«Несправедливое повышение»: вузы Казани подняли плату за общежития
Услуга для иногородних студентов в среднем подорожала на 9—18 процентов
Как стало известно «Реальному времени», в вузах Казани ощутимо выросла плата за проживание в студенческих общежитиях. Информацию нашему изданию подтвердили в руководстве высших учебных заведений. Так, к примеру, в КФУ услуга подорожала в среднем на 9 процентов, а в КНИТУ КХТИ — на 18 процентов. В университетах связывают подорожание услуг с повышением тарифов на коммунальные услуги, ростом инфляции и даже с капремонтом зданий. Кроме того, в некоторых общежитиях провели капремонт и теперь нужно обслуживать новое техническое оборудование. Подробнее — в нашем материале.
«Относительно нас, студентов, несправедливое повышение»
О повышении платы за проживание в общежитиях «Реальному времени» сообщили студенты сразу нескольких казанских вузов.
— Раньше, еще несколько лет назад, я платил 4 тысячи за год за общагу, а сейчас плачу уже 11 тысяч примерно. Относительно нас, студентов в общаге, думаю, несправедливое повышение. Сильный рывок получился, большой — это вообще кошмар, — негодует один из приезжих студентов.
К примеру, цены на проживание в студенческом общежитии подняли в Казанском государственном аграрном университете.
— У нас ремонт в общежитии сделали капитальный. После этого ребят спрашивали: что изменилось. Они сказали, что плату повысили, — рассказала изданию староста одной из групп вуза Лиана Сайфуллина.
«Мы года два не поднимали цену»
За год студентам КГАУ теперь придется отдать около 10 тысяч рублей вместо прежних 7,5 тысячи. За месяц оплата повысилась на 250 рублей — с 750 до 1000. В руководстве вуза повышение связали с недавним обновлением общежития.
Кроме того, по его словам, на изменение стоимости сейчас повлияла и двухлетняя политика вуза по сдерживанию платы за общежитие вопреки росту инфляции, равно как и вопреки повышениям тарифов на коммунальные услуги.
— Этот был период пандемии. У нас и обращение было из нашей вышестоящей организации. В Минсельхозе РТ сказали, что перед пандемией надо лояльно отнестись к проживающим студентам, чтобы им легче было, — ответил проректор на вопрос о том, почему стоимость на проживание не повышалась постепенно в течение двух лет.
«Изменение стоимости обусловлено повышением тарифов»
Подняли стоимость за проживание в студенческих общежитиях и другие университеты Казани. В их число вошли КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ КХТИ и КазГИК.
Так, судя по информации Казанского государственного института культуры, до 1 декабря 2022 года студенты заведения, обучающиеся на платной основе, платили 1 420 рублей в месяц (14 200 руб./год), бюджетники — 780 рублей (7 800 руб./год). Теперь стоимость для «платников» возросла до 1 550 рублей (15 500 руб./год), для бюджетников — до 958 рублей (9 580 руб./год).
«Реальное время» направило в учебные заведения запросы с просьбой обосновать повышение платы за проживание в общежитиях. В ряде из них сообщили, что это связано с подорожанием коммунальных услуг:
— Изменение стоимости обусловлено повышением тарифов на коммунальные услуги. Например, в 2021—2022 учебном году стоимость проживания в общежитии в месяц варьировалась от 409 до 567 рублей, а в этом учебном году — составляет от 509 до 591 рубля, — сообщили нашему изданию в КНИТУ-КАИ.
Кроме того, в университете добавили, что для некоторых категорий студентов предусмотрено бесплатное проживание. Эту норму соблюдают и другие вузы (категории, предусмотренные в части 5 ст. 36 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012).
В первую очередь бесплатные места в студенческих общежитиях предоставляются:
- обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, одиноким матерям, имеющим несовершеннолетних детей и обучающихся по программам дневного очного образования, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» — «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» — «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- учащиеся, у которых мобилизованы родственники.
В КНИТУ-КХТИ повышение платы за общежитие в ответе редакции обосновали изменившимися нормативами и тарифами на коммунальные услуги.
— Размер платы за наем жилых общежитий определяется, исходя из расчета в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и исполнительной власти Республики Татарстан. При расчете платы за коммунальные услуги учитываются тарифы, установленные Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам на дату расчета. С января 2022 года тарифы на основные коммунальные услуги — водоотведение, электроэнергию, теплоснабжение — значительно выросли, — сообщили в пресс-службе вуза.
Кроме того, добавили в КХТИ, расчет платы за коммунальные услуги рассчитывается на основании постановления правительства РФ от 14.11.2014 г. №1190 «О правилах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии» (с изменениями и дополнениями). В нем определяется размер платы за коммунальные услуги, исходя из объема потребляемых энергоресурсов, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии — исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утверждаемых органами госвласти субъектов России в порядке, установленном правительством страны.
— Ежемесячный размер платы за наем жилых общежитий и за коммунальные услуги для обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения и для иных категорий обучающихся в среднем вырос на 18 процентов, по сравнению со стоимостью за второе полугодие 2022 года, — уточнили «Реальному времени» в КНИТУ-КХТИ.
В Казанском федеральном университете редакции сообщили, что подорожание услуги обусловлено повышением тарифов за наем и коммунальные услуги:
— Действующий размер платы за проживание в общежитиях Казанского федерального университета установлен на 2022—2023 учебный год. Соответствующий приказ ректора подписан 15 июля 2022 года. Рост тарифов за коммунальные услуги, по сравнению с предыдущим учебным годом (2021—2022 уч. год) составил 9 процентов. Причиной увеличения платы обучающихся за проживание является увеличение тарифов за наем и коммунальные услуги, которые утверждаются Государственной тарифной комиссией.
В КФУ добавили, что стоимость проживания в общежитиях складывается из двух величин: наем и коммунальные услуги. При этом плата за проживание для студентов-бюджетников и студентов-контрактников различается.
— Так, бюджетники платят от 670 рублей в месяц (общежития №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Студенческого городка) до 730 рублей в месяц (Деревня Универсиады, общежития №8, 9 Студенческого городка), контрактники — от 1 100 рублей в месяц (общежития №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Студенческого городка) до 1250 рублей в месяц (Деревня Универсиады, общежития №8, 9 Студенческого городка), — уточнили в университете.
Повышения в предыдущих годах
В сентябре 2021 года в КФУ уже поднимали цены на проживание в общежитиях. Коснулось это только Деревни Универсиады. Тогда новая стоимость проживания составила 670 рублей в месяц для бюджетников, 1 140 — для контрактников.
Для студентов такое повышение оказалось шоком. Они жаловались, что интернет проводили за свой счет, кухня в общежитии общая, а в комнатах их проживает по четверо человек. Так что откуда такая стоимость — для многих из них стало большим вопросом.
Бывший ректор КФУ Ильшат Гафуров объяснял изменения тем, что в течение пяти лет ценник не поднимался. Кроме того, по его словам, плата студентов за общежитие не покрывала и трети затрат вуза.
Годом ранее кабмин Татарстана утверждал размеры нормативных затрат республиканских вузов на 2021 год. Тогда на проживание одного студента отводилось 2 555 рублей в год. На 2022 год нормативные затраты на проживание студентов в общежитиях вузов республики составили 2 603 рубля на одного человека в год.
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