городка), — уточнили в университете.

Фото: realnoevremya.ru

Повышения в предыдущих годах

В сентябре 2021 года в КФУ уже поднимали цены на проживание в общежитиях. Коснулось это только Деревни Универсиады. Тогда новая стоимость проживания составила 670 рублей в месяц для бюджетников, 1 140 — для контрактников.

Для студентов такое повышение оказалось шоком. Они жаловались, что интернет проводили за свой счет, кухня в общежитии общая, а в комнатах их проживает по четверо человек. Так что откуда такая стоимость — для многих из них стало большим вопросом.

Бывший ректор КФУ Ильшат Гафуров объяснял изменения тем, что в течение пяти лет ценник не поднимался. Кроме того, по его словам, плата студентов за общежитие не покрывала и трети затрат вуза.

Годом ранее кабмин Татарстана утверждал размеры нормативных затрат республиканских вузов на 2021 год. Тогда на проживание одного студента отводилось 2 555 рублей в год. На 2022 год нормативные затраты на проживание студентов в общежитиях вузов республики составили 2 603 рубля на одного человека в год.

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